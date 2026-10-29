Vlada pred sindikate izašla s ponudom za povišicu u 2027. godini: 'Vrijeđa zdrav razum!'

Hoće li u 2027. rasti plaće u prosvjeti? Poznato kad kreću pregovori, sindikati otkrili što očekuju
U ponedjeljak započinju pregovori oko rasta plaća u javnoj službi u 2027. godini. Očekivanja su, poručuju sindikati, velika.
13:04 14 d 15.10.2026
29. listopad 2026.
Ponuda Vlade za rast osnovice plaće značajno je manja od onoga što sindikati traže - rast osnovice od 1,5 posto i 20 eura naknade za topli obrok.
Osim što je Vlada ovog četvrtka donijela odluku o minimalnoj plaći za 2027. godinu, sa sindikatima javnih službi održan je drugi sastanak oko temeljnog kolektivnog ugovora i osnovice plaće u nadolazećoj godini. To uključuje i reprezentativne sindikate u školstvu.
Kao i državnim službama i javnima je Vlada ponudila rast osnovice od 1,5 posto i 20 eura mjesečne naknade za topli obrok. Podsjetimo, na prošlotjednom prvom sastanku sindikati javnih službi tražili su rast osnovice za 9 posto, naknadu za topli obrok od 65 eura te indeksaciju plaće u slučaju inflacije. Već je na prvom sastanku ministar financija Tomislav Ćorić sindikatima rekao da je njihov zahtjev financijski neizvediv.
- Ministar Ćorić, poziciju Vlade, i na 1. i na 2. pregovaračkom sastanku postavio je dobro. Istaknuo je kako je cilj Vlade RH: očuvati realnu vrijednost plaća i plaće u javnim službama u srednjem roku vratiti na međuodnos prema privredi koji je uspostavljen uvođenjem koeficijenata. Međutim, u izvedbi je zakazao. Ponuda s kojom je izašao pred sindikate vrijeđa zdrav razum! Nakon što je osnovica u 2026. realno pala za 1,5 posto, nakon što su u toj godini prosječne plaće u privredi porasle duplo više nego u javnim službama, ovakva ponuda Vlade uvredljiva je za sve zaposlene u javnim službama. Dodatno, ona apsolutno ignorira ekonomske projekcije za iduću godinu. Naime, prema prognozama HNB-a inflacija će u 2027. iznositi 2,9 posto, a očekivani rast plaća u zemlji 5,2 posto, navodi u priopćenju Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.
Hoće li u 2027. rasti plaće u prosvjeti? Poznato kad kreću pregovori, sindikati otkrili što očekuju
U ponedjeljak započinju pregovori oko rasta plaća u javnoj službi u 2027. godini. Očekivanja su, poručuju sindikati, velika.
13:04 14 d 15.10.2026
Dodatno otkrivaju i da im je na sastanku ministar Ćorić objasnio da ovu ponudu valja promatrati kao polazišnu osnovu čiji će nastavak ovisiti o tome jesu li sindikati spremni razgovarati o vremenskom okviru od jedne ili dvije godine.
- Za Vladu je perspektiva postizanja dogovora na razini dvije godine važna jer bi to značilo mirniji ulazak u izbornu godinu. Ministar je prikazao u prezentaciji 8 kvartala 2027. i 2028. godine te u prvi unio ponudu od 1,5 posto rasta osnovice i 20 eura toplog obroka, a ostale kvartale ostavio praznima. Svi sindikati su ponudu Vlade ocijenili neprihvatljivom, a zajedničku pregovaračku poziciju o prihvatljivosti ili neprihvatljivosti pregovaranja na razini dvije iduće godine za sada nemaju. Sindikati su od ministra zatražili da do idućeg sastanka, koji je zakazan za utorak, popuni preostale prazne kućice u svojoj prezentaciji te prikaže kako Vlada vidi dogovor za 2027., a kako za 2027. i 2028. Bez toga, daljnji razgovori za sindikalnu stranu nemaju smisla. U utorak sindikati očekuju smisleni prijedlog s Vladine strane ili će pregovore trebati prekinuti!, priopćio je Sindikat znanosti.
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