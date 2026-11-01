Matej je u rujnu diplomirao, a onda razvio aplikaciju koja bi mogla pomoći tisućama: 'Ostat će besplatna'

Tijekom liječenja svog ljubimca, labradora Erosa, u veterinarskim čekaonicama primjećivao je oglase za nestale ljubimce. Iza svakog od njih bio je netko tko je zabrinuto čekao da mu se njegov ljubimac vrati. Nakon Erosova odlaska, Matej Ritoša htio je napraviti nešto korisno njemu u spomen, što bi moglo pomoći drugim životinjama i njihovim vlasnicima. Tako je nastala aplikacija Vrati se kući. Na samu ideju došao je nešto ranije, iz osobnog iskustva.

- Jednom nam se izgubio pas Jackie za kojeg smo poslije saznali da ga je susjeda slučajno zatvorila u svojoj konobi. Tada sam osjetio koliko neizvjesnost može biti teška i koliko znači pravodobna informacija, priča nam Matej.

Matej Ritoša, aplikacija Vrati se kući | foto: Privatna arhiva

'Ovakav projekt traži više od samog pisanja koda'

Ovaj 25-godišnjak diplomirao je u rujnu ove godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, smjer Informacijsko i programsko inženjerstvo. Prije toga školovao se u klasičnoj gimnaziji u Pazinskom kolegiju. Znanja sa studija pomogla su mi u realizaciji aplikacije.

- Znanja sa studija puno su mi pomogla, a praktično iskustvo uglavnom sam stjecao kroz studentski posao i projekte na fakultetu. Tako sam mogao povezati ono što sam učio s razvojem aplikacije za stvarne korisnike. Ovakav projekt traži više od samog pisanja koda. Treba razmisliti kako će ga netko koristiti, što mu treba biti odmah jasno i kako provjeriti radi li sve kako treba. Studij i praktičan rad dali su mi podlogu, a tijekom razvoja nastavio sam učiti i rješavati nove izazove, objašnjava Matej.

Prvu verziju razvijao je oko dva tjedna. Krenuo je od razrade ideje i pitanja što je čovjeku najpotrebnije kada mu nestane ljubimac: jednostavna prijava, fotografija, lokacija i mogućnost da mu drugi jave gdje su ga vidjeli.

- Nakon toga slijedili su razvoj i testiranje. U tehničkom dijelu koristio sam i alate umjetne inteligencije, koji su mi pomogli ubrzati rad. Sam sam razrađivao ideju, birao funkcionalnosti i donosio odluke o tome kako bi aplikacija trebala funkcionirati, uz provjeru i doradu rješenja. Razvoj se nastavio i nakon prve objave, kroz poboljšanja i dodavanje novih mogućnosti, navodi Matej.

Kako se koristi aplikacija Vrati se kući?

Aplikacija je dostupna putem internetske stranice vratisekuci.com, a može se koristiti na mobitelu i računalu. Kada nekome nestane ljubimac, može objaviti prijavu s fotografijama, opisom, vremenom nestanka i približnom lokacijom. Prijava se prikazuje na karti i popisu, a drugi mogu pregledavati i filtrirati prijave te javiti viđenje životinje. Jednako tako, osoba koja pronađe ljubimca može objaviti pronalazak kako bi ga vlasnik lakše prepoznao. Svaka prijava ima poveznicu koju je moguće dijeliti u grupama i na društvenim mrežama. Vlasnik može preuzeti i plakat s QR kodom za ispis. Tako se potraga na internetu može povezati s potragom u susjedstvu. Aplikacija je namijenjena cijeloj Hrvatskoj.

- Već sam je dijelio u grupama za ljubimce, a želim ostvariti i suradnju s udrugama za zaštitu životinja, skloništima i veterinarskim ambulantama. Puno znače i medijske objave jer tako za aplikaciju mogu saznati ljudi do kojih sam ne bih došao. Projekt ima i svoje profile na Facebooku i Instagramu, preko kojih želim dodatno širiti glas o aplikaciji i potragama. Što više ljudi vidi i podijeli informaciju, kroz aplikaciju, društvene mreže ili medije, veća je mogućnost da je primijeti netko tko je ljubimca vidio ili pronašao. Želja mi je zajednički izgraditi što potpuniju bazu nestalih i pronađenih ljubimaca na jednom mjestu. To bi olakšalo povezivanje prijave nestanka s prijavom pronalaska ili nečijim viđenjem i moglo ubrzati povratak ljubimca vlasniku. Ne trebaš izgubiti ljubimca da bi pomogao - možeš pogledati prijave u svojoj okolici, podijeliti potragu ili javiti da si životinju vidio. Upravo zato svako uključivanje i dijeljenje može pomoći, pojašnjava Matej.

Ostat će besplatna

Prijava izgubljenih i pronađenih ljubimaca te sudjelovanje u potrazi ostat će besplatni. To je, kaže, temelj aplikacije i želi da ta pomoć bude dostupna svima.

- Zasad projekt financiram sam, a dugoročno bih volio kroz partnerstva i dodatne neobavezne sadržaje ili usluge osigurati sredstva za njegovo održavanje i razvoj. Dobro došle bi bile i dobrovoljne donacije. Još nemam konačan model, ali želim da projekt bude održiv i da mu mogu posvetiti više vremena, uz očuvanje besplatnih osnovnih funkcija. Aplikaciju nastavljam razvijati uz povratne informacije korisnika, a želim uključiti i udruge, skloništa i veterinare. Njihovo iskustvo može pomoći da dodatno olakšam objavljivanje, pretraživanje i dijeljenje potraga. Cilj mi je da se ljudi na aplikaciju mogu osloniti kada im zatreba i da što više ljubimaca pronađe put kući, zaključuje Matej.