Moram li uzdržavati roditelje kad ostare? Mladi imaju različite odgovore, ali zakon je jasan

- Život je koncipiran tako da roditelji skrbe za djecu, a za roditelje, kada više neće imati dovoljno snage ili kada će ta briga postati prezahtjevna, drugi ljudi koji su za to plaćeni, odgovorio je to na naše pitanje o obvezi uzdržavanja starijih članova obitelji učenik Tin.

Prema Obiteljskom zakonu punoljetno dijete dužno je uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine. Dijete se te dužnosti može osloboditi u jednom slučaju - ako ga roditelj iz neopravdanih razloga nije uzdržavao u vrijeme kad je to bila njegova zakonska obveza.

Učenike i studente upitali smo što misle o obvezi uzdržavanja starih roditelja, baka i djedova. Tin, dakle, smatra da djeca nisu obvezna uzdržavati svoje starije članove obitelji. Koliko god to bio human i empatičan čin, kaže, ipak treba uzeti u obzir da mladi imaju jako puno obaveza i da bi se trebali posvetiti vlastitim životima, stvaranju obitelji i poslu.

- Naravno, ako osoba ima viška vremena, bilo bi u redu da se brine, ali briga za starije ne bi trebala spadati u nešto standardno niti bi stariji trebali to očekivati ili se pak ljutiti ako ju ne dobiju. (...) Treba, naravno, razložiti te brige. Nije isto brinuti se za baku od 70 godina kojoj je samo teško otići do dućana ili za baku od 90 godina koja se jedva kreće, ne može samostalno obavljati higijenu, samostalno počistiti i otići u nabavku. Jasno je da prva situacija oduzima znatno manje vremena u odnosu na drugu, pojašnjava Tin.

'Dali su nam sve kad smo bili mali pa zašto i mi njima ne bismo vratili'

Dodaje da ako djetetu nije pruženo ono što su mu roditelji bili dužni pružiti, 'dakle sigurnost, brigu i ljubav', tada roditelji još manje mogu očekivati da će mu dijete to uzvratiti kada budu nemoćni.

- Smatram da uzdržavanje roditelja, baka i djedova nije moralna obaveza. Jasno je da bi bilo lijepo pomoći, i ako to nije neka zahtjevna briga, smatram da bi trebalo pomagati. Ali kada to preraste u nešto što spada u domenu zdravstvenih djelatnika, tada to njima treba i prepustiti, zaključuje Tin.

Učenik Nikola suprotnog je mišljenja: 'Jednostavno, dali su nam sve kad smo bili mali pa zašto i mi njima ne bismo vratili'. Ipak, iako misli da je ta obveza opravdana, dodaje da ponekad ovisi o situaciji - 'pod uvjetom da tu djecu nisu zanemarivali, zlostavljali'.

- To je po meni opravdani razlog da ih ne uzdržavaju, ako su bili zlostavljani ili maltretirani od strane istih. Kad kažem maltretirani ne mislim na ono 'kazna jer nisi naučio, imaš jedinicu' i slično, osim ako nisu bili baš pretučeni zbog toga, što se iskreno nadam da nijedno dijete bilo, nego mislim da su ih tukli, da su imali masnice, objašnjava Nikola i dodaje da s druge strane postoje osobe koje ni ne žele prihvatiti da ih se uzdržava, 'radije bi umrli nego da budu nekome na teret, iako ne shvaćaju da nam nisu na teret, barem većini nas'.

'Svatko bi trebao imati pravo na osobnu odluku'

Učenica Hana smatra da bi djeca iz poštovanja trebala uzdržavati svoje pretke, jer 'ipak su oni nas prvi uzdržavali'.

- To je moralna odluka, ali smatram da bi svatko trebao imati pravo na osobnu odluku jer nije svatko imao isto djetinjstvo i isti odnos sa starijima. Također, smatram da je financijsko uzdržavanje ipak lakše od onog u smislu svakodnevnog funkcioniranja jer ne moramo cijeli ili pola dana odvajati samo na tu osobu. To je znatno teže jer osoba ovisi o nama, a mi smo ograničeni, kaže Hana.

Da djeca i unuci imaju moralnu odgovornost brinuti se i financijski i na druge načine za svoje roditelje, bake i djedove smatra i učenica Vanja. Ako su oni bili uz dijete dok je odrastalo, odgajali ga i dali mu dobar temelj za život, dodaje, bilo bi u redu da se to na neki način vrati kada su stariji nemoćni i treba im pomoć.

- No, također se može i okrenuti situacija ako su roditelji, bake i djedovi prema djeci bili okrutni ili zlostavljali ga, ili pak bili nemarni, u tom slučaju smatram da dijete ima puno pravo ne brinuti se o svojim starijima. Ako ih uzdržavaju, trebali bi biti tamo osobno, a ne samo slati novac ili financijsku potporu. Trebali bi im pomagati oko kuće, kuhati i provoditi vrijeme s njima kao što su stariji s djetetom. Također bi to trebala biti osobna odluka, ali ima tu i morala. Trebali bi se sami htjeti brinuti za svoje starije ako su nam pružili potrebnu podršku i pomoć pri odrastanju, mišljenja je Vanja.

'To što su bili zanemareni ne znači da i oni moraju vratiti istom mjerom'

Učenica Karmela smatra da sve ovisi o tome je li dijete ranije bilo zanemarivano ili je imalo skrb i ljubav kakvu je trebalo imati.

- Naravno ako osoba nije u financijskoj prilici uzdržavati ih, apsolutno nije obavezna, ili ako nije u mogućnosti svakodnevno brinuti zbog posla, fakulteta i slično. To je osobna odluka, a trebala bi biti ispunjena ako postoji mogućnost i pod ranije navedenim uvjetima, navodi Karmela.

Studentica Petra s time se baš i ne slaže. Razumije situacije u kojima zanemarena djeca ne žele uzdržavati svoje roditelje, ali misli da bi trebali ako su u mogućnosti.

- To što su bili zanemareni ne znači da i oni moraju vratiti istom mjerom, mogu im pokušati oprostiti i ponašati se prema njima bolje nego što je bilo obrnuto, smatra Petra.

Uzdržavanje starijih članova osoba

Uzdržavanje je, kaže, na neki način znak zahvalnosti što su oni njih uzdržavali tijekom djetinjstva i pomagali im kasnije kroz život.

- Osim toga, to je njihova zakonska obveza, a isto uče i vjerske prakse. Unuci također mogu pomoći u uzdržavanju ako imaju želju i mogućnost i mislim da bi trebali, ali uzdržavanje baka i djedova smatram prvenstveno obvezom njihove djece. Također, mislim da roditelji imaju veću obvezu financijski uzdržavati roditelje od unuka, dodaje Petra.

Uzdržavanje u smislu pomoći u svakodnevnom funkcioniranju smatra bitnijim nego financijsko jer ono starijim roditeljima, bakama ili djedovima 'daje osjećaj važnosti u životu njihove djece/unučadi'. Kako kaže, njima je puno značajnije kad netko dođe, provede vrijeme s njima, brine o njima i pomaže im nego kad im samo pošalju novce.

- Mislim da je ok da ih financijski ne uzdržavaju ako nemaju čime, ali onda bi bilo dobro da ih posjećuju i pomažu im. (...) Svatko bi trebao sam odlučiti o tome, ali mislim da se ljudi nekad zbog osjećaja moralne obveze odlučuju na uzdržavanje. Mislim da to je moralna obveza i da bi ju trebali ispuniti, ali nitko ne bi trebao biti prisiljen, zaključuje Petra.