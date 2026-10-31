Poznata znanstvenica misli da su kratki videi postali utjecajniji od knjiga: 'Moramo se više usredotočiti'

STEM područje danas je mladima, između ostalog, veoma atraktivno zbog dobrih prilika za zapošljavanje. Uz dobre uvjete rada i relativno visoke plaće, mladi vjerojatno neće pogriješiti ako se opredijele za obrazovanje u tom sektoru. Međutim, neke STEM ne privlači samo zbog dobrih poslovnih prilika, već i zbog znatiželje i želje za istraživanjem. Ako se pronalazite u tome, možda ste baš vi budući znanstvenik.

Upravo se ta znatiželja želi potaknuti obilježavanjem Mjeseca hrvatske knjige pod geslom 'Od priča do otkrića'. Manifestacija je ove godine posvećena prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti. Tim povodom razgovarali smo s astrofizičarkom Vernesom Smolčić, jednom od najpoznatijih popularizatorica znanosti u Hrvatskoj.

- Mislim da će knjige uvijek imati trajnu vrijednost, barem se nadam, ali zbog novih, modernih medija gube svoje mjesto u prvim redovima. Čini mi se da kratki vizualni sadržaji preuzimaju primat. Zato se možda kao popularizatori znanosti moramo više usredotočiti na njih i/ili ih kombinirati s klasičnim knjigama ili e-knjigama, ističe naša sugovornica.

Pokrenula je blog za popularizaciju astronomije i astrofizike

Smolčić se popularizacijom znanosti počela baviti tijekom projekta koji je od 2014. do 2019. godine vodila na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tada je došla i na ideju da pokrene svoj blog Astroučionicu, koji je zaživio 2018. godine.

- Kroz razne aktivnosti koje smo provodili otkrila sam da jako uživam u popularizaciji znanosti, ali sam uočila i što nedostaje na hrvatskom tržištu u području astronomije i astrofizike, STEM-a i općenito prijenosa znanstveno utemeljenih rezultata široj publici. Tako je nastala Astroučionica, s idejom i ciljem da čitateljima teške pojmove i procese iz svemira približi na jednostavan i zabavan način, prisjetila se Smolčić.

Popularizacija znanosti kroz suvremene formate najbliže mladima

Autorica je i dviju knjiga za djecu: Astrokuharice, u kojoj je svako jelo povezano s nekom svemirskom pojavom, i slikovnice Psi u svemiru, koja je nastala u suradnji s udrugom Kako psi komuniciraju, a donosi priču o tome kako su psi pomogli ljudima da postanu astronauti. U planu joj je i napisati opsežniju knjigu o astronomiji, a kaže nam da bi je obogatila interaktivnim sadržajima koji bi, primjerice, bili dostupni skeniranjem QR kodova. Znanost mladima približava upravo sadržajima koji im najviše odgovaraju.

- Danas smo svi stalno okruženi vizualnim i vide sadržajima pa mi je bilo važno da Astroučionica nudi mnogo takvih sadržaja. Najuspješnijima su se dosad pokazali kratki videi koji objašnjavaju teme poput godišnjih doba i zvijezda padalica, ali i, na moje iznenađenje, pitanja tipa 'što bi bilo kad bi bilo', poput onih o tome što bi se dogodilo kad bi Zemlja prestala kružiti oko Sunca ili rotirati oko svoje osi, priča nam astrofizičarka Smolčić.

Ti su sadržaji prilagođeni djeci različite dobi, a Smolčić napominje da se djeca za znanost mogu zainteresirati već u vrtićkoj dobi jer se tada razvija znatiželja, koja je jedna od osnovnih karakteristika znanstvenika. Napominje da je znanost u suštini ljubav prema traganju za odgovorima. Ako se ta ljubav razvije već u ranom djetinjstvu, ostaje prisutna i poslije.

Sama kreira modele koje škole mogu 3D printati

U toj dobi, ali i kasnije, veliku ulogu ima iskustveno učenje, koje Smolčić primjenjuje i sa studentima na fakultetu i s učenicima u osnovnim i srednjim školama. Riječ je o aktivnom učenju koje nije ograničeno samo na slušanje nastave, već uključuje sudjelovanje učenika i studenata u eksperimentima, izravno istraživanje određene teme ili priliku da se iz prve ruke susretnu s onime što obrađuju. Naravno, u astronomiji i astrofizici to često nije moguće pa veliku ulogu imaju modeli koje Vernesa Smolčić sama izrađuje.

- Prije otprilike pet godina počela sam se baviti 3D modeliranjem i 3D tiskom upravo zato što nisam mogla pronaći dostupne i dovoljno dobro znanstveno utemeljene modele koji bi se mogli koristiti u nastavi. Stoga sam se sama prihvatila tog posla, iz čega je proizašao projekt iw3D Studio, u sklopu kojeg razvijam 3D učila iz STEM područja, zasad prvenstveno iz astrofizike i matematike. Modeli su javno dostupni za preuzimanje i tiskanje, tako da ih škole koje imaju 3D pisače mogu jednostavno preuzeti i izraditi, priča nam Smolčić.

Mladima preporučuje da zaprate dr. Becky

Mladima koje zanima znanost Vernesa Smolčić preporučuje popularno-znanstvenu literaturu koja je jasna i pitko napisana. Istaknula je da se znanstvenici u profesionalnom radu i znanstvenim radovima koriste jezikom koji javnost teško razumije te da se stoga moraju prilagoditi kada svoja otkrića i ideje prenose široj publici.

- Danas ima vrsnih znanstvenika koji vladaju i jednim i drugim jezikom. U tom bih smislu izdvojila Rebeccu Smethurst, uspješnu astrofizičarku koja zna vrlo jasno komunicirati i popularizirati znanost. Prisutna je na raznim platformama pod imenom dr. Becky te je relativno nedavno objavila knjigu koja se lako čita, doduše na engleskom jeziku, preporučila je astrofizičarka.

Umjetna inteligencija i znanost

Za kraj smo s njom razgovarali i o promjenama koje u znanost unosi sve šira primjena umjetne inteligencije. Vernesa Smolčić kaže nam da se i sama njome svakodnevno služi. Iako znanstvenicima ubrzava i olakšava razne zadatke, od provjere dokumenata do programiranja, naša sugovornica naglašava da i umjetna inteligencija griješi pa njezine rezultate treba uzimati s rezervom i provjeravati.

- Drugim riječima, treba znati više od nje. Kad smo stručni u nekom području, to nije teško, ali umjetna inteligencija lako nas može zavarati u područjima u kojima nismo stručni. Zato me brine koliko ćemo se opustiti i početi joj vjerovati bez temeljitih provjera, ističe astrofizičarka.

Unatoč tome, smatra da umjetna inteligencija u području astrofizike neće nekontrolirano preuzeti istraživačke procese niti narušiti kvalitetu istraživanja. Jedina izgledna negativna posljedica koju navodi jest mogućnost da neki ustaljeni opisni dijelovi tekstova postanu još općenitiji.