Kako pametno rasporediti snagu na usponu: Ovo su savjeti biciklista Iana Perana

Najzahtjevniji dio biciklističke vožnje ne mora biti onaj s najvećim nagibom. Ponekad je to uspon koji dolazi nakon nekoliko desetaka kilometara, kada su noge već umorne, a do cilja je još daleko. Upravo tada postaje jasno koliko je važno poznavati teren, procijeniti vlastite mogućnosti i ne potrošiti svu energiju prije nego što počne najteži dio rute. Jer u biciklizmu nije presudno samo koliko snage imamo, nego i kako je raspoređujemo.

Među onima koji dobro poznaju takve izazove je i mladi hrvatski biciklist Ian Peran. Kroz brojne treninge i natjecanja naučio je da uspješna vožnja ne ovisi samo o fizičkoj pripremljenosti, nego i o odlukama koje biciklist donosi tijekom same aktivnosti. Otkriva nam kako pristupa usponima, koje podatke prati i kako mu tehnologija pomaže u pripremi i tijekom vožnje.

Najveća pogreška može se dogoditi već na prvom kilometru

Zamislimo uspon dug osam kilometara. Prva dva kilometra imaju umjeren nagib, zatim slijedi znatno strmiji dio, dok završnica ponovno postaje nešto blaža. Biciklist koji ne poznaje konfiguraciju rute mogao bi na početku potrošiti previše energije, ne znajući da ga najzahtjevnija dionica tek očekuje.

Upravo zato pacing, odnosno pravilno raspoređivanje intenziteta, ima važnu ulogu u biciklizmu. Cilj nije nužno voziti što brže na svakom dijelu uspona, nego održavati ritam koji odgovara zahtjevnosti terena i vlastitim mogućnostima. Ian objašnjava da prije zahtjevnijeg uspona najprije nastoji procijeniti njegovu duljinu i nagib, ali i utvrditi mijenja li se strmina tijekom vožnje.

- Pri raspoređivanju snage najvažnije su mi informacije o duljini i nagibu uspona te o tome je li nagib ujednačen ili promjenjiv. Na temelju toga procjenjujem koliko će mi vremena trebati do vrha i biram tempo koji mogu održati tijekom cijelog uspona. Ako je nagib promjenjiv, ponekad strmije dijelove vozim nešto jače, a na blažima smanjujem snagu, objašnjava Ian.

Takav pristup pokazuje zašto ravnomjerna vožnja ne mora uvijek značiti održavanje iste brzine ili snage. Na pojedinim dijelovima rute korisnije je prilagoditi intenzitet nego pokušavati zadržati unaprijed zamišljeni tempo pod svaku cijenu.

Foto: Huawei

Kada znate što vas čeka do vrha, lakše je rasporediti snagu

Poznavanje rute jedan je od važnih dijelova pripreme, osobito kada biciklist vozi nepoznatim terenom. Ukupna udaljenost i visinska razlika pružaju osnovnu sliku, ali ne otkrivaju uvijek gdje se nalaze najstrmiji dijelovi uspona.

HUAWEI WATCH GT 7 Series donosi funkciju Climb Planning, koja omogućuje pregled uspona na planiranoj ruti. Biciklist tako može unaprijed dobiti detaljniji uvid u konfiguraciju terena i zahtjevnije dionice koje ga očekuju.

Tijekom same vožnje dodatne informacije pružaju upozorenja o terenu u stvarnom vremenu (Real-time Terrain Alerts), koja biciklistu pomažu pravodobno prepoznati promjene na ruti. Takve informacije mogu biti korisne pri prilagodbi tempa i intenziteta vožnje, osobito na zahtjevnijim ili manje poznatim dionicama. Koliko takve informacije mogu biti korisne, Ian je iskusio na Plešivici, usponu koji je ove godine prvi put odvozio.

- Climb Planning pokazao mi se iznimno korisnim na usponima koje ne poznajem dobro i za koje ne znam koliko dugo traju. Primjerice, na Plešivici sam pratio promjene nagiba, preostalu udaljenost i visinsku razliku uspona. Na temelju tih informacija prilagođavao sam snagu i tempo kako bih do vrha stigao optimalnom brzinom, ističe Ian.

Njegov primjer pokazuje kako podaci o ruti mogu imati praktičnu vrijednost tijekom same aktivnosti. Kada biciklist zna koliko je zahtjevne dionice ostalo, lakše može odlučiti hoće li zadržati trenutačni intenzitet ili sačuvati dio energije za završnicu.

Na nepoznatoj ruti važno je i ono što dolazi nakon uspona

Planiranje vožnje ne završava dolaskom na vrh. Nakon zahtjevne uzbrdice često slijedi spust, a na nepoznatom terenu dodatnu pozornost zahtijevaju zavoji i promjene smjera.

Dok je na usponu u prvom planu raspodjela snage, na tehnički zahtjevnijim dionicama važno je pravodobno prepoznati promjene na ruti. HUAWEI WATCH GT 7 Series zato uključuje i funkciju Sharp Turn Alerts, koja na podržanim rutama upozorava na nadolazeće oštre zavoje. Takve informacije mogu biti koristan dodatak tijekom vožnje nepoznatim terenom.

Pritom upozorenja ne zamjenjuju praćenje ceste, procjenu prometne situacije ni prilagodbu brzine stvarnim uvjetima. Ona služe kao dodatna informacija koja biciklistu može pomoći da bude svjesniji konfiguracije rute.

Foto: srednja.hr

Kada osjećaj kaže jedno, a podaci pokažu drugo

Iskustvo je važan dio biciklizma. S vremenom sportaš sve bolje prepoznaje vlastite granice, reakcije na opterećenje i trenutke kada može povećati intenzitet. Ipak, subjektivni osjećaj i podaci ne moraju uvijek pokazivati istu sliku vožnje. Ian ističe da se tijekom treninga više oslanja na podatke, dok na utrkama važniju ulogu ima procjena vlastitog osjećaja i situacije na stazi.

- Tijekom treninga najvažniji su mi podaci jer različiti tipovi treninga zahtijevaju različit tempo, snagu, brzinu i kadencu. Na utrci se više oslanjam na osjećaj. Ako osjetim da je tempo na usponu prejak, prilagodit ću ga, a ako se osjećam dobro, mogu ga i povećati. Dogodi se i da mi je uspon iznimno težak pa mislim da ne vozim najbolje, a kasnije iz podataka vidim da sam ga zapravo odlično odvozio, kaže Ian.

Upravo je zato korisno povezati informacije koje pratimo tijekom aktivnosti s naknadnom analizom treninga. Podaci mogu pomoći razumjeti promjene intenziteta, usporediti pojedine dionice i prepoznati situacije u kojima je osobni dojam bio drukčiji od ostvarene izvedbe.

To ne znači da brojke trebaju zamijeniti iskustvo. Njihova je vrijednost u tome što pružaju dodatni kontekst za odluke koje biciklist donosi tijekom vožnje i pri planiranju sljedećih treninga.

Na kraju, nije sve u snazi

Biciklistički usponi traže kombinaciju fizičke pripremljenosti, iskustva i sposobnosti prilagodbe. Čak i kada sportaš dobro poznaje vlastite mogućnosti, konfiguracija terena može znatno utjecati na način na koji će rasporediti napor.

Funkcije poput Climb Planninga, upozorenja o terenu u stvarnom vremenu i Sharp Turn Alertsa na HUAWEI WATCH GT 7 Series pružaju dodatne informacije prije polaska i tijekom vožnje, ali ne zamjenjuju fizičku pripremu, iskustvo ni pozornost na cestu.

Ianov pristup pokazuje da uspješna vožnja ne ovisi samo o fizičkoj snazi, već i o sposobnosti donošenja pravih odluka u pravom trenutku. Upravo tu tehnologija može biti vrijedan saveznik jer biciklistu pruža informacije koje mu pomažu bolje razumjeti teren, prilagoditi tempo i sačuvati energiju za najzahtjevnije kilometre.