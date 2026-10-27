Poseban poziv za srednjoškolce: Traže se radovi, najbolji će biti izvedeni na pozornici

Studenti Akademije dramske umjetnosti (ADU) pozivaju srednjoškolce da im pošalju svoje dramske tekstove. Od pristiglih tekstova studenti dramaturgije će izabrati najbolji te će ga izvesti na sceni na 18. Reviji dramskih tekstova studenata dramaturgije (DeSADU).

- Pozivamo sve zagrebačke srednje škole, pa tako i Vašu, da do 1. studenog prijave odabrani dramski tekst jednog od svojih učenika ili učenica. Žiri sastavljen od studenata 3. godine prijediplomskog studija dramaturgije odabrat će najbolji tekst koji će se u suradnji sa studentima Akademije kao autorskim timom postaviti na pozornicu u obliku scenskog čitanja, navedeno je u pozivu upućenom školama.

Kako se prijaviti?

Autori na raspolaganju imaju dvoje do četvero glumaca, a trajanje nastupa nije određeno. U prijavnici je potrebno priložiti dramski tekst učenika te njegovu kratku biografiju i potpisanu izjavu mentora koji ga zastupa.

Ove godine DeSADU festival održava se od 20. do 22. studenog, a prijave radova srednjoškolaca na natječaj otvorene su do 20 sati 1. studenog putem obrasca na poveznici. Najbolji tekst bit će izabran do 6. studenog.

Mali DeSADU program je u sklopu studentskog festivala DeSADU, a srednjoškolcima daje jedinstvenu priliku da njihov tekst zaživi na sceni.

'Želimo probuditi interes mladih za kazalište'

Ovo je drugi put da se u sklopu festivala održava i Mali DeSADU, a na prošlogodišnjem izdanju pobjednički tekst bio je 'Generacijski jaz' učenice Karmen Brailo iz Gimnazije Tituša Brezovačkog u Zagrebu.

- Cilj Malog DeSADU-a je potaknuti i osnažiti srednjoškolce da se izraze kroz dramsko stvaralaštvo te im pružiti priliku da svoje tekstove predstave u profesionalnom kazališnom okruženju. Želimo probuditi interes mladih za kazalište, dramaturgiju i izvedbene umjetnosti, razvijati njihove kreativne i analitičke vještine te im otvoriti prostor za kreativnu suradnju s umjetnicima i mentorima, navode organizatori.

DeSADU je revija Akademije dramske umjetnosti nastala iz potrebe da se studentima dramaturgije pruži platforma na kojoj mogu javno prikazati i uprizoriti vlastite tekstove. Prvi DeSADU održan je 2009. godine, a glavna je misija omogućiti studentima dramaturgije da javnosti prezentiraju svoje radove.