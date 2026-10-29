Otvorena nova zgrada škole vrijednosti 10 milijuna eura: Pogledajte kako izgleda

U srijedu je svečano otvorena nova zgrada Ekonomske škole Sisak, čija su izgradnja i opremanje stajali 10 milijuna eura. Učenici su od početka ove školske godine nastavu pohađali u prostoru Gimnazije Sisak, a od idućeg tjedna sele u svoju novu zgradu. Ove godine škola slavi svoj okrugli 70. rođendan, a ovime ima i dodatan razlog za slavlje.

'Danas je povijesni dan za školu'

Nova zgrada škole prostire se na približno 3.700 četvornih metara i ima 18 učionica na tri etaže. Nastava će se održavati u jednoj smjeni, a školi će boraviti više od 240 učenika i 40 djelatnika.

- Danas je povijesni dan za Ekonomsku školu Sisak, s obzirom na to da ova škola nakon 70 godina prvi put ima svoju zgradu. Želim zahvaliti nastavnicima, svim djelatnicima škole, učenicama, učenicima, roditeljima i ravnateljici jer znamo da ste radili u izazovnim uvjetima sve do ove školske godine. Međutim, nastavili ste ostvarivati odlične rezultate, nastavili ste prenositi znanje na našu djecu, na učenice i učenike, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.

Škola je dobila Europsku nagradu za inovativno poučavanje

Povodom svečanog otvorenja ravnateljica Marina Jovanić istaknula je da su, unatoč brojnim izazovima u proteklom razdoblju, učenici i djelatnici ostvarivali zapažene rezultate. Posebno je izdvojila projekt mobilnosti 'Digitalni pogon', za koji je škola ove godine dobila Europsku nagradu za inovativno poučavanje.

Istaknula je kako su ova nagrada i nova školska zgrada velik poticaj za daljnji rad i razvoj, ali i prilika za unaprjeđenje nastavnog procesa, razvoj inovativnih metoda poučavanja i jačanje kompetencija učenika potrebnih za daljnje obrazovanje i tržište rada.

Podsjetimo, prije razornog potresa koji je 2020. godine pogodio Petrinju i Sisak, učenici Ekonomske škole Sisak nastavu su pohađali u dvije smjene u prostoru Osnovne škole Ivana Kukuljevića u Sisku. Međutim, nakon obnove poslije potresa Grad Sisak odlučio je školu prenamijeniti za jednosmjensku nastavu, pa je Ekonomska škola morala potražiti novog domaćina. Tada je pokrenut projekt izgradnje nove škole kako bi škola, koja postoji više od pola stoljeća, konačno dobila vlastitu zgradu, a to se sad konačno obistinilo.