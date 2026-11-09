Moja najdraža tradicija svake godine: Deset razloga zašto posjetiti Interliber

Što se događa ove godine na Interliberu? Saznajte tko je glavni gost na sajmu
Pripremamo popise knjiga za ovogodišnji Interliber jer od 10. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu očekuje se više od 120.000 posjetitelja.
09:10 5 d 04.11.2026
09. studeni 2026.
Od 10. do 15. studenoga Velesajam postaje središte svijeta knjiga. Donosimo 10 razloga zbog kojih Interliber vrijedi posjetiti.
Interliber je moja najdraža tradicija koju njegujem od djetinjstva. Kao dijete sam na sajam išla s mamom jer je datum sajma padao točno na moj rođendan. Kasnije se ta tradicija proširila pa svake godine, s prijateljima ili obitelji, obiđem sajam kako bih si osigurala novu zalihu knjiga s wishliste.
Mislim da je Interliber djelomično zaslužan što sam razvila ljubav prema knjigama i skupljanju vlastite kućne knjižnice, no on je više od običnog sajma knjiga. Od 10. do 15. studenoga Zagrebački velesajam ponovno postaje središte svijeta knjiga, a očekuje se više od 120.000 posjetitelja. Evo 10 razloga zbog kojih biste i ove godine trebali posjetiti Interliber, ako ga već ne planirate.
Glavni gost 48. Interlibera britansko-mađarski je pisac David Szalay, dobitnik Bookerove nagrade za 2025. godinu. Hrvatski prijevod nagrađenog romana Flesh, naslova Tijelo, predstavlja se u srijedu, 11. studenoga, od 18 do 20 sati u paviljonu 7. Nakon razgovora autor će potpisivati knjige.
Ove godine u Zagreb stižu i drugi veliki gosti. Majstor trilera Chris Carter promovira psihološki triler Hide and Seek u utorak, 10. studenoga, od 17 do 20 sati na galeriji paviljona 5, a knjige potpisuje u srijedu od 17 do 19 sati. Norveška spisateljica Helga Flatland u srijedu u 18 sati na galeriji paviljona 5 razgovara o knjizi Ostani ako možeš, otiđi ako moraš.
U četvrtak od 18 do 20 sati u paviljonu 7 održava se razgovor s Thomasom Eriksonom, autorom knjiga iz psihologije i krimića. Pripazite na raspored: Szalay i Flatland u srijedu gostuju u isto vrijeme.
Razgovor 'Hitovi s BookToka' održava se u srijedu, 11. studenoga, od 14 do 14.45 sati u paviljonu 7. Domaći influenseri, novinari, kritičari i urednici govorit će o fenomenu koji nameće čitateljske trendove, posebice među mladima.
Jedna od knjiga koje sam pročitala zahvaljujući zajednici BookToka je Yesteryear, a sljedeća na redu je Korespondentica, koju sam dobila na preporuku, a prepoznao ju je i algoritam kao knjigu koja bi me mogla zainteresirati.
Ako ste se ikada vozili biciklom Branimirovom ulicom u Zagrebu, vidjeli grafite i zapitali se tko stoji iza tih radova, na Interliberu možete saznati više o toj vrsti umjetnosti. U sklopu programa 'Sto posto pismeni' održavaju se 'GraFiti Art radionice: Grafiti su umjetnost' u organizaciji Kreše Golubića i Rockmarka.
Radionice se održavaju u paviljonu 7 u 10 i 11 sati u srijedu, četvrtak, petak i nedjelju. Ako vas zanima i priča o najpoznatijem street artistu, u subotu u 18 sati u paviljonu 6 promovira se prva potpuna biografija Banksyja, Banksy - ulica i mit, s autorom Ulrichom Blanchéom.
Za sve kvizoljubce svaki se dan od 11 do 11.30 sati na sajmu održava kviz u kojem možete osvojiti nagrade. Za ozbiljnije natjecatelje tu su kviz High Five u četvrtak na galeriji paviljona 5 te Ekipno državno prvenstvo u kvizu u subotu od 15 do 20 sati.
Što se događa ove godine na Interliberu? Saznajte tko je glavni gost na sajmu
Pripremamo popise knjiga za ovogodišnji Interliber jer od 10. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu očekuje se više od 120.000 posjetitelja.
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Mladi koji su tijekom 2026. navršili 18 godina mogu na Južnom ulazu Velesajma aktivirati Kulturnu iskaznicu (Koolturu) i dodijeljenih 100 eura potrošiti na knjige kod izlagača uključenih u program i to do svog 19. rođendana. Kad bih se mogla vratiti u vrijeme kad sam imala 18 godina, vjerujem da bih većinu iznosa s Kulturne iskaznice potrošila upravo na sajmu, a to bih nazvala ulaganjem u sebe.
Prošle smo godine prijateljice i ja nakon nekoliko sati hodanja i skupljanja knjiga s popisa želja kolektivno ogladnile. Srećom, u sklopu sajma nalaze se kućice u kojima možete prigristi nešto slatko ili slano. Zašto čekati početak adventa kad fritule i debrecinke možete jesti već na Interliberu?
Za sve ljubitelje book clubova, u subotu 14. studenoga, od 12 do 13 sati na galeriji paviljona 5 održava se 'Meet and greet: čitateljski klubovi', okupljanje čitateljske publike iz cijele Hrvatske. Odlična je prilika za upoznati istomišljenike, razmijeniti preporuke i možda pronaći klub kojem biste se željeli pridružiti.
Nekad se najbolje stvari ne nalaze na popisu. U subotu se na štandu Hrvatskog katoličkog sveučilišta u paviljonu 6 održavaju interaktivne radionice, rukovanje i upravljanje robopsom i humanoidnim robotom. U petak i subotu u 11 sati u paviljonu 7 u programu 'Čitam i kuham' razgovara se o knjizi uz ukusnu hranu. Zato je dobro proći sve paviljone jer nikad ne znate što vas može iznenaditi na licu mjesta.
Svakoga dana od 16 do 19 sati na galeriji paviljona 5 program 'Pričam ti priču - bajka u našim rukama' donosi pripovijedanje, čitanje, predstave i radionice za djecu i roditelje. Ako, kao i ja, volite nakupovati knjiga koje vam s vremenom postanu doslovno teret, besplatno su dostupne garderoba i Knjižider za pohranu knjiga kupljenih na sajmu, u paviljonima 5 (galerija) i 7. Ulaz na Interliber je slobodan.
Uz to, pamtim vrijeme kad bi se Interliber i premijera novog nastavka Harryja Pottera poklopila, pa bih nakon kupovine s mamom produžila u kino. To pamtim kao najljepšu rođendansku tradiciju koja traje i danas. Interliber se i ove godine održava na moj rođendan, od 10. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, a cjelovit program možete pronaći na stranicama Velesajma.
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