Novosti Treba li ukinuti esej na maturi? To nam je prva tema novog videoformata

Treba li ukinuti esej na maturi? To nam je prva tema novog videoformata

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

02. studeni 2026.

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Treba li ukinuti esej na maturi? To nam je prva tema novog videoformata

Novinar Hrvoje Debeljak u formatu 'Da, ali...' | foto: srednja.hr

Koliko smo spremni čuti argument druge strane? Jesmo li spremni izaći iz svog 'mjehurića'?

Srednja.hr pokrenula je novi videoformat 'Da, ali...' čija je prva epizoda objavljena na društvenim mrežama protekle nedjelje. Riječ je o serijalu gdje će autor sukobiti dvije strane i dva argumenta jedne teme. U svoja dva lica prezentirat će argumente za neku temu, odnosno protiv neke teme.

Cilj je razvijati kritičko mišljenje mladih i poticati ih na šire razmišljanje. Predstavljanjem za i protiv argumenata proširuju se vidici mladih i pokušava ih se izvući iz 'mjehurića' u kojima se nalaze, često i na društvenim mrežama, gdje se predstavljaju stavovi jedne strane, bez prostora za drugu stranu. Serijal nastoji potaknuti mlade na razmišljanje o temama i propitkivanju vlastitih stavova.

U svakom videozapisu bit će postavljena tema, kao što je to u prvoj epizodi 'Treba li ukinuti esej', pa se potom autor pojavljuje s argumentima za u plavoj boji i protiv u crvenoj boji. Njih dvojica cijelo vrijeme raspravljaju o zadanoj temi predstavljajući vlastite argumente. U formatu uvijek će biti predstavljen podjednak broj za i protiv argumenata. Prvu epizodu pogledajte u videozapisu ispod:

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