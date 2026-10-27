U školi otvorili cvjećarnu, aranžmane možete kupiti za već od 10 eura: Imaju i ponudu za Svi svete

Povremena zamjerka koja se može čuti kada su u pitanju strukovna zanimanja je ta da učenicima po izlasku iz klupa nedostaje praktičnih vještina. Istodobno smo ovih dana preplavljeni oglasima za aranžmane za groblja po cijenama koje su 'otišle u nebo'. Upravo ova dva problema jednim su potezom riješena u Srednjoj školi Donji Miholjac. U toj su školi učenici i nastavnici udružili snage i pokrenuli školsku cvjećarnicu gdje izlažu i prodaju cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije koje izrađuju tijekom nastavne godine.

Cijene već od 10 eura

Trenutačno su u ponudi jesenske dekoracije i aranžmani za blagdan Svih svetih, a posebnost je ovogodišnje ponude i cvijeće iz vlastitog uzgoja, kažu iz ove škole. Učenici tako obogaćuju svoje znanje i 'bruse' zanat, a građani istodobno mogu kupiti aranžmane po povoljnijim cijenama.

- Naša je ponuda namijenjena svim građanima Donjeg Miholjca i okolice, a cijene nastojimo prilagoditi mogućnostima naših kupaca kako bi naši aranžmani bili dostupni što većem broju ljudi. Cijene ovise o vrsti, veličini i materijalima od kojih je aranžman izrađen, kreću se od 10 do 40 eura, kaže nam nastavnica Kornelija Sabolek.

Postojeću ponudu grobnih aranžmana od umjetnog cvijeća već su ovih dana počeli obogaćivati i aranžmanima od svježih krizantema uzgojenih u školskom plasteniku.

- Građanima je tako dostupno cvijeće koje su naši učenici pratili i njegovali tijekom njegova uzgoja, a zatim upotrijebili u izradi aranžmana. Cvjećarnica je otvorena svakog radnog dana od 7:00 do 14:30 sati. Ponuda neće biti ograničena samo na blagdan Svih svetih. Tijekom cijele školske godine građani će moći pronaći sezonske dekoracije i cvjetne aranžmane prilagođene različitim blagdanima, godišnjim dobima i drugim prigodama, ističe Sabolek.

Građani im se rado vraćaju

Nastavnica otkriva i da je i ove godine interes velik, a posebno im je drago što se njihov projekt prepoznaje i kupci im se uvijek rado vraćaju. I u tom segmentu odnosa prema kupcima učenici mogu puno naučiti.

- Građani su zainteresirani za našu ponudu, a njihova podrška učenicima i njihovom radu daje nam dodatni poticaj da projekt nastavimo razvijati. Posebno nam je drago što kupnjom naših aranžmana građani ne dobivaju samo prigodan cvjetni proizvod po pristupačnoj cijeni nego istodobno podupiru obrazovanje mladih i njihov razvoj stručnih vještina. Za učenike je svaki prodani aranžman potvrda da se njihov trud, kreativnost i stečeno znanje cijene i izvan školskih klupa. Velik interes javnosti i medija pokazuje nam da ovakvi projekti imaju vrijednost i za školu i za lokalnu zajednicu. Školska cvjećarnica postala je mjesto na kojemu se susreću obrazovanje, kreativnost, poduzetništvo i potrebe naših sugrađana, ističe Sabolek.

Tijekom nastave izrađuju mnogo aranžmana pa pronašli način kako da se ne zadržavaju samo u učionici

Prepričava i kako su došli na ideju za ovu inicijativu. Kaže, ona se nametnula prirodno, iz načina na koje organiziraju praktičnu nastavu.

- Budući da u našoj školi obrazujemo tri generacije učenika cvjećarske struke, tijekom nastavne godine nastaje mnogo različitih cvjetnih aranžmana, dekoracija i drugih kreativnih radova. Željeli smo pronaći način da se ti radovi ne zadržavaju samo u učionici i praktikumu, nego da ih predstavimo javnosti i omogućimo učenicima da vide kako njihovo znanje može biti primijenjeno u stvarnom životu. Školska cvjećarnica zato nije samo prodajno mjesto, nego prije svega prostor za učenje temeljen na radu, navodi Sabolek.

Od uzgoja cvijeća do stjecanja poduzetničkih vještina

Kada je riječ o načinima na koji su učenici uključeni u provedbu projekta, oni sudjeluju u osmišljavanju ponude, odabiru i kombiniranju materijala, izradi aranžmana, uređenju i dekoriranju prodajnog prostora te predstavljanju proizvoda kupcima. Na taj način, ističe nastavnica, razvijaju kreativnost, preciznost, odgovornost, samostalnost i osjećaj za estetiku, ali i poduzetničke vještine, komunikaciju s kupcima i razumijevanje vrijednosti vlastitoga rada.

- Kroz ovaj projekt učenici imaju priliku proći put od ideje i izrade proizvoda do njegova predstavljanja i prodaje. Uče kako prepoznati potrebe kupaca, prilagoditi ponudu prigodi, voditi računa o kvaliteti i urednosti proizvoda te odgovorno pristupati radu. Sve su to kompetencije koje će im trebati u budućem profesionalnom životu, osobito ako se odluče za rad u cvjećarnici ili pokretanje vlastitog poslovanja. Dodatnu vrijednost projektu daje naš školski plastenik, u kojemu uzgajamo i krizanteme koje potom koristimo u izradi aranžmana. Tako povezujemo uzgoj cvijeća, poznavanje biljaka i njihovih potreba, praktične cvjećarske vještine te poduzetništvo. Učenici mogu vidjeti cijeli proces – od uzgoja biljke do gotovog proizvoda koji pronalazi svoje mjesto kod kupca. Projekt provodimo već niz godina i nastojimo ga svake godine obogatiti novim idejama i sezonskom ponudom. Posebno nas veseli što je naša cvjećarnica otvorena i građanima, jer tako škola postaje aktivan dio lokalne zajednice, a učenici dobivaju priliku predstaviti svoj rad široj javnosti. Vjerujemo da je upravo to jedna od najvažnijih vrijednosti ovakvih inicijativa: učenici uče kroz konkretan rad, stječu iskustvo koje nadilazi školske zadatke, a istodobno razvijaju samopouzdanje i ponos zbog rezultata koji su sami ostvarili. Kada vide da građani prepoznaju njihov trud i rado kupuju njihove aranžmane, dobivaju dodatnu motivaciju za učenje i daljnji razvoj svojih vještina, zaključuje Sabolek.