Što bi ti baka rekla? Kratki vodič o samostalnom životu
Suvremeni problem prevelike količine otpada možda traži stara rješenja. Pročitaj bakine savjete za razvoj navika u samostalnom životu.
09:45 8 h 10.11.2026
10. studeni 2026.
Suvremeni problem prevelike količine otpada možda traži stara rješenja. Pročitaj bakine savjete za razvoj navika u samostalnom životu.
Dolazak na faks donosi niz promjena. Osim što školsku klupu zamjenjuje fakultetska dvorana, često i dječju sobu zamjenjuje soba u domu ili stanu. Upisom na faks samim time razvija se i nova razina odgovornosti.
U moru novih stvari normalno je da se pojave pitanja na koja nemaš odgovor, od toga što ćeš jesti do toga što napraviti kad ti se nešto potrga. Velika je vjerojatnost da ih već znaš, samo ih je tvoja baka izgovarala drugačijim tonom.
Upravo na prenošenju znanja s generacije na generaciju počiva edukativna inicijativa 'Biraj zeleno', kojom Nestlé potiče odgovorniji odnos prema hrani i smanjenje otpada od hrane u kućanstvima. Inspirirani njome, napravili smo kratki vodič iz bakine perspektive. Sljedeći put kad zapneš, samo se zapitaj što bi ti baka rekla?
Prva večer je u tvom novom domu, došli su ti prijatelji i večer je prošla odlično. Oko jedan ujutro, ostao si sam, ti i piramida suđa u sudoperu. Baš tada, kad ti se ne da ni pogledati u tu kuhinju, sjeti se bakinih riječi: nikad ne ostavljaj suđe u sudoperu preko noći.
Iz posuda doduše ne izlaze mumije, ali stvrdnuta masnoća i zasušene mrvice čipsa nisu ništa manje strašne, a ujutro ih je puno teže skinuti. Naravno da je tlaka, ali vjeruj baki - sutrašnji ti bit će ti zahvalan što je današnji ti donio ovu odluku.
Baka dobro zna da nije svaka potrgana stvar automatski za bacanje. Rupa na omiljenoj majici ili otparani gumb ne znače da odmah moraš u trgovinu po novu odjeću. Ponekad su igla i konac sasvim dovoljni da stvarima produžiš život.
Zato bi ti baka savjetovala da u stanu uvijek imaš mali pribor za šivanje. Ako se na majici pojavi rupa ili se otkine gumb, možeš ih popraviti za nekoliko minuta, a novac koji bi potrošio na novu majicu radije sačuvaj za nešto što ti je zaista potrebno.
Baka ne voli bacati hranu, a dobro zna i da nije svaki otisnuti datum na ambalaži isti. Zato pažljivo čita oznake na proizvodima i kupuje onoliko namirnica koliko će zaista stići potrošiti.
Svakom se dogodi da u kuhinji pronađe proizvod kojem je prošao rok, ali znači li to uvijek da proizvod treba baciti? Ne treba, a kako bi to znao procijeniti važno je znati što znače oznake 'upotrijebiti do' i 'najbolje upotrijebiti do'.
Oznaka ‘upotrijebiti do’ stavlja se na lako pokvarljivu hranu, poput svježeg mesa, ribe ili svježih mliječnih proizvoda. To je pravi krajnji rok i nakon tog datuma hrana nije sigurna za jelo, čak i ako izgleda i miriše normalno.
Oznaka ‘najbolje upotrijebiti do’ govori o kvaliteti, a ne o sigurnosti, a nalazi se na proizvodima poput tjestenine, riže, brašna ili konzervi. Do tog datuma proizvod ima najbolji okus, miris i teksturu, a nakon njega se često još može jesti, pod uvjetom da je pravilno čuvan i da je ambalaža neoštećena. Samo ga prije korištenja pogledaj i pomiriši.
Studentski raspored često je pretrpan predavanjima, učenjem, poslom i druženjima. Zato nije neobično da, kad napokon pronađeš vremena za kuhanje, napraviš dovoljno hrane za nekoliko dana. No, što ako ti treći dan više nije primamljivo jesti isti ručak?
Baka bi ti rekla da je vrijeme za malo kreativnosti. Od ostataka bolonjeza možeš napraviti lazanje ili dodati povrće i složiti tortilju. Ostaci hrane ne moraju značiti još jedan identičan obrok – uz nekoliko novih sastojaka mogu postati sasvim drugo jelo.
Naravno, važno je i pravilno čuvati pripremljenu hranu. Ostatke nakon obroka nemoj ostavljati satima na sobnoj temperaturi, nego ih pravodobno spremi u hladnjak, a prije ponovne konzumacije dobro zagrij.
Što ako se suvremeni izazovi, poput gomilanja otpada od hrane, mogu riješiti malim promjenama u svakodnevnim navikama? Bakini savjeti možda zvuče staromodno, ali iza njih se krije znanje koje se godinama prenosilo s generacije na generaciju, a koje danas lako zaboravljamo.
Upravo zato je pokrenuta inicijativa 'Biraj zeleno' koja međugeneracijski prijenos znanja ističe kao jedan od ključnih načina smanjenja otpada od hrane, jer rješenja za moderne izazove često leže u iskustvu starijih.
Ako želiš naučiti još praktičnih trikova za pametnije iskorištavanje namirnica, možeš sudjelovati i na besplatnoj kulinarskoj radionici u Ugostiteljsko-turističkom učilištu u Zagrebu. Sljedeća radionica održava se 12. studenoga, a na nju možeš povesti i baku ili djeda.
Zajedno možete naučiti kako od namirnica koje već imate pripremiti ukusan obrok i pritom bacati manje hrane. Broj mjesta je ograničen, a ostale informacije o prijavama i radionici možeš pronaći na službenoj stranici inicijative 'Biraj zeleno'.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Nestlé.
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