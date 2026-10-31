Učenici žele da ih roditelji više nadziru na internetu: 'Jasno poručuju da ih trebaju'

Učenici žele da roditelji budu više uključeni u njihovu prisutnost na internetu i da im postavljaju jasnije granice, pokazalo je istraživanje provedeno među učenicima od petog do osmog razreda u Zadarskoj županiji. Profesorica Matilda Karamatić Brčić s Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru rezultate svojeg istraživanja predstavila je na predavanju u Znanstvenoj knjižnici Zadar ovog tjedna.

Rezultati istraživanja pokazali su da većina ispitanih učenika smatra kako poznaje svijet informacijskih tehnologija i digitalnog doba te posjeduje osnovna znanja o sigurnom korištenju interneta. Međutim, kvalitativni odgovori učenika pokazuju da su oni zapravo svjesni toga da im je potrebno više kontrole.

- Djeca nas pozivaju na suradnju. Iako odrastaju u digitalnom svijetu i vjeruju u vlastite kompetencije, svojim odgovorima jasno poručuju da trebaju roditelje koji će ih pratiti, usmjeravati i postavljati granice. To je najsnažnija odgojna poruka našeg istraživanja, istaknula je Karamatić Brčić.

'Roditeljski nadzor ne bi trebao značiti isključivo kontrolu'

Djeca svojim odgovorima pokazuju da digitalna samostalnost ne isključuje potrebu za odgojnom ulogom roditelja u tom području. Upravo zato što su svjesni složenosti digitalnog svijeta, mladi prepoznaju potrebu za sigurnošću i jasnim pravilima, a u tome im pomoć trebaju pružiti odrasli.

- Posebno je važno naglasiti da roditeljski nadzor ne bi trebao značiti isključivo kontrolu, nego prije svega odnos povjerenja, otvorenu komunikaciju, zajedničko postavljanje granica i postupno razvijanje odgovornosti – istaknuto je u priopćenju o istraživanju.

Između ostalog, studija je pokazala da učenici prepoznaju brojne opasnosti digitalnog okruženja, uključujući elektroničko nasilje, hakiranje, krađu osobnih podataka, neprimjerene sadržaje, komunikaciju s nepoznatim osobama i različite oblike internetskih prijevara. Istodobno upozoravaju na posljedice pretjeranog korištenja digitalnih uređaja za zdravlje, koncentraciju, vid i kvalitetu međuljudskih odnosa.

'Odgojna uloga roditelja i škole ne prestaje ulaskom u digitalni svijet'

Iako učenici u odgovorima pokazuju da su upoznati s digitalnim tehnologijama, iz njihovih je odgovora jasno i da im je potrebna dodatna edukacija i usmjeravanje kako bi tehnologiju koristili sigurnije, kvalitetnije i svrhovitije, kako u obrazovne svrhe tako i u slobodno vrijeme.

U zaključnom dijelu predavanja profesorica Karamatić Brčić naglasila je važnost kontinuiranog provođenja nacionalnih istraživanja digitalnih navika djece i mladih kako bi se pravodobno prepoznavali novi izazovi i rizici te oblikovale obrazovne politike utemeljene na znanstvenim spoznajama.

- Odgojna uloga roditelja i škole ne prestaje ulaskom djece u digitalni svijet. I u tom okruženju djeci su potrebni pomoć i usmjeravanje odraslih te njihova svjesna, odgovorna i kvalitetna prisutnost, poručeno je na predavanju.