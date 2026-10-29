Zastupnik se prisjetio studentskih dana: 'S ispod 500 kuna mogli smo preživjeti mjesec u Zagrebu'

Nino Raspudić u Saboru se prisjetio svojih studentskih dana od prije 30 godina. Kako je rekao, bilo je to vrijeme završetka rata i prvih poratnih godina, 'vrlo tvrdo, skromno vrijeme, plaće su bile nekoliko stotina maraka, ali je i dom na Savi gdje sam živio bio 135 kuna, a obrok je bio 4,40 kuna'. Podsjetimo, cijene studentskih domova u Zagrebu ove su akademske godine rasle treću godinu zaredom. Stanarine na spomenutoj 'Savi', Studentskom domu Stjepan Radić, za dvokrevetne sobe iznose 74 i 117 eura, ovisno o kategoriji. Cijena meni obroka u menzi je pak 0,86 eura, što se nije promijenilo od 2013. godine.

- Dakle, tada je student doslovno s ispod 500 kuna mogao preživjeti mjesec dana u Zagrebu. I zato to moja generacija pamti, što bi Arsen rekao, dani siromaštva i sreće. Danas je materijalno stanje studenata, objektivno, puno bolje, ali kad pogledamo na to na kakve su cijene iznajmljivanja osuđeni, da vrlo često nemaju riješenu prehranu u menzama i da u mnogim gradovima moraju plaćati prijevoz, jednostavno, egzistencijalno je drugačije i nesigurnije, paradoksalno, biti student danas, nego što je to bilo u ovim tvrdim i siromašnim vremenima prije 30 godina, prisjetio se Raspudić.

'Kampus Borongaj više izgleda kao Krampus Borongaj'

Bila je to njegova reakcija nakon što nije prihvaćen amandman na rebalans državnog proračuna 2026. koji je predložio ispred stranke Drito. Tim amandmanom zatražili su 200.000 eura za razvoj Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj, s naglaskom na stvaranje smještajnih kapaciteta za studente. Glavni argument za odbijanje amandmana bila su financijska sredstva dodijeljena za rekonstrukciju paviljona 5 i 6 u Studentskom domu Stjepan Radić. Dodatno, kažu, iz razgovora sa Sveučilištem upoznati su s novim projektima na kampusu Borongaju i u Studentskom domu Lašćina. Raspudić je zatražio glasanje.

- Ovu vrstu argumentacije ili pseudoargumentacije oko kampusa na Borongaju slušamo već punih 19 godina. Dao sam si truda i pogledao kako je izgledalo predstavljanje projekta. To je bilo u vrijeme dok je premijer bio Ivo Sanader, uslikan je s mlađahnim ministrom Primorcem i predsjednikom Stjepanom Mesićem, koji tad još nijedne sijede nije imao. Od toga je prošlo skoro 20 godina, ništa se nije maklo s mrtve točke na kampusu Borongaj. Studenti moraju imat mogućnost smještanja u studentskom domu. Kampus na Borongaju je golemi potencijal. Promijenile su se mnoge vlade, a to stoji potpuno neiskorišteno. Kampus Borongaj se mora pomaknuti s mrtve točke, poručio je Raspudić i dodao da više izgleda kao Krampus Borongaj.

Za poboljšanje studentskog standarda zatražili su još i gotovo 2,3 milijuna eura za besplatan prijevoz za studente u hrvatskim sveučilišnim gradovima. No, i to je odbijeno te je zatražio glasanje.

- Zanima nas jednakost šansi, a ne jednakost ishoda, stoga smo okrenuti prema pitanjima studentskog standarda. Svaki učenik koji ostvari iole iznadprosječan rezultat u školi morao bi imati mogućnost studirati, razviti svoje talente, i na osobnu korist i na korist zajednice. Smještaj u studentski dom, prehrana i prijevoz studenata u tom smislu nisu luksuzi i dodatni trošak, već investicija. Životom se trebamo baviti i za život se boriti, više gledati na budućnost, a manje se jalovo predbacivati onim što je gotovo, davno svršeno i nikad se više neće vratiti. Riječ je dakle o naglascima, prioritetima, količini energije pa i amandmanima koje ulažemo u stvari koje se tiču prošlog, čitaj mrtvog, i koje se tiču budućeg, dakle živog, dodao je Raspudić.

'Prepušteni su trčanju na odmoru do najbliže pekarnice'

Jedan od triju amandmana bio je vezan za prehranu srednjoškolaca. Za pokretanje uvođenja organizirane prehrane u srednjim školama predvidjeli su 500.000 eura. Raspudić je istaknuo da srednjoškolci jedini u sustavu obrazovanja nemaju riješeno pitanje prehrane.

- Prepušteni su sebi, čitaj trčanju na odmoru do najbliže pekarnice, najnezdravijoj prehrani, i to u situaciji u kojoj smo pri vrhu u EU po pretilosti djece. (...) Drito današnjim amandmanima na rebalans proračuna 2026., dakle ne 1946., 1966., pa čak ni 2006., traži rješavanje problema prehrane za srednjoškolce. Inicijalna sredstva koja tražimo za analizu stanja i okvirni plan prehrane ne treba gledati kao dodatni trošak u proračunu, već je to ušteda jer je prevencija najjeftinija, rekao je.

Amandman nije prihvaćen uz obrazloženje da uvođenje obvezne prehrane u srednjim školama 'trenutno nije provedivo'. Rečeno je da škole nemaju osnovne uvjete poput kuhinja, blagovaonica i osoblja te da su za infrastrukturne uvjete odgovorni osnivači. Raspudić je izrazio nezadovoljstvo odlukom i zatražio glasanje.

- Ne mora se nužno odmah imati tople obroke, čak ni u godinu dana, u svim srednjim školama u Hrvatskoj, postoje vrlo zdrave alternative. Nije isto najlošija buhtla u pekarnici i ili zdravi sendvič s tunom, jajetom i salatom. Mi smo predvidjeli pola milijuna eura da se napravi inicijalna analiza, vidi stanje, koje škole mogu osigurati topli obrok, gdje će trebati dodatna ulaganja i da se s tim procesom krene, obrazložio je.