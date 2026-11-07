Poluciju u pubertetu ima 70 do 90 posto dječaka: To je posve normalno, samo se držite higijene

Zašto se glas mijenja u pubertetu? Normalno je da 'puca' ili 'preskakuje'
Dječaci u pubertetu prolaze mutaciju glasa. Često im se događa 'pucanje' glasa ili njegovo 'preskakanje', što je normalno.
08:33 35 d 03.10.2026
07. studeni 2026.
Javlja se zbog naglog povećanja testosterona u tijelu, a uz nju ne moraju biti prisutni seksualni snovi. Većina dječaka prvi put je ima oko 13. godine
Probudio si se s mokrom plahtom i nije ti jasno što se dogodilo. Ako si dječak u pubertetu, vrlo vjerojatno nemaš razloga za zabrinutost. Najvjerojatnije su mrlje na krevetu nastale zbog polucije. Riječ je o nevoljnom izbacivanju sjemena (ejakulaciji) do kojeg može doći tijekom spavanja. Polucija je posve normalna pojava tijekom puberteta, a često se naziva i mokrim snovima.
Polucija se događa tijekom REM faze sna, kada se ubrzavaju disanje i rad srca te se povećava protok krvi u cijelom tijelu, uključujući i spolne organe. Povećani protok krvi čini spolne organe osjetljivijima na podražaje, a tijekom sna mogu se javiti i seksualni doživljaji. Tijekom mokrog sna možeš se probuditi, ali možeš i nastaviti spavati te tek nakon buđenja primijetiti da su ti donje rublje ili područje spolnih organa vlažni, objašnjava Healthline.
Zašto se glas mijenja u pubertetu? Normalno je da 'puca' ili 'preskakuje'
Dječaci u pubertetu prolaze mutaciju glasa. Često im se događa 'pucanje' glasa ili njegovo 'preskakanje', što je normalno.
08:33 35 d 03.10.2026
Polucija ponekad može biti povezana sa seksualnim snovima, ali oni nisu nužni da bi do nje došlo. Polucije su prirodna pojava tijekom puberteta i rane mladenačke dobi, a njihova se učestalost s vremenom može smanjiti. Javljaju se u razdoblju hormonalnih promjena, uključujući porast razine testosterona i razvoj spolnih organa. Mnogi dječaci prvu poluciju dožive između 12. i 14. godine.
Prema istraživanju koje su proveli španjolski urolozi, a koje je objavljeno u siječnju ove godine, mokre snove ima od 70 do 90 posto dječaka. Čak i ako se polucije tijekom puberteta javljaju često, to samo po sebi nije razlog za zabrinutost. Radi održavanja higijene potrebno je redovito mijenjati posteljinu pa česte polucije u tom pogledu mogu biti pomalo naporne. Ipak, same po sebi nisu razlog za posjet psihologu ili liječniku.
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09:23 34 d 04.10.2026
Polucije su povezane s hormonalnim promjenama, osobito s porastom razine testosterona, zbog čega su česte tijekom puberteta. Međutim, mokre snove mogu imati i odrasli muškarci.
Mnogi dječaci koji se probude s vlažnom plahtom osjećaju sram ili gađenje. Za takve osjećaje nema potrebe jer je riječ o uobičajenoj pojavi tijekom puberteta, baš kao što su to mutacija glasa i pojačana dlakavost.
Mokre snove imaju i djevojčice, iako su oni rjeđi, a budući da žene ne ejakuliraju nemaju dodatnog posla s mijenjanjem posteljine. Međutim djevojčice u pubertetu dobivaju prvu menstruaciju, a više o tome doznajte u razgovoru s ginekologinjom Ivanom Pentz.
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