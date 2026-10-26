Izašao kalendar natjecanja za 2027. Stiglo novo pravilo o diskvalifikaciji, roditelji iznimno može biti mentor

Neki od najboljih učenika i ove će se školske godine, uz tekuće obaveze u školi, 'baciti' i na druge aktivnosti – odmjeravanje znanja na natjecanjima. Školska godina već se zahuktala, a Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je nedavno vremenik natjecanja i smotri za školsku godinu 2026./2027., kao i opća pravila u kojima je nekoliko novosti u odnosu na prethodne godine.

Kad su ključna natjecanja u 2027.?

Kada je riječ o samom kalendaru natjecanja, većina školskih natjecanja iz nastavnih predmeta održat će se u siječnju i veljači, a državnih u travnju i svibnju 2027.

Učenike početkom 2027. očekuju školska natjecanja i smotre. Smotra LiDraNo održavat će se od 11. do 15. siječnja, informatika je na rasporedu 15. siječnja, engleski jezik 18. siječnja, matematika 20. siječnja i hrvatski jezik 3. veljače.

Županijska razina LiDraNa predviđena je od 11. do 19. veljače, dok će se učenici iz engleskoga jezika natjecati 16. veljače, matematike 17. veljače, informatike 19. veljače, a hrvatskoga jezika 23. ožujka.

Državno natjecanje iz informatike održat će se od 6. do 9. travnja, a iz engleskoga jezika od 14. do 16. travnja. U svibnju slijede matematika od 3. do 5. svibnja, LiDraNo od 3. do 7. svibnja i hrvatski jezik od 12. do 14. svibnja.

Roditelj iznimno može biti mentor, a prepisivanje ili korištenje predmeta izvan pravila može donijeti diskvalifikaciju

Uz datume, učenici i mentori trebaju obratiti pozornost i na nova opća pravila u izdanju Agencije koja organizira natjecanja. No, podsjetimo, dodatna pravila propisana su zasebnim pravilnicima za svaki predmet. Jedna od promjena u općim pravilima odnosi se na roditelje kao mentore. Dok prošlogodišnja pravila nisu dopuštala da roditelj bude mentor vlastitom djetetu ni u kojem slučaju, sada je uvedena iznimka: roditelj može biti mentor ako je jedini predmetni učitelj ili nastavnik u školi.

U odnosu na proteklu godinu dodana je i odredba o udaljavanju odnosno diskvalifikaciji učenika koji prepisuje ili se služi predmetom koji dovodi u pitanje vjerodostojnost natjecanja. Kao i ranije, pravila zabranjuju da učenici kod sebe, na sebi, ispod sebe ili u odjeći imaju predmete koji mogu dovesti u sumnju pravilno provođenje natjecanja. Dopušteni pribor uređuju posebna pravila pojedinog natjecanja. No, po novom je jasno navedeno da učenik može biti udaljen odnosno diskvalificiran zbog toga, ali treba naglasiti da je to samo mogućnost, ne i sankcija koja se izriče automatski.

Novost se odnosi i na situaciju u kojoj se natjecanje mora ponoviti, a o takvima smo pisali ranijih godina. U slučaju ponavljanja neke od razina, učenici mogu birati bolji rezultat, stoji u ovogodišnjim pravilima.

Izričito je uređeno i sudjelovanje učenika koji se nalaze u inozemstvu. Natjecanja i smotre organiziraju se i provode isključivo u Republici Hrvatskoj, a učenici koji su u vrijeme natjecanja izvan Hrvatske ne mogu mu pristupiti ni u kojem obliku.

Kalendar natjecanja u 2026./2027. možete vidjeti u nastavku, kao i nova opća pravila.