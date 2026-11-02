Nevjerojatni podaci iz hrvatskih škola: U čak 35 općina preko 60 posto učenika prolazi s peticom

Prosječan hrvatski učenik, sudeći prema ocjenama koje dobiva u školi, gotovo je izvrstan – proteklu školsku godinu, pisali smo, završio je s prosjekom 4,23.

U 2025./2026. godini u klupama osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske bilo je 445.776 učenika, a njih nešto više od 47 posto školsku je godinu završilo općim uspjehom odličan. Pritom ih je oko 16 posto imalo peticu iz baš svakog predmeta, dakle prosjek 5,0. Sve ovo podaci su Školskog e-Rudnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Međutim, u pojedinim osnovnim školama, uglavnom područnima u manjim mjestima, broj odlikaša značajno 'odskače' od nacionalnog prosjeka. Tako postoje općine u kojima postotak odlikaša prelazi 60 posto. Podaci u Školskom e-Rudniku otkrivaju da je to lani bio slučaj u 35 općina, a popis takvih možete vidjeti u nastavku.