FOTO Umjesto ispitivanja – svatovi: U školi organizirali vjenčanje, imali su čak i DJ-a i pravu gozbu

Svi mi jako dobro znamo onaj osjećaj škicanja na sat s pitanjem kada će više zvoniti, sjedanja u klupi dok oči jedva držimo otvorenima i slušanja suhoparnog gradiva. E sad zamislite da ste usred školskog sata pozvani na - vjenčanje! U istom razredu imate mladence, kumove i matičara, a prije školskog zvona čeka i vas i slasna torta. Ništa čudno za 3.g razred Prve srednje škole Vukovar. U organizaciji nastavnice Marije Grgić, a u sklopu gradiva, proveli su simulaciju sklapanja braka.

Održe i svadbenu gozbu

Sve se dogodilo u sklopu predmeta Uvod u obiteljsko pravo, koji slušaju učenici usmjerenja upravni referent. Grgić, inače nastavnica pravne grupe predmeta, ovu simulaciju uspješno provodi već godinama, a svaka generacija iznova reagira s oduševljenjem.

- Kada prvi put predložim ideju, u početku bude malo nevjerice i smijeha, no vrlo brzo se razvije golemi entuzijazam. Tijekom same simulacije učenici su iznimno ozbiljni i u potpunosti uživljeni u svoje uloge -bilo da glume matičara, nevjestu i ženika, svjedoke ili ostale aktere poput DJ-a ili fotografa. Nakon završetka, reakcije su uvijek fenomenalne. Ponosni su na ono što su izveli, a stečeno znanje ostaje im trajno, objašnjava nastavnica.