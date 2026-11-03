Zabrana društvenih mreža tinejdžerima možda ipak neće proći: Ministrica na sudu, tuži je Reddit

Australija je krajem prošle godine zabranila korištenje društvenih mreža svim građanima mlađima od 16 godina. Prva je i zasad jedina država u kojoj je ta odluka stupila na snagu, a nakon njezina donošenja uslijedila je i prva pravna tužba. Naime, društvena mreža Reddit tužila je australsku vladu još krajem prosinca prošle godine, a slučaj je sada stigao do Vrhovnog suda Australije, najvišeg sudbenog tijela koje će konačno odlučiti o ustavnosti novog zakona.

Tužitelji navode da bi zakon trebalo proglasiti nevažećim jer smatraju da krši prešutno zajamčenu ustavnu slobodu političkog izražavanja. Iz Reddita argumentiraju i da se zakon uopće ne bi trebao odnositi na njihovu platformu jer ona nema obilježja koja smatraju ključnima za društvene mreže, poput oslanjanja na mrežu prijatelja, prenosi Reutersov novinar Peter Hobson.

U pravnom postupku tužena je ministrica komunikacija Anika Wells, zadužena za provedbu ovog zakona. Vlada ju je podržala u obrani zakona, koji smatra važnim za mentalno zdravlje tinejdžera. Redditov odvjetnik Perry Herzfeld pak kaže da platforma u potpunosti podržava namjeru vlade, ali osporava tvrdnju da se taj cilj ostvaruje ovim zakonom. Istaknuo je da zakon ne propisuje konkretne mjere kojima bi se maloljetnicima spriječio pristup društvenim mrežama te da se ne bavi, primjerice, platformama za videoigre, na kojima također dolazi do internetskog nasilja.

Redditov odvjetnik tvrdi da je zakon loše osmišljen

Uz to, navodi da je velika količina sadržaja na društvenim mrežama dostupna i osobama koje nisu njihovi korisnici, što znači da tinejdžeri mogu pregledavati sadržaj i bez prijave. Stoga je istaknuo da je zakon loše osmišljen i nespretno sastavljen, prenosi Reuters.

- Ako je savezna vlada zabrinuta zbog određenih značajki društvenih mreža, trebala bi regulirati upravo te značajke, što nije učinila, poručio je Redditov odvjetnik.

Naime, otkako je zabrana stupila na snagu u prosincu prošle godine, istraživanja, uključujući ona koja je proveo Ured povjerenika za sigurnost na internetu, pokazala su da većina tinejdžera u zemlji mlađih od propisane dobne granice i dalje koristi društvene mreže, prenio je ABC.

Vlada je udvostručila maksimalnu kaznu za društvene mreže

Vlada je u međuvremenu udvostručila maksimalnu kaznu za platforme koje ne poštuju zakon, i to na 99 milijuna australskih dolara (61,65 milijuna eura), proširila ovlasti povjerenika za sigurnost na internetu u prikupljanju dokaza te najavila pripremu sudskog postupka protiv nekih od najvećih platformi.

Obraćajući se novinarima ispred suda, ministrica Wells izjavila je da će poštovati odluku suda, protiv koje nije dopuštena žalba, ali da će se odlučno boriti protiv osporavanja zakona. Izlaganje obrane nastavit će u srijedu, prenio je Reuters.

Podsjetimo, Europska unija je u rujnu ove godine najavila novi plan i pravni okvir za zaštitu djece na internetu. Prema prijedlogu Europske komisije, primijenio bi se drugačiji pristup za pojedine dobne skupine. Mlađima od 13 godina uvela bi se potpuna zabrana društvenih mreža, mlađi od 15 godina ne bi smjeli kreairati račune, a za maloljetnike starije od 15 godina implementirao bi se siguran dizajn platformi koji bi ih štitio od razvijanja ovisnosti i ugrožavajućeg sadržaja. Više o tome doznajte na poveznici.