Naš svjetski poznati znanstvenik ima važnu poruku za učenike: Ne dajte da vas loše ocjene odvrate od znanosti

Mladi danas imaju sve kraći raspon pažnje, znatiželju utažuju scrollanjem, a mnogi baš svaki trenutak moraju na neki način biti stimulirani, pa ponekad ni na WC ne odlaze bez upaljenog podcasta. U svijetu brzih podražaja dominiraju kratki medijski formati i sadržaj koji već na prvu izaziva snažne emocije, a knjige se nekima danas čine jednostavno presporima. Međutim naš sugovornik, svjetski priznati genetičar i epidemiolog, Igor Rudan, inače autor niza popularno-znanstvenih knjiga, smatra da knjigama još nije mjesto u ropotarnici povijesti.

S njime smo razgovarali povodom Mjeseca hrvatske knjige, čije je geslo ove godine 'Od priča do otkrića', a posvećen je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti. Rudan je, autor niza knjiga u kojima iznosi svoja zapažanja i promišljanja o mnogim znanstvenim temama, u kojima na pristupačan i zanimljiv način objašnjava razne koncepte, teorije i pojave. Među njegovim istaknutim djelima su tetralogija koja počinje knjigom 'Točna boja neba', 'Tako je govorio Tesla' te 'Zdrave ideje'.

- Iskustvo s vlastitim knjigama naučilo me da je publika zainteresirana za znanost mnogo šira no što se obično pretpostavlja. Kada sam objavljivao 'Točnu boju neba', mislio sam da pišem za mali broj mladih ljudi koji razmišljaju o znanstvenoj karijeri. Međutim, pokazalo se da su knjigu čitali srednjoškolci, studenti, nastavnici, znanstvenici, ali i ljudi sasvim različitih zanimanja, pa i umirovljenici, koji su mi se još mjesecima javljali s raznim komentarima o knjizi. Prednost je popularne znanosti što je otvorena doslovno svima, odgovora Rudan na pitanje tko danas čita popularno-znanstvenu literaturu.