Na Interliberu ove godine i grafiti, BookTok i kvizovi: Evo što čeka srednjoškolce

Grafiti na sajmu knjiga? Da, i to je dio ovogodišnjeg Interlibera. Od 10. do 15. studenoga Zagrebački velesajam ponovno će biti pun knjiga, ali srednjoškolci neće samo obilaziti štandove.

Čekaju ih grafitne radionice, kvizovi, razgovori o hitovima s BookToka i susreti s poznatim piscima. Dolazi i dobitnik Bookerove nagrade David Szalay, a oni koji imaju 18 godina moći će iskoristiti Kulturnu iskaznicu za kupnju knjiga.

Što ne treba propustiti, otkrila nam je Dina Grozdanović Poštolka, voditeljica Interlibera.

Dina Grozdanović Poštolka, voditeljica Interlibera | Foto: Zagrebački velesajam

Dio srednjoškolaca na Interliber dolazi s popisom knjiga koje želi kupiti, a dio zato što ih je dovela škola. Kakvo iskustvo i sadržaje Interliber nudi mladima koji možda tek otkrivaju sajam i traže zabavan ili drugačiji kutak za sebe?

Za početak, neka pogledaju program na našoj web stranici prije nego što krenu u obilazak. Mogli bi se iznenaditi. U bogatom popratnom programu imamo radionice grafita, kvizove, razgovore o knjigama koje su postale hitovi na BookToku, ali i susrete s piscima koje inače nemaju priliku upoznati uživo.

U sklopu programa Sto posto pismeni održavaju se radionice koje se bave različitim oblicima izražavanja, od grafita, glagoljice do medijske pismenosti. Tu je i High Five kviz namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Kviz je prilika da se pokaže znanje koje se ne stječe samo iz udžbenika. Važni su snalažljivost, povezivanje informacija i timski rad. Pritom uvijek ima prostora za neočekivana pitanja i poneko iznenađenje.

Kupovina knjiga na Interliberu | Foto: Zagrebački velesajam

Na sajam dolaze i velika književna imena. Koga bi srednjoškolci, osobito oni koji vole napete priče i neobične likove, trebali imati na radaru?

Za ljubitelje trilera svakako bih izdvojila Chrisa Cartera, čije su kriminalističke priče poznate po napetim zapletima. Stiže nam i Thomas Erikson, autor uspješnice Okruženi idiotima, koji piše o ljudskom ponašanju i odnosima.

A naš glavni gost je David Szalay, dobitnik Bookerove nagrade za 2025. godinu. Njegov nagrađeni roman Flesh hrvatski čitatelji moći će upoznati pod naslovom Tijelo, u izdanju Sandorfa. Szalay će gostovati u srijedu, 11. studenoga, u 18 sati u paviljonu 7. Nakon razgovora slijede druženje s publikom i potpisivanje knjiga.

To je prilika da autora ne upoznate samo preko njegove fotografije na koricama. Možete ga čuti kako govori o svojim likovima, pitati ga nešto što vas zanima i vidjeti osobu koja stoji iza knjige.

David Szalay, Tijelo | Foto: Zagrebački velesajam

Srednjoškolci ne raspolažu baš velikim budžetom za knjige, ali oni koji imaju 18 godina sada imaju Kulturnu iskaznicu. Kako je mogu iskoristiti na Interliberu?

Kulturna iskaznica odlična je mogućnost za mlade koji ove godine navršavaju 18 godina jer im je na raspolaganju 100 eura za kulturne sadržaje, uključujući knjige. Oni koji još nisu aktivirali iskaznicu moći će to učiniti tijekom Interlibera u Južnom ulazu Zagrebačkog velesajma, a sredstva potom iskoristiti za kupnju knjiga kod izlagača uključenih u program.

Grafiti i knjige nisu baš kombinacija koju očekujemo na književnom sajmu. Što se zapravo radi na tim radionicama?

Upravo zato mi je drago što su grafiti dio programa. Radionice 'GraFiti Art radionice - Grafiti su umjetnost' vodi poznati grafitni i street art umjetnik Krešimir Golubić.

Sudionici će se upoznati s grafitima kao oblikom umjetničkog izražavanja, od osmišljavanja ideje i skice do načina na koji nastaju grafiti. Razgovarat će se i o granici između ulične umjetnosti i vandalizma. Mislim da je to dobar primjer kako se kreativnost ne mora svesti samo na pisanje ili čitanje. Nekome je prirodnije izraziti ono što misli tekstom, a nekome crtežom, bojom ili grafitom. I jedno i drugo ima svoje mjesto na Interliberu.

Radionica o grafitima | Foto: Zagrebački velesajam

Neki srednjoškolci knjige otkrivaju preko TikToka, drugi vole trilere, fantastiku ili stripove, a neki čitaju samo ono što moraju za lektiru. Ima li Interliber nešto za sve njih?

Ne moraju svi voljeti iste knjige, niti bi čitanje trebalo svesti samo na lektiru. Netko će posegnuti za krimićem, netko za fantastikom, a netko će radije čitati strip.

Posebno mi je zanimljivo što ove godine imamo razgovor Hitovi s BookToka, posvećen knjigama koje popularnost stječu na društvenim mrežama. Knjiga danas može postati hit zahvaljujući jednoj preporuci, videu ili raspravi među čitateljima, a upravo ćemo o tome razgovarati s ljudima koji prate te trendove.

Sajamski popusti dodatni su razlog za obilazak štandova. Moj je savjet da ne kupuju knjige samo zato što su snižene. Neka prelistaju nekoliko naslova, pročitaju prve stranice i odaberu ono što ih zaista zanima.

A ako još ne znaju što bi čitali, mogu pitati za preporuku. Na Interliberu će za to imati više nego dovoljno prilika. Ulaz je kao i svake godine besplatan za sve posjetitelje.