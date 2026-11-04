Što se događa ove godine na Interliberu? Saznajte tko je glavni gost na sajmu

Neki dolaze s pomno sastavljenim popisom naslova, drugi tek razgledati, a kući se često vraćaju s knjigom koju nisu ni znali da traže. Upravo je u takvim otkrićima dio privlačnosti Interlibera, najvećeg hrvatskog sajma knjiga, koji će se od 10. do 15. studenoga 2026. održati na Zagrebačkom velesajmu.

Na 48. izdanju očekuje se više od 120.000 posjetitelja, a tijekom šest dana ljubitelje knjige dočekat će bogata ponuda domaćih i inozemnih izdanja, sajamski popusti i program na četiri pozornice. Uz potragu za novim naslovima i omiljenim autorima, Interliber donosi priliku za razgovore o književnosti, susrete s piscima i otkrivanje priča koje se nastavljaju i nakon posljednje pročitane stranice.

Bookerov laureat David Szalay pred hrvatskim čitateljima

Među najiščekivanijim susretima ovogodišnjeg Interlibera bit će gostovanje Davida Szalaya, britansko-mađarskog pisca i dobitnika Bookerove nagrade za 2025. godinu. Nagrađeni roman Flesh pred hrvatske čitatelje stiže pod naslovom Tijelo, u izdanju Sandorfa.

Szalay, kojeg domaća publika već poznaje po romanu Sve što muško jest, glavni je gost ovogodišnjeg Interlibera. Njegovo gostovanje organiziraju Zagrebački velesajam i Sandorf.

Čitatelji će ga moći poslušati u srijedu, 11. studenoga u 18 sati, na pozornici u paviljonu 7. U razgovoru s moderatorom predstavit će svoj nagrađeni roman, a nakon razgovora potpisivat će knjige.

Foto: Interliber

Mjesto za omiljene autore i nova čitateljska otkrića

Od beletrističkih uspješnica, publicistike i putopisa do slikovnica, stripova te stručne i popularnoznanstvene literature, sajamska će ponuda privući čitatelje različitih generacija i interesa. Nekome će to biti prilika da dopuni kućnu biblioteku, nekome da pronađe dar, a nekome da prvi put posegne za autorom kojeg dosad nije čitao.

Podjednako raznolik bit će i popratni program. Na četiri pozornice izmjenjivat će se domaći i strani pisci, znanstvenici i glazbenici, uz tematske rasprave, stručne panele te susrete nakladnika i knjižničara.

Foto: Interliber

Bajke koje potiču maštu i pozivaju na igru

Najmlađe posjetitelje na galeriji paviljona 5 očekuje svijet bajki, mašte i kreativnosti. Program 'Pričam ti priču - bajka u našim rukama' svakoga će dana od 16 do 19 sati okupljati djecu i roditelje uz pripovijedanje, čitanje, predstave i kreativne radionice.

Četiri tematske cjeline Pričoteka, Slovoteka, Čudaonica i Maštaonica Powered by Mudrica pozivaju djecu da upoznaju bajkovite junake, osmisle vlastite priče i sudjeluju u likovnim i stvaralačkim aktivnostima. Uz poznate bajke, otkrivat će i manje poznate priče iz različitih krajeva i tradicija koje otvaraju prostor za razgovor o hrabrosti, prijateljstvu, pravednosti i odrastanju.

Od glagoljice do kvizaškog izazova

Foto: Interliber

Mlađu publiku očekuju i edukativne radionice o glagoljici i medijskoj pismenosti u sklopu programa 'Sto posto pismeni'. Znanje i timski duh doći će do izražaja u kvizu High Five, omiljenom među učenicima te na Državnom ekipnom prvenstvu u kvizu, dok će glazbeni nastupi uživo upotpuniti sajamsku atmosferu. Bilo da tražite određeni naslov, želite poslušati omiljenog pisca ili provesti dan među knjigama, razloga za dolazak neće nedostajati.

Mladi koji su tijekom 2026. navršili 18 godina moći će na Interliberu, na Južnom ulazu Zagrebačkog velesajma, aktivirati Kulturnu iskaznicu Koolturu, projekt Ministarstva kulture i medija, te dodijeljenih 100 eura iskoristiti za kupnju knjiga kod izlagača uključenih u program do svojeg 19. rođendana.

Sajam se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Zagreba, a partner sajma je Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj.

A za ugodniji obilazak Interlibera posjetiteljima su i ove godine besplatno na raspolaganju garderoba te Knjižider za pohranu knjiga kupljenih na sajmu u paviljonima 5 na galeriji i paviljonu 7. Ulaz na Interliber je slobodan.