Prosvjedi se šire Europom: Francuska uvodi nove mjere, ali učenici ne staju, totalni kaos u Italiji

Prošlo je više od mjesec dana od početka učeničkih i studentskih prosvjeda u Francuskoj, a vlada je prvi put od njihova početka najavila mjere kojima odgovara na neke od zahtjeva prosvjednika. Ministar obrazovanja Édouard Geffray i ministar visokog obrazovanja Philippe Baptiste u ponedjeljak su predstavili vladin plan, prenosi Politico.eu.

Ministri su najavili da će promjene usvojiti putem amandmana na proračun za 2027. godinu. One se odnose na povećanje ulaganja u obnovu škola, smanjenje broja učenika u razredima i izmjene sustava upisa na sveučilišta, koji je izazvao bijes srednjoškolaca. Vlada je najavila da će prve promjene tog sustava provesti već tijekom 2027. godine, a do 2028. platforma bi trebala biti zamijenjena novim sustavom.

Učenici i dalje ne staju s prosvjedom

Međutim, unatoč najavljenim promjenama, srednjoškolci nisu zadovoljni, a vođe prosvjeda pozivaju na nastavak blokada škola. Pierre Sourzat iz srednjoškolskog sindikata Les Lycéens rješenja koja je ponudila vlada u razgovoru za televiziju France Info nazvao je 'polovičnima'.

- Svaka čast srednjoškolcima koji su prosvjedovali. Nešto smo postigli: vlada se boji i zna da mora nešto poduzeti i saslušati nas. Nisu ispunjeni svi naši zahtjevi. Nastavit ćemo koliko god bude potrebno, izjavio je Louis Letoublon, koji je u ime organizacije Les Lycéens sudjelovao na sastanku s premijerom Sébastienom Lecornuom, prenio je Guardian.

Što je sve vlada točno obećala?

Pogledajmo pobliže što je francuska vlada obećala prosvjednicima. Ministar Geffray priznao je da su neke škole toliko derutne da nisu prikladne za održavanje nastave te je stoga najavio državni zajam od četiri milijarde eura namijenjen regionalnim vlastima za početak obnove.

U planu je i ograničavanje broja učenika u prvom razredu srednje škole na 28 u polovini škola koje se nalaze u područjima s najnižim prihodima. Sljedeće godine ta bi se mjera trebala proširiti na sve srednje škole. Ministar je najavio i otvaranje novih radnih mjesta za nastavnike, dodatnih 15.000 mjesta za studente u sustavu visokog obrazovanja te preispitivanje sustava francuske državne mature. Uz to, ministar visokog obrazovanja Baptiste rekao je da je vlada otvorena za daljnje razgovore s prosvjednicima, prenio je Guardian.

Učenički prosvjedi u Francuskoj još nisu završeni, iako je srednjoškolcima i studentima ispunjen dio zahtjeva. U međuvremenu su se prosvjedi proširili na niz europskih država, uključujući Španjolsku, Portugal, Belgiju, Albaniju, Grčku i Italiju.

10.000 prosvjednika u Ateni, kaos u Milanu i Rimu

Prije točno tjedan dana na prosvjedima u Ateni okupilo se oko 10.000 prosvjednika koji traže veća državna ulaganja u obrazovanje, manje prenapučene učionice i bolje uvjete u školama. Prosvjednici su iskazali solidarnost s kolegama iz Francuske uzvikujući: 'Od Grčke do Francuske želimo javno i besplatno obrazovanje', prenio je Reuters.

Sjever Italije zahvatili su učenički i studentski prosvjedi. U Milanu je raspoređeno 500 vojnika kako bi pomogli čak 5.000 policajaca u održavanju reda. Vlasnici trgovina luksuznom robom, strahujući od pljački, zabarikadirali su ulaze. Tisuće mladih marširale su u subotu ulicama Milana, Rima i Torina, a skupina prosvjednika upala je i u rimski Kolosej, prenio je AP.

Policija je izvijestila da je uhitila devet osoba, a još 371 osobu nakratko privela, među kojima je bilo 110 maloljetnika. Privedeni su odvedeni u policijske postaje u osam gradova, dok su na pojedinim prosvjedima izbili sukobi, prenio je ABC News.