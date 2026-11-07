Poluciju u pubertetu ima 70 do 90 posto dječaka: To je posve normalno, samo se držite higijene

Probudio si se s mokrom plahtom i nije ti jasno što se dogodilo. Ako si dječak u pubertetu, vrlo vjerojatno nemaš razloga za zabrinutost. Najvjerojatnije su mrlje na krevetu nastale zbog polucije. Riječ je o nevoljnom izbacivanju sjemena (ejakulaciji) do kojeg može doći tijekom spavanja. Polucija je posve normalna pojava tijekom puberteta, a često se naziva i mokrim snovima.

Polucija se događa tijekom REM faze sna, kada se ubrzavaju disanje i rad srca te se povećava protok krvi u cijelom tijelu, uključujući i spolne organe. Povećani protok krvi čini spolne organe osjetljivijima na podražaje, a tijekom sna mogu se javiti i seksualni doživljaji. Tijekom mokrog sna možeš se probuditi, ali možeš i nastaviti spavati te tek nakon buđenja primijetiti da su ti donje rublje ili područje spolnih organa vlažni, objašnjava Healthline.

Mokre snove ima od 70 do 90 posto dječaka

Polucija ponekad može biti povezana sa seksualnim snovima, ali oni nisu nužni da bi do nje došlo. Polucije su prirodna pojava tijekom puberteta i rane mladenačke dobi, a njihova se učestalost s vremenom može smanjiti. Javljaju se u razdoblju hormonalnih promjena, uključujući porast razine testosterona i razvoj spolnih organa. Mnogi dječaci prvu poluciju dožive između 12. i 14. godine.

Prema istraživanju koje su proveli španjolski urolozi, a koje je objavljeno u siječnju ove godine, mokre snove ima od 70 do 90 posto dječaka. Čak i ako se polucije tijekom puberteta javljaju često, to samo po sebi nije razlog za zabrinutost. Radi održavanja higijene potrebno je redovito mijenjati posteljinu pa česte polucije u tom pogledu mogu biti pomalo naporne. Ipak, same po sebi nisu razlog za posjet psihologu ili liječniku.

Poluciju mogu imati i odrasli muškarci

Polucije su povezane s hormonalnim promjenama, osobito s porastom razine testosterona, zbog čega su česte tijekom puberteta. Međutim, mokre snove mogu imati i odrasli muškarci.

Mnogi dječaci koji se probude s vlažnom plahtom osjećaju sram ili gađenje. Za takve osjećaje nema potrebe jer je riječ o uobičajenoj pojavi tijekom puberteta, baš kao što su to mutacija glasa i pojačana dlakavost.

Mokre snove imaju i djevojčice, iako su oni rjeđi, a budući da žene ne ejakuliraju nemaju dodatnog posla s mijenjanjem posteljine. Međutim djevojčice u pubertetu dobivaju prvu menstruaciju, a više o tome doznajte u razgovoru s ginekologinjom Ivanom Pentz.