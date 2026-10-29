Pala odluka! Raste minimalna studentska i učenička satnica u 2027.

Minimalna studentska i učenička satnica u 2027. godini iznosit će 7,06 eura neto. Naime, Vlada donosi odluku prema kojoj minimalna plaća za nadolazeću godinu raste sa 1.050 na 1.130 eura bruto (oko 844 eura neto), a uz nju je zakonski vezan studentski i učenički minimalac. Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, minimalna studentska satnica uvećava se za 50 posto za prekovremeni rad te rad nedjeljom, blagdanima i noću pa će u tim situacijama studentski i učenički minimalac biti 10,59 eura neto po satu.

- S ovim rastom minimalne plaće automatski se povlači i rast studentske satnice koji će sada prvi put biti preko sedam eura, dakle ide na 7,06 eura u 2027. godini, to je minimalna studentska satnica, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade.

Studentsku satnicu moguće je već sada izračunati na temelju podatka o novoj bruto plaći i formule propisane Zakonom o obavljanju studentskih poslova. On nalaže da se minimalna naknada po satu za studente izračunava tako da se iznos minimalne bruto plaće u državi dijeli sa 160. Taj je broj nepromjenjiv. Na isti se način, ali prema Zakonu o tržištu rada, računa minimalna satnica za učenike koji mogu raditi samo tijekom praznika.

Nova minimalna satnica primjenjuje se od 1. siječnja 2027. i to i za studente i za učenike. Povećanje je to u radnim danima od 50 centi, a nedjeljom i blagdanima za 1,11 eura u odnosu na 2026. godinu. Tijekom ove godine, podsjetimo, minimalna studentska i učenička satnica iznosi 6,56 eura neto, odnosno 9,84 eura neto nedjeljom i blagdanom.

Podsjetimo, da bi minimalna studentska satnica za nadolazeću kalendarsku godinu bila službena, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs mora donijeti posebnu odluku. Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, ta odluka treba biti donesena u roku od 15 dana nakon što Vlada Republike Hrvatske donese uredbu o visini minimalne plaće.

Minimalna studentska satnica prvi put je na nacionalnoj razini unificirana 2018. godine, donošenjem Zakona o obavljanju studentskih poslova. Od tada do 2027. raste svake godine, a u tom je razdoblju povećana za 4,21 eura.