Istraživanje pokazalo duboko zabrinjavajuće podatke: 'Ići u gimnaziju nije dobro za vaše mentalno zdravlje'

Oko 20 posto srednjoškolaca samoozljeđuje se, oko 15 posto ima suicidalne misli, 11 posto imalo je plan za suicid, a čak 5 do 7 posto pokušalo je počiniti suicid. To su zastrašujući podaci koje je u Hrvatskom saboru danas predstavila Miranda Novak, istraživačica Laboratorija za prevencijska istraživanja pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Miranda Novak je Istaknula da su rezultati istraživanja takvi da se stručne službe moraju baviti gotovo svakim trećim ili četvrtim učenikom te da je mentalno zdravlje povezano i s ocjenama učenika. Iako najlošije mentalno zdravlje nemaju upravo učenici s najboljim ocjenama, istraživanje pokazuje druge zanimljive korelacije.

- Mogu reći da učenici s dobrim (3) ocjenama imaju najbolje mentalno zdravlje. Isto vam mogu reći da ići u gimnaziju nije baš dobro za vaše mentalno zdravlje. Po tom pitanju puno je bolje ići u trogodišnju školu, gdje radite nešto rukama, praktično, i imate proizvod svojeg rada. Adolescenti ne znaju što znači da će im biti bolje za pet godina. Ne, adolescenti žele trenutačnu gratifikaciju i u tom smislu dat ćemo i neke preporuke. Moramo im osigurati konkretne proizvode obrazovanja puno prije nego što im to gimnazija omogućuje, istaknula je profesorica Novak.

Djece strepe hoće li umjesto 5 dobiti 4

Istraživanje je predstavljeno na okruglom stolu pod nazivom 'Djeca pod pritiskom: Posljedice imperativa uspjeha na mentalno zdravlje mladih', koji je organizirala saborska zastupnica Sabina Glasovac. Fokus rasprave bio je na utjecaju pritiska zbog školskog uspjeha na djecu i posljedicama koje takav pritisak dugoročno ostavlja na njihovo mentalno zdravlje. O toj temi ove smo godine mi razgovarali s psihijatricom Karmen Jureško, a intervju možete pročitati ovdje.

- Zamislimo dijete od 12 ili 13 godina. Ono tjednima prije kraja nastave ne može spavati, bori se sa stalnim glavoboljama, mučninama i paničnim napadajima, i to ne zbog nekog zlostavljanja ili teške životne situacije, već zbog trajne strepnje koja ne popušta, a vezana je uz pitanje hoće li umjesto ocjene odličan dobiti ocjenu vrlo dobar, započela je Glasovac okrugli stol.

Tiha epidemija našeg društva

Navela je da djeca u današnjem društvu imaju osjećaj da je prosjek ocjena 5,00 poput 'javne ulaznice' za dostojanstvenu budućnost, dok se svaka četvorka doživljava kao osobni ili obiteljski neuspjeh te kod djece izaziva duboki sram ili anksioznost.

Takav fenomen u engleskom govornom području naziva se academic validation, a odnosi se na pojavu u kojoj učenici svoju ljudsku vrijednost u potpunosti izjednačuju s akademskim uspjehom. U takvoj atmosferi ocjena nije samo podatak o njihovu trenutačnom znanju, već se doživljava i kao izvor srama i straha od razočaranja, upozorava Glasovac. To može dovesti do straha od pogreške i emocionalnog sagorijevanja čak i u odrasloj dobi te je stoga postalo 'tiha epidemija' našeg društva, smatra saborska zastupnica.

Istraživačica kaže da javno čitanje ocjena može imati negativan utjecaj

Prema istraživanju Laboratorija za prevencijska istraživanja anksioznost i stres tijekom razdoblja pandemije bolesti COVID-19 ostali su stabilni, no istraživanje bilježi kontinuirani porast suicidalnih misli i samoozljeđivanja, što istraživači pripisuju upravo osjećaju bezizlaznosti i velikom školskom pritisku. Problematičnim smatraju javno čitanje ocjena, a kao jedno od rješenja navode i to da bi svaki učenik trebao imati mogućnost postići neki oblik uspjeha.

Među ostalim smjernicama koje navode jesu promjena prakse ocjenjivanja, pružanje mogućnosti izbora i određene odgovornosti učenicima, osiguravanje dovoljnog broja stručnih suradnika u svakoj školi, uključivanje sustavnih programa jačanja mentalnog zdravlja u školski kurikul, umjesto organiziranja samo jednokratnih radionica, te pružanje podrške dobrobiti nastavnika.

'Marko ne zna zavezati cipele, ali strahuje kako će ispraviti jedinicu'

Zamjenica pravobraniteljice za djecu Ella Selak Bagarić rekla je da su pojačali i da će dodatno pojačati obilaske odgojno-obrazovnih ustanova. Istaknula je da se mentalno zdravlje djece ne može promatrati a da se pritom ne uzmu u obzir i roditelji.

- Marko u prvom razredu ne zna zavezati cipele, ali je dobio jedinicu iz engleskog i strahuje kako će to ispraviti. To su podaci s terena, komentirala je Selak Bagarić.

Posebna savjetnica Ministarstva kaže da ponekad ne vidi što bi se moglo napraviti

Posebna savjetnica ministra znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) Ivana Pavić Šimetin rekla je da ne postoje objektivni razlozi za takav pritisak jer svake godine u školama ostaju nepopunjena mjesta. Istaknula je da je u gimnazijama ostalo 1919 nepopunjenih mjesta, u četverogodišnjim strukovnim školama 1846, a u trogodišnjim školama 2000 mjesta.

- Ponekad moram reći da ne vidim što bi se moglo napraviti, a da stvarno svakome pomognemo. Sigurno treba jačati stručne suradnike i nastavnike. Oni su izravno u učionici i najbolje vide. Ne mogu vam reći koliki su potoci suza kad se učeniku nešto dogodi. Kad bismo ih dodatno osnažili, možda ne bi imali osjećaj da su mogli nešto više napraviti, rekla je posebna savjetnica.

Hrabri telefon bilježi više upita povezanih sa suicidalnošću u vrijeme ispita

Koordinatorica savjetodavnih linija Hrabrog telefona Marina Banković rekla je da organizacije koje se bave zaštitom djece bilježe porast upita o mentalnom zdravlju. Posebno je istaknula da najveći broj upita povezanih sa suicidalnošću i samoozljeđivanjem bilježe upravo u vrijeme ispitnih rokova, u svibnju, studenome i prosincu. U prosincu 2024. imali su 45 takvih upita, a u prosincu 2025. godine 55.

- Ponekad je nemoguće dogovoriti termin savjetovanja s djetetom zbog solfeggia, glazbene škole ili različitih izvannastavnih aktivnosti. Primjećujem da dijete na savjetovanju, kada ga pitate što ima novoga od prošlog susreta, prvo kaže koje ispite ima i koje je ocjene dobilo. Koliko god naglašavali da to nama nije važno, na njima vidite određeni osjećaj olakšanja, ali i razočaranja jer su navikli na taj jednostavniji način dobivanja potvrde vlastite vrijednosti, istaknula je Banković.

Liječnica upozorava na opsjednutost e-Dnevnikom

Aida Mujkić-Klarić iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba naglasila je da problem predstavlja i to što roditelji neprekidno prate djecu putem e-Dnevnika. Dodala je da roditelji ponekad inzistiraju na tome da djeca upišu gimnaziju iako ne ostvaruju potrebne rezultate te da upis u strukovnu školu doživljavaju kao sramotu. Stoga je naglasila da treba cijeniti sve što ljudi rade te da prema učenicima ponekad treba imati više razumijevanja.

- Ocjena se upisivala običnom olovkom ako je bila loša, pa se brisala i ispravljala, a kada bi roditelj došao na informacije, nije ni znao da je ta loša ocjena postojala. Sada, čak i kada dijete ispravi ocjenu, dvojka ostaje u e-Dnevniku. Nećemo izbaciti e-Dnevnik, ali treba biti fleksibilniji – smatra Mujkić-Klarić.

'Nedostaje nam dječjih psihijatara'

Saborska zastupnica Irena Dragić istaknula je nedostatak dječjih psihijatara, navodeći da se nitko ne želi specijalizirati za tu granu medicine zbog straha.

Na okruglom stolu sudjelovale su i Karmen Višić, članica Savjeta mladih Grada Splita, savjetodavna terapeutkinja Ivana Bulat te ravnateljica Osnovne škole Viktora Kovačića u Humu na Sutli Danijela Majcenić.