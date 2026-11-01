Izbjegavate voditi dijete na sprovod? Nakon objašnjenja psihologinje mogli biste se predomisliti

Kako se škole suočavaju sa smrću nastavnika? 'Djeci nikada ne treba lagati'
07:08 365 d 01.11.2025
01. studeni 2026.
Tek kada shvati fizičku realnost smrti, dijete počinje proces tugovanja. Može mu pomoći sudjelovanje u ritualima, a jedan od njih je i sprovod.
Jeste li znali da bi u razgovorima s djecom na temu nečije smrti trebalo izbjegavati izraze poput 'zaspao je', 'otišao je', 'izgubili smo ga'? Djeca, osobito mlađa, te bi izraze mogla shvatiti doslovno, a potom i razviti strah od spavanja ili situacija odvajanja. Važno je reći im da je osoba umrla, da je više nećemo moći vidjeti i s njom razgovarati. Objašnjava nam to Ivana Ćosić Pregrad, klinička psihologinja i suradnica Udruge Luč.
Kako razgovarati s djecom o smrti i treba li ih voditi na sprovod ili ne pitanja su s kojima se susretnu brojni roditelji. Klinička psihologinja objašnjava da je informacije i objašnjenja o smrti bliske osobe djetetu važno reći što prije. Prenijeti bi ih trebala djetetu emocionalno najbliža osoba. Ono će tako zadržati povjerenje u ljude koji su mu najbliži i s kojima tuguje te dobiti poruku da je u redu razgovarati o smrti i umrloj osobi.
Načelno, u razgovoru s djetetom o smrti važno je dati jasna i izravna objašnjenja, kao i izbjegavati apstraktne pojmove. Uz ranije navedene, često se koristi i izraz da je osoba sada 'na nebu'. I on može zbuniti dijete ako ga koristimo kao jedino objašnjenje smrti. Psihologinja naglašava da djeca svijet razumiju vrlo konkretno i doslovno, osobito u ranijoj dobi, pa se mogu pitati gdje je to nebo, kako je osoba ondje otišla, može li se vratiti ili nas odande vidjeti, a posljedično razviti i separacijske strahove.
- To, naravno, ne znači da trebamo izbjegavati razgovor o duhovnosti i određenim vjerovanjima koja su dio obiteljskih uvjerenja. Važno je da djetetu pomognemo razumjeti što time mislimo. Primjerice, možemo reći: 'U našoj obitelji vjerujemo da je nakon smrti osoba na nebu. Kada kažemo da je netko umro, to znači da njegovo tijelo više ne radi - ne diše, ne jede i ne osjeća bol - i da se više ne može vratiti. Iako nitko od nas zapravo ne zna točno, ljudi imaju različita vjerovanja o tome što se događa nakon smrti'. Ključno je da metaforom ne zamijenimo objašnjenje smrti. Ne moramo, i mislim da ne možemo, imati odgovore na sva djetetova pitanja, niti mu trebamo nametati vlastita objašnjenja. Dovoljno je biti iskren, govoriti jednostavnim jezikom, uvažavati obiteljska vjerovanja i ostaviti prostor za dječja pitanja i promišljanja. Važno mi je naglasiti još jednu stvar. Djeca mogu isto pitanje ponavljati više puta kroz vrijeme. To ne znači nužno da nisu razumjela naš odgovor, nego da postupno pokušavaju razumjeti značenje gubitka. Naš zadatak nije da jednim razgovorom objasnimo sve, već da im pokažemo kako o smrti smiju pitati i kako o njoj s nama mogu razgovarati, kaže Ćosić Pregrad.
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Dakle, djeca predškolske dobi još ne razumiju u potpunosti konačnost smrti pa mogu više puta postavljati ista pitanja, očekivati da se osoba vrati ili nastaviti tražiti njezinu prisutnost.
- To je dio njihova procesa razumijevanja i u redu je ponavljati odgovore i objašnjenja koja smo im ranije dali. U dobi od 6 do 7 godina dijete počinje razumijevati da je smrt kraj života, no još uvijek teže razumije njezinu univerzalnost i neizbježnost, dok već u nižim razredima osnovne škole djeca ovladavaju tim spoznajama radi čega često postavljaju više pitanja i tema koje propituju u razgovorima. Razgovori o smrti mogu ići u različitim smjerovima, od toga što znači umrijeti, o vjerovanjima o tome što se događa nakon smrti, ritualima i običajima u tugovanju do toga kako se umirujemo kada nam je teško, što znači tugovati i kako čuvamo sjećanje na umrlu osobu. Djeci ne možemo i ne trebamo ukloniti svaku bol, već je ključno pomoći im da kroz bolno iskustvo prođu uz osjećaj sigurnosti, podrške i povezanosti s ljudima koji su im važni, pojašnjava Ćosić Pregrad.
Dodaje da će djeca razgovor o gubitcima i drugim teškim temama vrlo rijetko započeti sama, osobito ako su odrasli ljudi oko njih uznemireni. Važno je razgovarati o osjećajima umjesto prikrivati ih.
- Ako ih prikrivamo i umanjujemo, djeca znaju da nešto nije u redu, ali ne znaju prepoznati što ne valja i to može dovesti do još većeg straha i fantazija, pogotovo u mlađe djece. Također, pokazujući pred djecom vlastite emocije roditelji modeliraju djeci kako izražavati emocije i kako se nositi s njima, osobito onima koje jesu neugodne i intenzivnije i većina nas ima poriv pobjeći od njih. Već to što imenujemo svoje emocije i govorimo o stvarima koje ih potiču pomaže da reguliramo sebe i da bolje doznamo što nam treba i pomaže da se suočimo sa situacijom u kojoj jesmo, ističe psihologinja.
Tek kada shvati fizičku realnost smrti, dijete zapravo počinje proces tugovanja. Može mu pomoći sudjelovanje u ritualima, a jedan od njih je i sprovod. Već i starije predškolsko dijete, navodi Ćosić Pregrad, može sudjelovati u sprovodu vlastitog roditelja ili njemu važne osobe uz adekvatnu pripremu i podršku djetetu važnih odraslih osoba.
- Sudjelovanje u obredu može pomoći djetetu da razumije što se dogodilo, da započne proces opraštanja i osjeti da je dio obitelji ili zajednice koja zajedno tuguje. Ipak, ne bismo trebali prisiljavati dijete na odlazak, ali ni automatski odlučiti da ga treba zaštititi tako što ćemo ga isključiti iz oproštaja, pojašnjava.
Priprema za sudjelovanje u sprovodu uključuje da djetetu unaprijed objasnimo što će se događati tijekom ispraćaja, kako ljudi najčešće reagiraju i da će neki ljudi vjerojatno plakati. Dobro je da uz dijete bude odrasla osoba kojoj ono vjeruje i koja se može pobrinuti za dijete u tim trenucima, i koja se, ako dijete poželi otići, može s njim udaljiti bez osjećaja krivnje ili pritiska.
- Ako dijete odbija ići na sprovod, važno je dogovoriti s kim će dijete ostati tijekom pogreba kao i ponuditi mu druge načine da se oprosti, primjerice crtežom, pismom, paljenjem svijeće ili sudjelovanjem u nekom obiteljskom ritualu sjećanja. Odlazak na groblje treba svakako organizirati kasnije, u pratnji djetetu najbližih osoba, naglašava Ćosić Pregrad.
Više informacija o tugovanju možete pronaći na službenoj stranici Udruge Luč.
Za pomoć u slučaju uznemirenosti možete se javiti na:
Centar za krizna stanja: 01 2376 470
Tesa - telefon za psihološku pomoć: 01 48 28 888 (od 10 do 22 sata)
Hrabri telefon: 116 111 (linija za djecu) ili 0800 0800 (linija za roditelje)
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