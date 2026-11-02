Koliko puta nosiš iste traperice prije pranja? Studenti priznali, a jedno pitanje ih je sve zbunilo

Pranje rublja jedna je od onih stvari koje u studentskom životu nitko ne planira, a svi ih moraju riješiti ako žele imati što obući. Netko ga nosi doma svojima na pranje, netko ima cimere koji ga peru, a netko ga pere sam.

Pitali smo studente tko pere njihovu odjeću i koliko dugo nose jedne traperice prije nego odluče da je vrijeme za njihovo pranje. Na kraju ih je čekalo nagradno pitanje.

Video s odgovorima možete pogledati ovdje.

Ista pitanja, različiti odgovori

Pravila su bila jednostavna. Prva dva pitanja služila su za zagrijavanje, a treće je bilo nagradno. Prvo pitanje je bilo peru li rublje sami ili ga nose kući na pranje. Odgovori su pokazali koliko su studentske svakodnevice različite.

Lara živi s roditeljima, kod nje, kako kaže, svaki put netko drugi pere rublje. Josipa, Stjepan, Saša i Mislav rublje peru sami. S druge strane, Roko i Vida svoje rublje vikendom nose prati kući. David je na početku faksa nosio rublje kući, a sad živi u stanu pa ga peru njegovi cimeri ili cimerica.

Drugo pitanje bilo je koliko dugo nose iste traperice prije nego odluče da je vrijeme za njihovo pranje. Većina je odgovorila slično: traperice izdrže jedno do tri nošenja, ovisno o situaciji. Najdetaljniji odgovor dao je David. Prema njemu, sve ovisi o tome kamo se ide.

- Ovisi ide li se van u žirafu ili na neku finu večeru, ali ako se ide u Žiraffu moraju se oprati hlače odmah, ali za večeru, jedno dva, tri put se još mogu koristiti bez problema, kaže David.

Josipa dodaje da ovisi koju odjeću nosi. Kaže da se kod traperica osjeti nakon dva dana razlika po mirisu i po teksturi. Treće je ujedno i nagradno pitanje: ovdje su se mišljenja podijelila.

Nagradno pitanje: Kada se kapsule i mirisne perlice ubacuju u bubanj, prije rublja ili nakon njega?

Na nagradno pitanje neki su oklijevali ili su se predomišljali se oko odgovora, no većina je znala točan odgovor. Oni koji su u trenutku pogriješili - naučili su točan redoslijed i također dobili nagradu. Josipa je na nagradno pitanje najpreciznije odgovorila.

- Kapsulu, perlice, a onda na kraju ide tekućina. Redoslijed je jednostavan:

Jedna Ariel kapsula ide na dno prazne perilice. Lenor perlice idu odmah iza nje. Rublje se slaže tek onda, preko njih.

Tako se sve lijepo otopi, a rublje izađe čisto i mirisno. Nema mjerenja ni prolijevanja: jedna kapsula i gotovo. Perlice se doziraju po želji. Što ih više stavite, to rublje jače i dulje miriše.

Svi sugovornici, bez obzira na to jesu li pogodili odgovor, otišli su kući s nagradom. Osvojili su Ariel kapsule i Lenor perlice za kućno isprobavanje.

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Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i tvrtke P&G.