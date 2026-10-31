Izabrana je riječ godine: Znate li što znači maxxing?

Dictionary.com za riječ godine 2026. odabrao je 'maxxing', odnosno 'maxxanje'. Kako objašnjava taj portal, maxxing označava nastojanje da se nekoj aktivnosti posvetimo u najvećoj mogućoj mjeri ili da optimiziramo određeni aspekt svojeg života. Primjerice, kada ostaneš na poslu sat vremena dulje kako bi obavio sve što trebaš, zatim odeš u teretanu, a potom kod kuće skuhaš večeru – e, to je maxxanje.

Međutim, pojam se često koristi u kombinaciji s različitim riječima, pa je tako na internetu vjerojatno najpoznatiji 'looksmaxxing', koji označava usredotočenost na vlastiti fizički izgled. Zapravo, ako se na bilo što u životu posebno usredotočiš, možeš taj pojam upotrijebiti u kombinaciji s nastavkom '-maxxing', često stvarajući komične izraze.

Jasno je da pojam potječe od riječi maximum (maksimum). U svijetu videoigara već se dugo koristi izraz min-maxing, koji označava optimizaciju lika ili strategije u videoigri, pri čemu se zanemaruju mane ili slabosti. Moguće je da su svi izrazi koji završavaju na -maxxing nastali po uzoru na taj primjer, zamjenom dijela min nekim drugim pojmom.

'Sasvim je prirodno što smo odabrali riječ koja je nastala na internetu'

Međutim, takvo objašnjenje ne odgovara u potpunosti današnjem značenju izraza jer se u tom slučaju nije nastojalo maksimizirati nešto što bi odgovaralo dijelu min. Vjerojatnije je objašnjenje da se izraz maxing potpuno osamostalio te mu je iz nepoznatog razloga dodano još jedno slovo 'x'. Različiti oblici izraza koji završavaju na -maxxing najprije su se proširili Redditom i drugim nišnim forumima, a zatim su ušli u širu upotrebu na ostalim društvenim mrežama.

- U godini kojom dominiraju rasprave o ulozi tehnologije u društvu sasvim je prirodno što smo odabrali riječ koja je nastala na internetu. Nakon što se ondje ustalio, looksmaxxing posebno je postao tema analitičkih članaka o stanju svijeta u 2026. godini, kao i tekstova o stanju engleskog jezika, napisali su na Dictionary.com.

Pojam looksmaxxing prvi se put pojavio još 2015. godine, piše Dictionary.com, a najkasnije do 2021. u upotrebi su već bili i izrazi poput moneymaxxinga (maksimiziranje financijske dobiti), statusmaxxinga (poboljšavanje društvenog statusa) i surgerymaxxinga (optimiziranje izgleda estetskim operacijama).

Postoje jako bizarni primjeri poput 'salmonmaxxanja'

Pretraživanja izraza maxxing i njegovih izvedenica naglo su porasla 2026. godine. Pretraživanja izraza looksmaxxing bilježila su se sporadično tijekom prethodnog desetljeća, no početkom 2026. naglo su porasla jer su mediji počeli izvještavati o tom trendu.

Nakon iznenađujuće brzog uspona izraza looksmaxxing, tijekom 2026. počeli su se niotkuda pojavljivati i drugi izrazi s nastavkom -maxxing. Jedan od najzastupljenijih bio je tokenmaxxing, izraz nastao u vrijeme kada su tvrtke, osobito velike tehnološke kompanije, počele poticati zaposlenike na upotrebu umjetne inteligencije. Prefiks token- (engleski za žeton) odnosi se na tokene, odnosno jedinice teksta koje modeli umjetne inteligencije obrađuju i generiraju, a čija se potrošnja često koristi za mjerenje opsega njihove upotrebe.

Krajem prošle godine pojam -maxing je poprimio i apsurdne razmjere pa je The New York Times izvijestio o novotvorenicama poput booksmaxxinga (maksimiziranje čitanja) i proteinmaxxinga (maksimiziranje unosa proteina), ali i vrlo neobičnim izrazima poput salmonmaxxinga (maksimiziranje konzumacije lososa).

Maxxanje se spomenulo i u Saboru

Danas se na internetu doslovno bilo kojem pojmu može dodati nastavak -maxxing. Tako, primjerice, naš portal educationmaxxa (maksimalno se usredotočuje na obrazovanje), a u lipnju itekako maturamaxxamo (maksimalno izvještavamo o državnoj maturi).

O maxxingu se ovog tjedna govorilo i u Hrvatskom saboru. Na okruglom stolu pod nazivom 'Djeca pod pritiskom: Posljedice imperativa uspjeha na mentalno zdravlje mladih', koji je organizirala zastupnica Sabina Glasovac, zastupnica Sanda Livia Maduna spomenula je maxxanje u kontekstu učeničke preopterećenosti ocjenama, perfekcionizmom i očekivanjima okoline.

- Jučer sam gledala jednu TV reportažu u kojoj se govorilo o novom trendu među mladima, a zove se maxxing. To su opisali kao opsesiju da sve treba dovesti do maksimuma, odnosno do savršenstva. To me poprilično ne samo šokiralo nego i zabrinulo, izjavila je saborska zastupnica.

Objavljeni i ostali finalisti

Sličan stav iznosi i Dictionary.com u svojem članku o riječi godine. Naime, u pregledu novih riječi pod nazivom Supersized Summer Word Drop iz 2025. godine zabilježili su porast uporabe riječi s pojačavajućim prefiksima poput super- i ultra-, koji pojačavaju značenje neke riječi. Sve češća upotreba takvih izraza na internetu upućuje na kulturu u kojoj se sve nastoji učiniti boljim, većim, skupljim ili bržim.

Uz maxxing, finalisti za riječ godine bili su i priuštivost (engl. affordability), podatkovni centar (data centre), odiseja (engl odyssey, u smislu teškog, napornog i dugog putovanja ili zadatka) te unc, skraćeni oblik engleske riječi uncle (ujak ili stric, odnosno ujo ili striko).

Što znači unc?

U internetskoj kulturi upravo je izraz unc, uz maxxing, ostvario velik utjecaj. Ako si unc, to znači da si izvan trendova ili da više nisi kul. Kako piše Dictionary.com, izraz potječe iz afroameričkog engleskog jezika, u kojem se izvorno upotrebljavao kao izraz od milja ili iz poštovanja prema starijim muškim članovima obitelji i mentorima.

Međutim, 2026. godine pripadnici generacija Z i Alfa počeli su taj izraz upotrebljavati kao uvredu za nekoga koga smatraju staromodnim, neukusnim ili jednostavno nekim tko ne razumije što je aktualno i popularno. Njegova je upotreba vrlo slična načinu na koji se donedavno koristio izraz boomer.