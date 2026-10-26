Roboti iz cijelog svijeta nahrupili u Zagreb: Hrvati osvojili dvije medalje u živopisnom natjecanju

Zagreb je ovog mjeseca bio domaćin međunarodnog robotičkog natjecanja WRO 2026 Open Championship Europe, koje je na Zagrebačkom velesajmu okupilo 220 ekipa iz 45 zemalja. Riječ je o natjecanju u sastavljanju i programiranju LEGO robota koji obavljaju različite zadatke, ovisno o kategoriji. Ovogodišnje natjecanje organizirao je Hrvatski robotički savez u suradnji s mađarskim visokim učilištem Edutus.

Tema ovogodišnjeg natjecanja bila je 'Roboti susreću kulturu' (engl. Robots Meet Culture), a mladi su se natjecali u kategorijama RoboMission (RoboMisija), Future Innovators (Inovatori budućnosti), RoboSports i Future Engineers (Inženjeri budućnosti).

U kategoriji RoboMission ekipe su morale programirati robote za rješavanje zadanih zadataka, a plasman je ovisio o uspješnosti izvršavanja misija, pouzdanosti konstrukcije i programa te vremenu vožnje. Drugog dana natjecanja morale su prilagoditi svoje robote pa se provjeravalo koliko dobro razumiju vlastita rješenja i mogu li ih mijenjati u novim uvjetima.

U jednoj kategoriji zaigrali su 'robo-met'

U kategoriji Future Innovators ekipe su predstavljale svoje ideje, odnosno probleme kojima se bave, te objašnjavale kako njihova robotička rješenja mogu biti korisna. Osim što su trebale pripremiti svoje projekte, morale su ih i predstaviti te odgovarati na pitanja sudaca.

Kategorija RoboSports upravo je ono što joj ime sugerira: natjecatelji su se nadmetali upravljajući robotima u igri s lopticama. Kategorija Future Engineers usmjerena je na autonomna vozila, čije kretanje po poligonu zahtijeva prepoznavanje okoline, upravljanje i pouzdano izvršavanje zadataka.

- U svim kategorijama do izražaja dolazi proces učenja: osmisliti rješenje, ispitati ga, prepoznati zašto nije uspjelo i poboljšati ga. Međunarodno natjecanje tome dodaje priliku za usporedbu različitih pristupa te iskustvo rada pred sucima i publikom, navedeno je u opisu natjecanja.

Organizirana izložba i izleti na sedam lokacija

Rezultati natjecanja objavljuju se odvojeno po kategorijama, a za svaku kategoriju mogu se pratiti zasebne europske i svjetske rang-liste. Svaku ekipu čine dva do tri člana, a natjecanje je dodatno podijeljeno prema dobnim kategorijama: Elementary (8–12 godina), Junior (11–15 godina) i Senior (14–19 godina).

Od hrvatskih ekipa najbolje rezultate ostvarile su ekipe LipBots RM i LegOS, koja je osvojila europsku broncu. Ekipa LipBots RM osvojila je srebrnu medalju na europskoj razini i brončanu medalju na svjetskoj razini u kategoriji RoboMission za juniore, dok je ekipa LegOS osvojila treće mjesto na europskoj i peto mjesto na svjetskoj razini u kategoriji Future Innovators Elementary. Uz to, ekipe MoslaBIT Sparks i LipBots ostvarile su peta mjesta na europskoj, odnosno šesta mjesta na svjetskoj razini u svojim kategorijama. Cjelokupan poredak u svakoj kategoriji možete pogledati ovdje.

Natjecanje je trajalo od 13. do 16. listopada, a tijekom njegova održavanja na Velesajmu je bila otvorena i izložba na kojoj su sudjelovali izlagači iz tehnološkog, akademskog i obrazovnog sektora. Uz to, organizirani su i izleti na sedam lokacija u Zagrebu i okolici. Sudionici su, raspoređeni u grupe, posjetili Hrvatski prirodoslovni muzej, Muzej iluzija, Muzej putovanja – Travel Experience Museum, Tehnički muzej Nikola Tesla, Video Game History Museum, Zoološki vrt Grada Zagreba i Rimac Campus u Svetoj Nedelji.