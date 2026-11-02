Izašli prvi isječci Srama, fanovi već nagađaju što će biti s novim likom: Jedna je velika razlika od originala

Obožavatelje serije Sram ove je subote dočekalo ugodno iznenađenje - na društvenim mrežama objavljena su dva isječka prve epizode nove, četvrte sezone. Ovaj hrvatski remake norveške tinejdžerske serije Skam u središte nove sezone stavlja lik Vanesse, djevojke romskog podrijetla.

Upravo je to najveća razlika između četvrte sezone izvornog norveškog formata te hrvatskog Srama. Naime, u norveškoj verziji u središtu je djevojka Sana, mlada norveška muslimanka podrijetlom iz Maroka. Radnja je fokusirana na njezinu vjeroispovijest i islamske običaje te društvene predrasude prema muslimanima u Oslu i odnose s prijateljicama.

Vanessa jasno daje do znanja da je pripadnica romske nacionalne manjine

Hrvatska inačica otvara prostor za drukčiji pogled na pripadnost, identitet i društvena očekivanja i bavi se položajem i identitetom romske zajednice u Hrvatskoj. Vanessa, koju glumi Severina Lajtman, pripadnica je romske nacionalne manjine, a njezina priča otvorit će važna pitanja o ljubavi, obiteljskim očekivanjima i društvenim predrasudama. Iz Srama su naveli da će njezino romsko podrijetlo u seriju donijeti novu perspektivu i otvoriti pitanje: možemo li slobodno birati koga volimo kada odrastamo okruženi predrasudama?

Dodali su da novi nastavci nastavljaju priču o odrastanju, ali i hrabrosti da budemo ono što jesmo. Inače, Vanessa je u ranijim sezonama jasno davala do znanja da je pripadnica romske nacionalne manjine, ali i da je zbog toga nerijetko marginalizirana. U jednoj od epizoda izjavila je da je nemoguće da se Romkinja 'zbari' sa zgodnim frajerom iz škole, kao i da će opet svi pričati da je jedan od dečkiju viđen u društvu 'one Romkinje'.

Fanovi nagađaju da će Juraj postati Vanessin dečko

Rečeno je i da stanuje na području istočnog Zagreba, za koji se veže stereotip da ondje žive Romi. Stoga se Tina, njezina školska kolegica, a kasnije i prijateljica, u prvim epizodama ograđivala od toga da žive u istom kvartu, iako doista žive. U jednom trenutku Tina upotrebljava i izraz 'u tvom plemenu', na što joj Vanessa mirno odgovara.

U dosadašnjim sezonama donijela je pravo osvježenje i kao lik i kao prijateljica sa svojim iskrenim, ponekad bolnim, ali uvijek dobronamjernim savjetima. U dosad objavljenim isječcima nove sezone vidimo dijelove Vanessinog odrastanja i odnosa s obitelji, a u radnji se pojavio i Vanessin prijatelj iz djetinjstva, Juraj, za kojeg gledatelji pretpostavljaju da će postati i 'nešto više'. 'OMG, od prijatelja iz djetinjstva u par??? Dajte to odmah', jedan je od komentara s najviše pozitivnih reakcija.

Podsjetimo, emitiranje prve epizode najavljeno je za subotu 7. studenoga u 22:30 sati na Prvom programu Hrvatske televizije (HTV1). No, Sram je na male ekrane donio potpuno novi način emitiranja, onaj u stvarnom vremenu. Dakle, u stvarnom vremenu u kojem se radnja odvija, a prije cjelovite epizode, na društvenim mrežama serije objavljuju se isječci. Tako su fanovi u subotu dobili prva dva dijela prve epizode nove sezone, dio 1 naziva Snježna kraljica i dio 2 pod nazivom Krivi pristup, a sve jer se radnja odvija upravo na Halloween koji je padao na prošlu subotu.

Ranije smo u našem podcastu ugostili redatelja serije Sram Ivana Lovrečeka. Cijelu epizodu možete pogledati u nastavku.