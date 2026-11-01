Povratak u školu nakon smrtnog slučaja može otići u dva smjera: Koliko je dana potrebno ostati doma?

Nakon smrtnog slučaja u obitelji ili bliskoj okolini, stariji učenici i adolescenti svoju tugu nerijetko skrivaju. Nastoje djelovati kao da je sve u redu ili se pak povlače iz kontakta s vršnjacima i odraslima. Važno je da njihova okolina, uključujući i onu u školi, to ima na umu, ističe Ivana Ćosić Pregrad, klinička psihologinja i suradnica Udruge Luč. Upitali smo ju koliko bi optimalno vremena trebalo proći da se učenici nakon smrtnog slučaja vrate školu.

Za početak, psihologinja objašnjava da oporavak nakon teških događaja i gubitaka ovisi o našim osobnim karakteristikama te karakteristikama samog događaja, a još više o podršci i razumijevanju koju pogođeni, osobito djeca i mladi, imaju u svojoj okolini. Podrška tugujućoj djeci uključuje podržavajuće, tople i prisutne roditelje, učitelje i druge bliske osobe koje s njima mogu razgovarati o onome što se dogodilo, prihvaćaju njihove osjećaje i reakcije, normaliziraju ju ih u kontekstu njihova gubitka i ne požuruju njihovo oporavak.

Postoji li univerzalno pravilo?

Univerzalno pravilo o tome koliko bi dugo dijete trebalo izostati iz škole nakon smrti bliske osobe, dodaje Ćosić Pregrad, ne postoji. Povratak u školu ovisi o nizu faktora, među kojima su dob djeteta, bliskost s preminulom osobom, okolnosti smrti, emocionalna reakcija i podrška koju ima u obitelji i školi.

- Ono što znamo je da povratak u školu i druge svakodnevne aktivnosti može biti važan izvor stabilnosti, predvidljivosti i povezanosti s vršnjacima, što je posebno važno u razdoblju kada se djetetov svijet čini nesigurnim i promijenjenim. S druge strane, povratak ne treba nametati bez uvažavanja djetetova stanja i mogućnosti da se nosi sa školskim obvezama, pojašnjava.

Da povratak može otići u dva smjera potvrđuje nam i Krunoslav Kranjčec, ravnatelj Srednje škole Krapina. Kako kaže, poznato okruženje, prijatelji i svakodnevne obveze mogu pomoći učeniku, može mu značiti da dio dana provede među vršnjacima, razgovara o drugim stvarima ili se nasmije, iako to ne znači da mu gubitak manje teško pada. S druge strane, nekome će povratak biti zahtjevan upravo zbog susreta s drugima i pitanja na koja možda još ne želi odgovarati.

- Zato bih prije povratka dogovorio kako učenik želi da se postavimo: želi li razgovarati, što želi da razred zna i kome se može obratiti ako mu tijekom dana postane teško, savjetuje Kranjčec.

'Važno je da nastavnici to ne protumače kao nezainteresiranost ili neodgovornost'

Dodaje da ne bi preporučivao određeni broj dana koji bi vrijedio za sve učenike. Poput psihologinje, naglašava da to puno ovisi o tome koga je učenik izgubio, koliko su bili povezani, kakve su obiteljske okolnosti i kako se on sam osjeća.

- Nekome će odgovarati raniji povratak među prijatelje, a nekome će trebati više vremena uz obitelj. Kao ravnatelju, važno mi je da odluku ne donosimo bez učenika. Srednjoškolci mogu reći što im je potrebno, a na nama je da ih saslušamo i zajedno s obitelji dogovorimo povratak. Pritom ne trebamo očekivati da učenik dolaskom u školu odmah bude spreman za sve obveze kao prije, navodi ravnatelj.

Upravo to ističe i Ćosić Pregrad, a upozorava i da se mogu pojaviti teškoće s koncentracijom, pamćenjem, motivacijom i školskim uspjehom, pa je važno da nastavnici to ne protumače kao nezainteresiranost ili neodgovornost.

- Rekla bih da je posebno važno da obitelj i škola surađuju te da se s učenikom dogovori kako postupno vraćati školske zahtjeve i kakvu podršku treba, uz poštovanje njegove privatnosti i želje da ne govori o gubitku pred drugima. Ukoliko se teškoće intenziviraju, traju dulje vrijeme ili značajno ometaju svakodnevno funkcioniranje, potrebno je razmotriti dodatnu stručnu podršku. Cilj nije da se dijete što prije vrati u uobičajeni ritam pod svaku cijenu, nego da mu pomognemo postupno uspostavi osjećaj sigurnosti i kontinuiteta života, uz dovoljno prostora za tugovanje, pojašnjava.

Što kaže Pravilnik?

Kranjčec dodaje kako smatra da nije dobro očekivati da učenik kod kuće 'odtuguje', a zatim se vrati kao da je to razdoblje završilo - 'tuga dolazi s njim u školu i trebamo imati razumijevanja za to'. Podsjeća da propisi ne određuju poseban, jednak broj dana izostanka zbog smrti člana obitelji, već se primjenjuju opća pravila odobravanja i opravdavanja izostanaka.

Prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, objašnjava ravnatelj, na pravodoban zahtjev roditelja razrednik može odobriti izostanak do tri radna dana, ravnatelj do sedam uzastopnih radnih dana, a Nastavničko vijeće do 15 uzastopnih radnih dana. Roditelj može opravdati i izostanak do tri radna dana za koji nije prethodno podnesen zahtjev. Način opravdavanja i rok javljanja uređuju se Statutom škole.

- Ti rokovi određuju tko može odobriti odsutnost, a ne koliko učeniku treba za suočavanje s gubitkom. Moj je stav da obitelji treba jasno objasniti postupak i olakšati dogovor sa školom, uz uvažavanje okolnosti, kaže Kranjčec.

Dodaje da mu je posebno važan odnos nastavnika prema učeniku nakon povratka.

- Treba dogovoriti nadoknadu gradiva i termine provjera, kako ga sve propuštene obveze ne bi dočekale odjednom. Jednako je važno da zna kome se može javiti ako mu zatreba razgovor ili kratki predah. Pritom trebamo biti obzirni i prema njegovoj privatnosti. Dobra namjera nije uvijek dovoljna: javno izražavanje suosjećanja ili pitanja pred razredom nekome mogu biti dodatno opterećenje.

Podršku ne bih vezao samo uz prve dane. Učeniku i poslije može biti teško, premda redovito dolazi na nastavu i izvršava obveze. Škola treba ostati dostupna, bez pritiska da govori o gubitku i bez očekivanja da je nakon određenog vremena sve iza njega, zaključuje Kranjčec.

Više informacija o tugovanju možete pronaći na službenoj stranici Udruge Luč.

Za pomoć u slučaju uznemirenosti možete se javiti na:

Centar za krizna stanja: 01 2376 470

Tesa - telefon za psihološku pomoć: 01 48 28 888 (od 10 do 22 sata)

Hrabri telefon: 116 111 (linija za djecu) ili 0800 0800 (linija za roditelje)