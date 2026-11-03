Ni najljeniji učenik nije im do koljena: Država opet odgađa važnu promjenu u školama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u sustavu e-Savjetovanja otvorilo je savjetovanje s javnošću o Obrascu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za 2027. godinu. Prema njemu, tri su propisa koja u idućoj godini namjeravaju mijenjati ili donositi.

Prve su na popisu izmjene i dopune Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, a na popisu su još i donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim školama te zasebnog Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjim školama. Sva tri zakonska prijedloga Ministarstvo namjerava uputiti u proceduru Vlade trećem kvartalu iduće godine. Oni koji prate novine u sustavu obrazovanja primijetit će - lista propisa koji će se mijenjati u 2027. ista je kao i za ovu godinu jer planirani posao oko ova tri zakona u 2026. godini – nije odrađen.

Prokrastinacija na djelu

Ako u tražilicu Narodnih novina upišete naziv Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, imat ćete što za vidjeti. Otkako je donesen 2008. godine pa do sada mijenjan je već 15-ak puta. Potpuno novi zakon najavljen je uoči uvođenja cjelodnevne škole, još 2022. godine. Te iste godine donošen je novi Zakon koji uređuje područje visokog obrazovanja. I dok je Zakon o visokom obrazovanju donesen 2022. i već jednom promijenjen u 2026. godini, ovaj prvi za škole nije došao na red – taj je posao odgođen za 2023. No, novi zakon nije zaživio ni te godine.