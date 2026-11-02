Učenici devet škola dobili su veliku priliku: Na nastavi će raditi s opremom kakva ih čeka na poslu

U praktikumu za zavarivanje u sklopu Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) Industrija 4.0 u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica održana je obuka za rad na novoj, suvremenoj opremi za zavarivanje.

Cilj obuke bio je upoznati nastavnike, učenike i korisnike praktikuma s mogućnostima nove opreme za zavarivanje te im omogućiti stjecanje praktičnih znanja potrebnih za njezino kvalitetno korištenje u izvođenju nastave i praktičnih vježbi.

Praktikum za učenike devet škola

Praktikum za zavarivanje opremljen je suvremenim tehnologijama kojima se učenicima raz ičitih strukovnih usmjerenja omogućio razvoj stručnih kompetencija u uvjetima koji prate tehnologije i procese za buduće radno okruženje. Nova oprema omogućuje izvođenje ključnih postupaka zavarivanja uz visoku razinu preciznosti i pouzdanosti. Time se dodatno jača povezanost obrazovanja i stvarnih potreba industrije.

Praktikum neće koristiti samo učenici Srednje strukovne škole Velika Gorica, već i učenici drugih osam srednjih škola uključenih u Mrežu škola Zagrebačke županije. Prema planiranim potrebama, kroz radionicu će tijekom školske godine prolaziti 19 grupa učenika, uz gotovo 900 školskih sati praktičnog rada godišnje.

- Pored vlastitih potreba uzeli smo u obzir i potrebe drugih osam srednjih škola iz Zagrebačke županije koje su također uključene u mogućnosti učenja temeljenom na radu u RCK Industrija 4.0 u radionici za zavarivanje. I to za zanimanja koje one provode: tehničar u strojarstvu, za robotiku i automatizaciju, električne strojeve i elektroenergetiku, operater za strojne obrade, automehantroničar te ostala srodna zanimanja., rekao je Miroslav Antolčić, ravnatelj Srednje strukovne škole Velika Gorica.

Vrijednu općinu donirala je poznata tvrtka

Realizacija i opremanje praktikuma za zavarivanje omogućeno je uz značajnu financijsku potporu Zagrebačke županije te doprinos i donaciju Eurotehnike d.o.o., vodeće tvrtke na hrvatskom tržištu u prodaji Fronius opreme za zavarivanje.

- Zahvaljujući donaciji tvrtke Eurotehnika d.o.o., koja je realizirana 8. travnja 2026. godine, učenicima se pruža prilika za rad na tehnologiji kakva ih očekuje na tržištu rada. Ova vrijedna donacija još je jedan korak prema modernizaciji nastavnih procesa i stvaranju kvalitetnih uvjeta za razvoj stručnih kompetencija budućih majstora zavarivanja. Održana obuka važan je korak prema punom korištenju mogućnosti novog praktikuma te kvalitetnijem povezivanju suvremenih tehnologija zavarivanja sa strukovnim obrazovanjem i učenjem temeljenim na radu, priopćeno je iz škole.