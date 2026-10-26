Gotovo svako šesto dijete živi u riziku od siromaštva: 'Nemaju pristup bolnicama, isključeni su iz društva'

Prema podacima iz 2023. godine, u Hrvatskoj je oko 110 tisuća djece bilo u stalnoj opasnosti od siromaštva. Dodatno zabrinjava podatak da je riječ o 16 posto djece, odnosno gotovo svakom šestom djetetu. U velikom broju slučajeva jedini izlaz iz siromaštva jest obrazovanje, koje povećava mogućnosti za kvalitetno zaposlenje i rast prihoda obitelji u budućnosti. Međutim, bez financijske podrške i pod pritiskom da što prije potraže posao, mladi iz obitelji u riziku od siromaštva često nemaju priliku završiti obrazovanje koje bi im omogućilo bolju budućnost.

Budući da je riječ o više od stotinu tisuća djece, sustav im, kako je danas ustrojen, ne može svima pomoći pa važnu ulogu imaju humanitarne udruge poput Humanitarne organizacije DORA. Riječ je o jednoj od prvih dobrotvornih udruga u Hrvatskoj, osnovanoj prije više od 35 godina. Ime nosi po skladateljici i filantropkinji Dori Pejačević, a tijekom tri i pol desetljeća djelovanja pomogla je više od 7.000 djece, mladih i članova njihovih obitelji te im isplatila oko osam milijuna eura financijske pomoći.

U početku veliku ulogu imale Matica iseljenika i Hrvatska bratska zajednica

Povodom Međunarodnog dana međusobnog pomaganja razgovarali smo s tajnicom udruge Anitom Palić, koja nam je ispričala kako je udruga nastala i kako se razvijala. Udruga DORA osnovana je u prosincu 1992. godine, na početku Domovinskog rata. Pokrovitelj joj je bila Hrvatska matica iseljenika, a prva ravnateljica bila je Tuga Tarle. Anita Palić u to je vrijeme bila predsjednica Upravnog odbora te se prisjetila kako je udruga djelovala u svojim prvim danima.

- Hrvatska matica iseljenika u doba Domovinskog rata pružala je veliku podršku i pomoć civilnim žrtvama rata, prognanicima, izbjeglicama i brojnim raseljenim osobama, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, rodnu, dobnu, rasnu, manjinsku ili drugu pripadnost, koje su boravile na području Republike Hrvatske. Najveću pomoć DORA je dobivala putem Hrvatske bratske zajednice iz Amerike, na čelu s gospodinom Bernardom Luketichom, i to kroz dva osnovna dugoročna programa: program kumstva za pomoć maloljetnoj djeci i program stipendiranja srednjoškolaca i studenata, priča nam tajnica udruge.

Danas su usmjereni na pomoć mladima u ruralnim sredinama

Prvi stipendisti bila su djeca iz Vukovara, koja su financijsku pomoć primila već 1993. godine. Brojni današnji članovi udruge i aktivni volonteri i sami su bili stipendisti u to vrijeme. Udruga DORA zadržala je ta dva dugoročna programa pomoći djeci i nakon rata, a s početkom velike ekonomske krize 2008. godine usmjerila se na pomoć obiteljima s djecom koje su se našle u dugovima. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju udruga se usmjerila na pomoć mladima u ruralnim sredinama.

- Riječ je o djeci i mladima koji nemaju pristup srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, bolnicama te sportskim i kulturnim institucijama, što im otežava redovito školovanje u skladu s njihovim željama i sposobnostima te razvoj vlastitih talenata. Zbog toga su često isključeni iz društva svojih vršnjaka i šire društvene zajednice, navodi tajnica, opisujući situaciju u kojoj se nalaze mladi kojima udruga pomaže.

'Najveći uspjeh je kada stipendisti izađu iz okova siromaštva'

Anita Palić jedina je zaposlena osoba u udruzi, dok ostatak tima čine volonteri. Uredi udruge nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, a u njezine humanitarne aktivnosti uključeni su i srednjoškolci te studenti. Brojni bivši korisnici pomoći postaju volonteri pa se krug međusobnog pomaganja nastavlja, što je upravo smisao obilježavanja ovog međunarodnog dana.

- Najveći uspjeh DORE jest kada stipendisti ili korisnici pomoći izađu iz okova siromaštva zahvaljujući dugoročnoj pomoći tijekom školovanja i odrastanja, uz poboljšanje životnih i zdravstvenih uvjeta za sebe i svoje obitelji. DORA trajno ostaje povezana sa svojim korisnicima pomoći i stipendistima, od kojih su mnogi danas ugledni i uspješni poslovni ljudi te ostvareni članovi svojih obitelji – priča nam tajnica Palić.

Fokus na obrazovanje

Osim što pruža financijsku pomoć, udruga DORA podiže i svijest o problemima siromaštva, s ciljem da društvo o djeci i mladima skrbi koordinirano, dugoročno, suštinski i sustavno. U razgovoru nam tajnica udruge naglašava da je za njih kvalitetno obrazovanje temelj zdravog i prosperitetnog društva, zbog čega mu posvećuju najveću pozornost.

- Glavni dugoročni cilj DORE jest da djeca i mladi uspješno završe osnovnoškolsko, srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje te da ne napuštaju sustav obrazovanja odmah nakon završetka osnovne ili srednje škole. DORA, naprotiv, motivira i potiče svoje korisnike pomoći da steknu visoko obrazovanje radi lakšeg pronalaženja bolje plaćenih poslova i poboljšanja životnog standarda sebe i svojih obitelji, bržeg izlaska iz sustava socijalne skrbi te potpune integracije u sve društvene tokove, ravnopravno sa svojim vršnjacima, na dobrobit cijele društvene zajednice.

Pismo Dore Pejačević aktualno i dalje

Ta težnja jednako je snažna i važna i nakon 35 godina djelovanja udruge. Na pitanje koju bi poruku poslala mladima povodom Međunarodnog dana međusobnog pomaganja, Anita Palić citirala nam je pismo Dore Pejačević, po kojoj je udruga dobila ime. Riječ je o oproštajnom pismu koje je Dora Pejačević uputila svojem suprugu Ottomaru von Lumbeu prije poroda jer je osjećala da neće dugo poživjeti.

- Neka Bog dade da Ti naše dijete (ako bih ti ga ostavila) bude na radost – da postane istinski, otporan, velik Čovjek – utrti mu putove, no ne sprečavaj ga nikada da spozna patnju koja oplemenjuje dušu, jer će samo tako postati čovjek. Pusti ga da se razvije poput biljke, a ako bi posjedovao veliki talent, pruži mu sve što može služiti njegovu poticanju; prije svega daj mu slobodu tamo gdje je bude zahtijevao i zato postupaj jednako bude li se radilo o djevojčici ili dječaku, napisala je Dora Pejačević prije 104 godine.

U tom tonu tajnica udruge završava razgovor, podsjećajući na to da ljubav pokreće djelovanje i ponekad 'čini čuda' te da je se prisjećamo i nakon smrti. Mladima poručuje da ne štede vrijeme i trud koje posvećuju svojim bližnjima te da si međusobno pomažu bezuvjetno, bez straha i ograničenja.