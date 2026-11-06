Škola uvodi novi smjer, učenici na nogama, zabrinuti su da će ukinuti njihov: Oglasio se ravnatelj

Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara u Vinkovcima od sljedeće bi školske godine mogla dobiti novi smjer - primalja asistentica/asistent. Potvrdio nam je to ravnatelj škole Josip Šuker dodavši da su Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) poslali zahtjev za odobrenje. S ravnateljem smo razgovarali nakon što se našoj redakciji obratila zabrinuta učenica.

Što će biti s veterinarskim smjerom?

Kako je navela, uz ovu, učenici su dobili informaciju o još jednoj promjeni, a to je preseljenje veterinarskog smjera u Poljoprivredno-šumarsku školu u Vinkovcima.

- Učenici i roditelji zabrinuti su zbog takvog plana te žele znati koji su razlozi preseljenja i što će se dogoditi s učenicima koji su već upisali veterinarski smjer. (...) Smatramo da roditelji i učenici imaju pravo dobiti jasne informacije o promjenama koje utječu na naše obrazovanje i budućnost, napisala je učenica.