Znate onaj osjećaj kada na školskom odgovaranju prepoznate temu i pomislite da ćete lako doći do odgovora, a onda vas profesor iznenadi pitanjem o detalju koji niste očekivali? Upravo su se tako osjećali naši novinari tijekom novog izdanja kviza.

Pripremili smo im pet pitanja o projektima koji su sufinancirani sredstvima Europske unije koji danas donose nove sadržaje, čuvaju kulturnu baštinu i stvaraju mjesta koja mogu koristiti svi građani. Od najvećeg prirodoslovnog muzeja u Hrvatskoj do povijesnih frankopanskih kaštela, svako pitanje donijelo je i jednu zanimljivost koju možda dosad niste znali.

Prvo pitanje odvelo nas je u Hrvatski prirodoslovni muzej - najveći muzej u Hrvatskoj prema veličini fundusa. Nakon opsežne obnove njegov se prostor povećao s nekadašnjih 860 na ... tu brojku su naši novinari trebali pogoditi, a točan odgovor je na čak 3.600 četvornih metara. Osim većeg prostora, muzej je dobio suvremene izložbene prostore i multimedijske sadržaje koji posjetiteljima omogućuju drukčije upoznavanje prirodne baštine.

Iz muzeja smo se preselili u Zoološki vrt Grada Zagreba, čija je povijest počela s tek pet životinja - tri lisice i dvije sove. Zanimljivo je da je sove vrtu poklonio Petar Dimec, i to na prilično neobičan način, a naši novinari su se mučili kako bi odgonetnuli točan odgovor - donio ih je u običnom zelenom šeširu.

Sljedeća postaja bio je Karlovac i Aquatika, jedini slatkovodni akvarij u Hrvatskoj. Smještena na desnoj obali Korane, a svojim je izgledom uklopljena u okolni prostor i šetnicu. Projekt je gotovo u cijelosti izgrađen uz pomoć sredstava Europske unije, a ove je godine akvarij proslavio svoj deseti rođendan.

U Šibeniku nas je dočekala Tvrđava Barone, čija povijest seže u 1646. godinu. Izgrađena je kao dio obrambenog sustava grada u vrijeme osmanskih napada, a posebno je zanimljivo da su je sami Šibenčani podigli u samo 58 dana.

Zahvaljujući projektu revitalizacije sufinanciranom sredstvima Europske unije, danas nije samo vrijedan spomenik kulturne baštine nego i prostor okupljanja, kulturnih događanja i turističkih sadržaja. Tijekom ljeta ondje se održavaju koncerti i filmske projekcije, pa povijesna tvrđava ima važnu ulogu i u suvremenom životu grada.

Posljednje pitanje odvelo nas je u Primorsko-goransku županiju, na kulturno-turističku rutu 'Putovima Frankopana'. Uz pomoć sredstava Europske unije obnovljeni su i opremljeni utvrđeni gradovi i dvorci, tri sakralna kompleksa i čak 17 frankopanskih kaštela. Osim očuvanja vrijedne baštine, ruta je stvorila i novu turističku ponudu koja posjetitelje vodi kroz povijest ovog dijela Hrvatske.

Od muzeja i zoološkog vrta do tvrđava, akvarija i povijesnih ruta, ovi projekti pokazuju kako ulaganja u kulturnu i prirodnu baštinu mogu donijeti konkretne promjene u svakodnevnom životu. Obnovljeni prostori dobivaju nove sadržaje, povijesne lokacije postaju dostupnije, a građani i posjetitelji dobivaju nova mjesta za učenje, istraživanje i druženje.

Više informacija o projektima i ulaganjima Europske unije u Hrvatskoj možete pronaći na službenim stranicama Europske komisije.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Europske komisije.