Preminuo poznati hrvatski akademik i matematičar: Zalagao se da 'ZDS' postane službeni pozdrav

U 79. godini života preminuo je hrvatski akademik Josip Pečarić, u Zagrebu ovog četvrtka, 29. listopada 2026. Bio je istaknuti hrvatski matematičar, sveučilišni profesor i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) naveli su da je Pečarić svojim dugogodišnjim znanstvenim radom ostavio dubok trag u hrvatskoj i svjetskoj matematici te da će njegov doprinos razvoju znanosti ostati upamćen i cijenjen.

- S dubokim žaljenjem primili smo vijest o smrti akademika Josipa Pečarića. (...) Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs izražava duboku sućut obitelji, prijateljima, kolegama i svima koji su ga poznavali i s njim surađivali, napisali su iz ministarstva.

Više od 1.200 znanstvenih radova iz matematike

Iz HAZU-a ističu da je Pečarić objavio više od 1.200 znanstvenih radova iz područja matematike te bio jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u području teorije nejednakosti i jedan od deset svjetskih matematičara čiji broj radova na MathSciNet-u prelazi brojku 500. Također, bio je i glavni je urednik međunarodnog matematičkog časopisa Mathematical Inequalities and Applications. Za redovitog člana HAZU-a izabran je 2000., a od 1992. bio je član suradnik. Bio je i član The New York Academy of Science i dopisni član Dukljanske akademije znanosti i umjetnosti.

- Uz svoju primarnu znanstvenu karijeru, akademik Pečarić bio je prepoznatljiv i po svom intenzivnom društveno-angažiranom i publicističkom djelovanju. Kroz opsežan opus od preko 150 objavljenih knjiga, brošura i otvorenih pisama, kao i čestim gostovanjima na javnim skupovima, aktivno je sudjelovao u hrvatskom javnom životu, posvetivši se uglavnom temama iz suvremene hrvatske povijesti i politike, kao i hrvatskoj baštini rodne Boke kotorske. Prvi hrvatski predsjednik akademik Franjo Tuđman odlikovao ga je 1999. Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, a 1996. dobio je Državnu nagradu za znanost u području prirodnih znanosti, napisali su iz HAZU-a.

Potpisnik inicijative o pozdravu 'Za dom spremni'

Podsjetimo, Pečarić je bio jedan od potpisnika inicijative iz 2015. kojom se tražilo da 'Za dom spremni' postane službeni pozdrav u Oružanim snagama RH. Iz ureda tadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović napisali su da je inicijativa neozbiljna, neprihvatljiva i na razini provokacije, a Pečarić je potom uzvratio da u uredu 'očito čitaju hrvatsku povijest preko srpskih očiju'.

Pečarić se rodio 2. rujna 1947. u Kotoru gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1972. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu s radom iz područja nuklearne fizike. Magistrirao je na istom fakultetu 1975. i doktorirao 1982. matematičke znanosti disertacijom Jensenove i povezane nejednakosti (Jensen’s and related inequalities). Nakon studija radio je u Geomagnetskom institutu u Grocki, te na Građevinskom fakultetu u Beogradu, do 1987. kad odlazi u Zagreb gdje je postao profesor na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i voditelj seminara Nejednakosti i primjene na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i glavni istraživač istoimenog projekta.