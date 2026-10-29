Drastično povećan broj ukora i isključenja iz škola: Znamo i u kojim se županijama najviše markira

Prosječan hrvatski učenik briljira u školi - prošlu je godinu završio s prosjekom 4,32, iako iz škole u godini izostane s čak 86,59 sati. Sve ovo samo je dio najsvježijih podataka koje je u Školskom e-Rudniku objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a odnose se na školsku godinu 2025./2026. i ukupno 445.776 prošlogodišnjih učenika.

Značajno porastao broj ukora i isključenja iz škole

U odnosu na godinu ranije, u 2025./2026., povećan je broj izrečenih pedagoških mjera, kako pozitivnih tako i onih kaznenih. Kaznenih mjera izrečeno je čak 45.517, što je za čak 15 posto više nego u godini prije. Kaznene pedagoške mjere u osnovnoj školi su opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu, a u srednjoj opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.

Među ostalim, broj ukora u 2025./2026. porastao je za oko 22 posto, broj strogih ukora povećan je za 44 posto. Opomena pred isključenje izrečena je 1.856 puta, što je povećanje od oko 16 posto u odnosu na godinu prije. Mjera isključenja iz srednje škole izrečena je 387 puta, što je povećanje od 27 posto u odnosu na 2024./2025. Preseljenje u drugu osnovnu školu u 2025./2026. 'zaradio' je 51 učenik, što je za oko 55 posto više nego godinu ranije.

Ukupni broj pozitivnih mjera, u što ulaze razne pohvale i nagrade, je 135.063, za oko tri tisuće više nego u godini prije. Valja podsjetiti da se prema trenutačno važećim pravilima pedagoške mjere izriču za tekuću školsku godinu, osim mjere preseljenja u drugu školu koja vrijedi do kraja osnovnoškolskog obrazovanja. U slučaju promjene ponašanja učenika izrečena pedagoška mjera može se ukinuti.

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Broj izostanaka u minimalnom je padu

Ukupan broj izostanaka u 2025./2026. bio je 38.597.623 sata, od čega je opravdano oko 98 posto, dok je tek malo manje od dva posto sati neopravdano. Drugim riječima, prosječan hrvatski učenik imao je 86,59 sati izostanaka u protekloj godini, od čega je 84,98 sati bilo opravdano, a 1,60 sati neopravdano. U odnosu na proteklu godinu, broj izostanaka pao je za četiri posto.

U tom kontekstu valja podsjetiti da je Ministarstvo obrazovanja u dogovoru s ravnateljima namjeravalo ograničiti broj roditeljskih ispričnica. Roditelji mogu pravdati tri uzastopna dana, ali neograničen broj puta u godini. Plan je bio ograničiti roditeljske ispričnice na 12 dana u godini, međutim proces je obustavljen nakon pobune liječnika.

Poznato u kojim se županijama najviše markira

Kada se promotre podaci o izostancima po županijama, najviše su lani izostajali učenici u školama Grada Zagreba (95,40 sati) i Istarske županije (92,18 sati). Najmanje izostanaka je u Karlovačkoj (71,09 sati) i Požeško-slavonskoj županiji (71,49 sati).

Poznato je i gdje se najviše markira – najveći broj neopravdanih izostanaka u prošloj godini imaju učenici Međimurske (5,93 sata) i Sisačko-moslavačke županije (2,23).

Izostanci učenika po županijama 2025./2026. | izvor: ŠER

Skoro svaki drugi školarac prođe s peticom

Osim što je prosječni opći uspjeh u protekloj godini bio čvrsta četvorka (4,32), s odličnim je prošlo čak 47,35 posto učenika, otprilike isto kao i godinu ranije.

Superodlikaša, odnosno učenika s prosjekom 5,0, bilo je 16,13 posto, neznatno manje nego prethodne godine. U prvom razredu osnovnih škola s 5,0 prošao je gotovo svaki drugi učenik (49,33 posto), a najmanje je superodlikaša u prvom razredu srednje škole (1,58 posto).

Gledajući prosječne ocjene po razredima, prvašići u osnovnima lani su imali najviši prosjek, 4,83, a najniži učenici prvog razreda srednje škole, 3,89. S druge strane, učenika koji su godinu završili s nedovoljnim u protekloj godini bilo je tek 0,75 posto.

Prosjek ocjena po razredima u 2025./2026. | izvor: ŠER

Najveći udio školaraca s peticama je u Zagrebu

Najviši prosjek imaju učenici u školama Grada Zagreba (4,45) i Zagrebačke županije (4,42). Najniži prosjek imaju učenici Šibensko-kninske (4,16) i Brodsko-posavske županije (4,18).

Opći uspjeh po županijama u 2025./2026. | izvor: ŠER

Ujedno su ovo i županije s najvišim postocima odlikaša. Tako je u Zagrebu razred s peticom završilo čak 55,40 posto učenika, a u Zagrebačkoj županiji 52,45 posto. Najmanji postotak odlikaša imaju Šibensko-kninska (39,20) i Brodsko-posavska županija (39,24).