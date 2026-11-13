Kako preživjeti bez roditelja? Sve što trebaš znati o pranju rublja ako živiš solo

Odlazak na faks u drugi grad donosi puno novoga: nova predavanja, nova lica i novi ritam života. Uz sve to dolazi i nešto što niste planirali: svi kućanski poslovi, od usisavanja, brisanje prašine do pranja rublja.

Do sad je to (najvjerojatnije) rješavala mama, a vama se odjeća sama magično pojavljivala na svom mjestu. Sad je krajnje vrijeme da naučite kako se to zapravo radi. Dobra vijest je da nije kompliciranije od polaganja ispita, a puno je manje stresno. Evo osnova.

Prvo pravilo: Prije pranja pročitajte etiketu

Na svakom komadu odjeće nalazi se mala etiketa s uputama za pranje. Većina nas je ignorira dok se nešto ne smanji ili izblijedi. Ona vam govori na kojoj se temperaturi odjevni predmet smije prati, može li u sušilicu i treba li ga peglati. Kad vam nešto nije jasno, pogledajte etiketu.

Ja sam to naučila na teži način: sjećam se kako vadim novu vestu koja se stisnula u prvom pranju jer se prala na previsokoj temperaturi. Otad uvijek čitam etiketu i nema šanse da nešto promijeni svoj prvotni oblik.

Kada prati na 30, a kada na 60?

Kratko i jednostavno:

30 °C : šareno i tamno rublje, osjetljivije tkanine i odjeća koja nije jako zaprljana. Za svakodnevno pranje majica, trenirki i većine traperica često je sasvim dovoljno.

: šareno i tamno rublje, osjetljivije tkanine i odjeća koja nije jako zaprljana. Za svakodnevno pranje majica, trenirki i većine traperica često je sasvim dovoljno. 40 °C : dobar kompromis za slabije zaprljano pamučno rublje.

: dobar kompromis za slabije zaprljano pamučno rublje. 60 °C: bijeli pamuk, posteljina i ručnici te rublje koje je jače zaprljano.

Što je temperatura niža, to je pranje blaže prema tkanini i boji, a što je viša, to je temeljitije. Nema potrebe sve prati na 60.

Što smije u isti bubanj, kolika je doza deterdženta i čemu služi omekšivač?

Najpoznatija studentska pogreška je crvena čarapa među bijelim vešom, nakon čega slijedi ružičasta posteljina. Da vam se to ne dogodi, rublje podijelite u tri hrpe:

Bijelo Svijetlo i šareno Tamno

Nove tamne ili crvene komade, pogotovo traperice, prvih nekoliko pranja stavljajte odvojeno jer mogu pustiti boju. I nemojte prepuniti bubanj: rublje se mora imati gdje micati kako bi se dobro oprao.

Što se tiče deterdženta, većina pogriješi: ili stavimo premalo pa rublje ne izađe čisto ili previše pa ostanu tragovi. Količina deterdženta ovisi o količini rublja, tvrdoći vode i stupnju zaprljanosti, a točne upute uvijek piše na pakiranju. Ako vam je to previše računanja, o jednostavnijem rješenju čitajte malo niže.

Omekšivač radi tri stvari: čini tkaninu mekšom na dodir, smanjuje statički elektricitet i ostavlja ugodan miris. Nije obavezan, ali razlika se osjeti, pogotovo na majicama, pidžami i posteljini.

Što kažu studenti?

Pitali smo studente tko im pere odjeću i koliko dugo nose traperice prije pranja. Odgovori su pokazali koliko su studentske svakodnevice različite: Lara živi s roditeljima, pa kod nje rublje pere svaki put netko drugi. Josipa, Stjepan, Saša i Mislav peru sami, dok Roko i Vida vikendom nose rublje kući. David je na početku faksa rublje nosio kući, a sad ga peru njegovi cimeri ili cimerica.

Što se traperica tiče, većina je odgovorila da izdrže jedno do tri nošenja, ovisno o situaciji. David je bio najkonkretniji: ako se ide u Žiraffu, hlače idu u pranje odmah, a nakon fine večere mogu se nositi još dva do tri puta. Josipa dodaje da se razlika nakon dva dana osjeti i po mirisu i po teksturi.

Odgovore studenata možete pogledati ovdje.

Nagradno pitanje: što prvo ide u bubanj?

Treće pitanje bilo je nagradno: kada se kapsule i mirisne perlice ubacuju u bubanj, prije rublja ili nakon? Neki su oklijevali, neki su se predomišljali, ali većina je znala točan odgovor. Josipa je odgovorila najpreciznije. Redoslijed je ovaj:

Jedna Ariel kapsula ide na dno prazne perilice. Lenor perlice idu odmah iza nje. Rublje se slaže tek onda, preko njih. Tako se sve lijepo otopi, a rublje izađe čisto i mirisno.

Preskočite korake doziranja deterdženta i omekšivača

Ako ne želite mjeriti, prolijevati i kupovati pet različitih sredstava, ovo je najjednostavniji način za pranje rublja. Ariel Ultra Power kapsule su unaprijed dozirane: jedna kapsula i gotovo. Nema mjerenja i nema dodatnog sredstva za mrlje jer je odstranjivač već unutra, a šareno rublje ostaje šareno. Za miris pobrinut će se Lenor perlice. Doziraju se po želji: što ih više stavite, to jače i dulje miriše. Rublje miriše kao da ste se baš potrudili, iako niste morali.

Kupon i kampanja ‘U domu kao doma’

Ariel i Konzum zajedno su pokrenuli kampanju ‘U domu kao doma’, čiji je cilj olakšati studentsku svakodnevicu i opremiti praonice rublja u studentskim domovima Ariel i Lenor proizvodima.

Ariel Ultra Power kapsule dostupne su isključivo u Konzumu, a uz to i vi možete sudjelovati jer uz studentski kupon u Konzumu ostvarujete 10 % popusta na Ariel i Lenor proizvode. Nove Ariel kapsule dostupne su isključivo u Konzumu, a kupon možete preuzeti na stranici kampanje.

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i tvrtke P&G.