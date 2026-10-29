Kulturna iskaznica izgorila: Više od 10.000 aktivacija, jesi li i ti uzeo svojih 100 eura?

Više od 10 000 osamnaestogodišnjaka u Hrvatskoj već je aktiviralo Kulturnu iskaznicu. Ako još uvijek nisi među njima, ovo je podsjetnik da te novčani poklon za kulturu i medije čeka u aplikaciji Kooltura. Ipak požuri jer vaučer moraš potrošiti do svog 19. rođendana.

Projekt Kulturna iskaznica namijenjen je mladima koji u 2026. godini pune 18 godina. Riječ je o vaučeru vrijednom 100 eura koji Ministarstvo kulture i medija daruje s ciljem poticanja mladih na veću uključenost u kulturne sadržaje i informiranje putem medija.

Zato iznos od 100 eura ne možeš potrošiti na novu odjeću, ali možeš se dobro provesti i otići u kino, kazalište, muzeje, koncerte, kupiti si gramfonsku ploču i knjige ili se pretplatiti na medije, a da pritom ne diraš svoj novčanik.

Pretplata ima smisla ako biraš sadržaj koji ti stvarno treba. Primjerice, portal koji te drži u toku s važnim temama iz svijeta obrazovanja, o državnoj maturi i fakultetima: srednja.hr. Pretplatom dobivaš pristup svom sadržaju portala bez oglasa, primaš tjedni newsletter, a uz srednja.hr otključavaš i sestrinske portale bauštela.hr i mirovina.hr.

Za sve koji aktiviraju kulturnu iskaznicu, portal srednja.hr nudi pretplatu po cijeni od 29 eura za cijelu godinu, a 71 eura ti ostaje za ostale sadržaje. Ovo su koraci za aktivaciju:

Posjeti službenu stranicu kulturne iskaznice i prijavi se putem AAI@EduHr identiteta. Nakon prijave dobit ćeš pristupni kod koji upisuješ u aplikaciju Kooltura Na linku možeš kupiti godišnju pretplatu na portal

Ako još nisi, sada je red na tebi. Aktiviraj Kulturnu iskaznicu i preuzmi svojih 100 eura.