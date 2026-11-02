Ispravi.me uveo velike promjene: Ograničili su koliko ga dnevno i mjesečno možete koristiti

Ako danas otvorite ispravi.me, iznenadit će vas novi izgled stranice. Dobio je najveću nadogradnju dosad - 'novo je gotovo sve što vidite, a još više toga što ne vidite', stoji na stranici. Podsjetimo, Hašek je hrvatski akademski spelling checker nastao na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER). Ispravlja hrvatske tekstove od 1994. godine, isprva kao usluga elektroničke pošte, a od 2003. i na webu.

Jedna od glavnih promjena odnosi se na ograničenja korištenja. Kako kažu, provjera gramatike i ostale nove mogućnosti traže znatno više računalnog rada nego dosadašnja provjera pravopisa.

- Da bi usluga ostala brza i dostupna svima, uvodimo dnevna i mjesečna ograničenja prema razini korištenja. Za uobičajeno pisanje ona su dovoljna: gost dnevno može provjeriti oko 5.000 riječi, što je 20-ak kartica teksta. Ograničenja pratimo i prilagođavat ćemo ih tako da nikome ne bude uskraćena usluga. U izborniku Korisnik vidite koliko ste provjera i riječi potrošili danas i koliko vam je ostalo. Ako pristupate s mreže organizacije, vidite i njezino zajedničko ograničenje, pojasnili su.

Možete birati i izgled 'po svojoj mjeri'

Najočitija promjena je novo sučelje. Tekst pišete ili zalijepite u uređivač teksta, a sve ostalo povlači se u drugi plan. Pogreške su označene trima jasno odvojenim vrstama oznaka, a do svake se može doći i tipkovnicom. Tu su i povijest tekstova, fokusirani rad bez traka i izbornika te kratko upoznavanje sa sučeljem pri prvom posjetu. Detaljan vodič kroz novo sučelje, kažu, objavit će uskoro.

Možete izabrati i izgled 'po svojoj mjeri'. Birate jednu od četiriju tema (Svijetlo, Tamno, Izvorno sa starim izgledom i Visoki kontrast), jedan od 11 fontova i veličinu slova, a na računalu i širinu uređivača. Pogreške možete gledati u prozorčiću ili kao oznake izravno u tekstu.

Nadalje, novost je i provjera gramatike. Osim pravopisa ispravi.me sada analizira cijelu rečenicu i pronalazi gramatičke pogreške: krivi padež uz glagol, koji i kojeg uz neživo, krnji infinitiv u budućem vremenu, slaganje broja i imenice.

Kao promjenu navode i bržu i pouzdaniju provjeru. Kako kažu, rezultat stiže brže nego prije, a provjera se ne prekida ni kad veza na trenutak zakaže. Također, riječi koje korisnici često pišu, a ispravi.me ih još ne poznaje, prolaze ljudsku provjeru: ispravne ulaze u rječnik, a česti tipfeleri ostaju trajno zabilježeni kao pogreške. Možete i ocijeniti prijedlog. Kad ga prihvatite ili palcem ocijenite je li bio koristan pokazujete koji prijedlozi pomažu, a koja pravila treba doraditi.

Novi ispravi.me razvijen uz pomoć AI-ja

Kad nešto ne uspije, na primjer kad je tekst predugačak ili je ograničenje potrošeno, dobit ćete jasnu poruku na hrvatskom umjesto tehničke šifre. Stranicu možete instalirati kao aplikaciju, a sučelje se prilagođava i malim zaslonima. Također, redakcije, uredi i razvojni timovi mogu ispravi.me povezati sa svojim alatima putem istog sučelja kojim se služi i ta stranica.

Novi ispravi.me razvijali su uz pomoć umjetne inteligencije, točnije Claudea, AI asistenta tvrtke Anthropic.

- Pomagao nam je pisati i provjeravati kod, gramatička pravila i dokumentaciju, a odluke o tome što se i kako ispravlja donosili su ljudi. Sama provjera vaših tekstova pritom se ne prepušta generativnoj umjetnoj inteligenciji koja tekst prepisuje po svome. Pogreške i dalje pronalaze Hašekov rječnik i provjerena pravila, a pomaže im jezični model naučen na hrvatskim tekstovima: među prijedlozima bira one koji najbolje pristaju rečenici i razlikuje riječi koje se lako zamijene, poput dijela i djela. Model pritom ne smišlja nove riječi, nego bira samo među oblicima iz rječnika, objasnili su.

Za privatnu uporabu i akademsku zajednicu ostaje besplatan

Dodali su da su novi ispravi.me prije objave dugo i temeljito testirali, 'ali ovako velike promjene uvijek donesu i poneku pogrešku koja se pokaže tek kad uslugu svakodnevno počnu koristiti tisuće ljudi s vrlo različitim tekstovima'.

- Zato ovih tjedana pozorno pratimo kako usluga radi, a pogreške koje su promakle testiranju ispravljamo čim ih uočimo. Pritom nam je vaša pomoć dragocjena. Ako vam se nešto učini neobičnim, javite nam se na [email protected]: ispravna riječ označena je kao pogreška, prijedlog nema smisla, očita pogreška nije označena, dobili ste poruku o pogrešci ili se neki dio sučelja ne ponaša kako očekujete. Najviše nam pomaže kad uz opis pošaljete: tekst ili barem rečenicu u kojoj se to dogodilo; snimku zaslona ili doslovno kopiranu poruku koju ste dobili; kratko objašnjenje što ste radili: što ste upisali ili kliknuli te u kojem pregledniku ili aplikaciji. Za pojedinačan loš prijedlog dovoljno je ocijeniti ga palcem dolje u prozorčiću s prijedlozima. Ako je tekst povjerljiv, pošaljite samo rečenicu u kojoj se problem pojavljuje. Svaku prijavu pročitamo, a svaka nam pomaže da ispravi.me bude bolji za sve, naveli su.

A što ostaje isto? Za privatnu uporabu i akademsku zajednicu ispravi.me i dalje je besplatan i ne traži prijavu, a organizacije koje s njima surađuju prepoznaju prema mreži s koje pristupaju.

- Tko tekstove provjerava profesionalno, za javnu objavu ili za druge, uslugu koristi uz dogovor s nama, kako opisuju uvjeti korištenja. Prijedlozi su i dalje samo prijedlozi: konačnu odluku o svakom ispravku donosite vi. U sljedećim tekstovima detaljnije ćemo opisati novo sučelje, provjeru gramatike, razine korištenja i spajanje vanjskih sustava, zaključili su.