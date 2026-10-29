Kulturna iskaznica izgorila: Više od 10.000 aktivacija, jesi li i ti uzeo svojih 100 eura?

Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 29 d 30.09.2026
29. listopad 2026.
Kroz projekt Kulturna iskaznica država svima koji ove godine slave 18. rođendan daruje 100 eura. Evo kako do tog novca i na što ga možeš potrošiti.
Više od 10 000 osamnaestogodišnjaka u Hrvatskoj već je aktiviralo Kulturnu iskaznicu. Ako još uvijek nisi među njima, ovo je podsjetnik da te novčani poklon za kulturu i medije čeka u aplikaciji Kooltura. Ipak požuri jer vaučer moraš potrošiti do svog 19. rođendana.
Projekt Kulturna iskaznica namijenjen je mladima koji u 2026. godini pune 18 godina. Riječ je o vaučeru vrijednom 100 eura koji Ministarstvo kulture i medija daruje s ciljem poticanja mladih na veću uključenost u kulturne sadržaje i informiranje putem medija.
Zato iznos od 100 eura ne možeš potrošiti na novu odjeću, ali možeš se dobro provesti i otići u kino, kazalište, muzeje, koncerte, kupiti si gramfonsku ploču i knjige ili se pretplatiti na medije, a da pritom ne diraš svoj novčanik.
Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 29 d 30.09.2026
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Pretplata ima smisla ako biraš sadržaj koji ti stvarno treba. Primjerice, portal koji te drži u toku s važnim temama iz svijeta obrazovanja, o državnoj maturi i fakultetima: srednja.hr. Pretplatom dobivaš pristup svom sadržaju portala bez oglasa, primaš tjedni newsletter, a uz srednja.hr otključavaš i sestrinske portale bauštela.hr i mirovina.hr.
Za sve koji aktiviraju kulturnu iskaznicu, portal srednja.hr nudi pretplatu po cijeni od 29 eura za cijelu godinu, a 71 eura ti ostaje za ostale sadržaje. Ovo su koraci za aktivaciju:
Ako još nisi, sada je red na tebi. Aktiviraj Kulturnu iskaznicu i preuzmi svojih 100 eura.
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