Rade u bolnici, a našli su se na popisu najutjecajnijih u svijetu: Pacijentima pomažu i svojim istraživanjima

Istraživači sa Sveučilišta u Stanfordu objavili su ažuriranu bazu najcitiranijih znanstvenika svijeta. Dvije su liste. Na listi za cjelokupnu karijeru nalazi se 149 hrvatskih znanstvenika, dok ih je na godišnjoj listi za 2025. ukupno 110.

Na listi je niz liječnika i liječnica, a razgovarali smo sa šest koji rade u javnim bolnicama. Na popisu za 2025. godini pet znanstvenika kao svoju instituciju navode Klinički bolnički centar (KBC) Zagreb, dvoje KBC Rijeka, troje KBC Sestre milosrdnice, dvoje Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu, jedan KBC Split, jedan KB Dubrava te jedan Opću bolnicu Dubrovnik.

Na listi je predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora

Željko Krznarić, predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora, na Stanfordovoj listi je niz godina. Redoviti je profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a na KBC-u Zagreb radi kao pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju. Kaže da je za njega uvršavanje na popis vrijedno međunarodno priznanje, ali da ga prije svega vidi kao potvrdu dugogodišnjeg zajedničkog rada s brojnim kolegama i suradnicima.