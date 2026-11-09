Novosti Moja najdraža tradicija svake godine: Deset razloga zašto posjetiti Interliber

Moja najdraža tradicija svake godine: Deset razloga zašto posjetiti Interliber

Marita Dumančić
Marita Dumančić

09. studeni 2026.

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Moja najdraža tradicija svake godine: Deset razloga zašto posjetiti Interliber

Foto: srednja.hr

Od 10. do 15. studenoga Velesajam postaje središte svijeta knjiga. Donosimo 10 razloga zbog kojih Interliber vrijedi posjetiti.

Interliber je moja najdraža tradicija koju njegujem od djetinjstva. Kao dijete sam na sajam išla s mamom jer je datum sajma padao točno na moj rođendan. Kasnije se ta tradicija proširila pa svake godine, s prijateljima ili obitelji, obiđem sajam kako bih si osigurala novu zalihu knjiga s wishliste.

Mislim da je Interliber djelomično zaslužan što sam razvila ljubav prema knjigama i skupljanju vlastite kućne knjižnice, no on je više od običnog sajma knjiga. Od 10. do 15. studenoga Zagrebački velesajam ponovno postaje središte svijeta knjiga, a očekuje se više od 120.000 posjetitelja. Evo 10 razloga zbog kojih biste i ove godine trebali posjetiti Interliber, ako ga već ne planirate.

1. Poslušajte Bookerovog laureata Davida Szalaya

Glavni gost 48. Interlibera britansko-mađarski je pisac David Szalay, dobitnik Bookerove nagrade za 2025. godinu. Hrvatski prijevod nagrađenog romana Flesh, naslova Tijelo, predstavlja se u srijedu, 11. studenoga, od 18 do 20 sati u paviljonu 7. Nakon razgovora autor će potpisivati knjige.

2. Uhvatite strane pisce uživo

Ove godine u Zagreb stižu i drugi veliki gosti. Majstor trilera Chris Carter promovira psihološki triler Hide and Seek u utorak, 10. studenoga, od 17 do 20 sati na galeriji paviljona 5, a knjige potpisuje u srijedu od 17 do 19 sati. Norveška spisateljica Helga Flatland u srijedu u 18 sati na galeriji paviljona 5 razgovara o knjizi Ostani ako možeš, otiđi ako moraš.

U četvrtak od 18 do 20 sati u paviljonu 7 održava se razgovor s Thomasom Eriksonom, autorom knjiga iz psihologije i krimića. Pripazite na raspored: Szalay i Flatland u srijedu gostuju u isto vrijeme.

3. Saznajte što je novo na BookToku

Razgovor 'Hitovi s BookToka' održava se u srijedu, 11. studenoga, od 14 do 14.45 sati u paviljonu 7. Domaći influenseri, novinari, kritičari i urednici govorit će o fenomenu koji nameće čitateljske trendove, posebice među mladima.

Jedna od knjiga koje sam pročitala zahvaljujući zajednici BookToka je Yesteryear, a sljedeća na redu je Korespondentica, koju sam dobila na preporuku, a prepoznao ju je i algoritam kao knjigu koja bi me mogla zainteresirati.

4. Isprobajte radionicu grafita

Ako ste se ikada vozili biciklom Branimirovom ulicom u Zagrebu, vidjeli grafite i zapitali se tko stoji iza tih radova, na Interliberu možete saznati više o toj vrsti umjetnosti. U sklopu programa 'Sto posto pismeni' održavaju se 'GraFiti Art radionice: Grafiti su umjetnost' u organizaciji Kreše Golubića i Rockmarka.

Radionice se održavaju u paviljonu 7 u 10 i 11 sati u srijedu, četvrtak, petak i nedjelju. Ako vas zanima i priča o najpoznatijem street artistu, u subotu u 18 sati u paviljonu 6 promovira se prva potpuna biografija Banksyja, Banksy - ulica i mit, s autorom Ulrichom Blanchéom.

5. Možete sudjelovati u kvizu

Za sve kvizoljubce svaki se dan od 11 do 11.30 sati na sajmu održava kviz u kojem možete osvojiti nagrade. Za ozbiljnije natjecatelje tu su kviz High Five u četvrtak na galeriji paviljona 5 te Ekipno državno prvenstvo u kvizu u subotu od 15 do 20 sati.

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6. Iskoristite Kulturnu iskaznicu

Mladi koji su tijekom 2026. navršili 18 godina mogu na Južnom ulazu Velesajma aktivirati Kulturnu iskaznicu (Koolturu) i dodijeljenih 100 eura potrošiti na knjige kod izlagača uključenih u program i to do svog 19. rođendana. Kad bih se mogla vratiti u vrijeme kad sam imala 18 godina, vjerujem da bih većinu iznosa s Kulturne iskaznice potrošila upravo na sajmu, a to bih nazvala ulaganjem u sebe.

7. Advent prije adventa

Prošle smo godine prijateljice i ja nakon nekoliko sati hodanja i skupljanja knjiga s popisa želja kolektivno ogladnile. Srećom, u sklopu sajma nalaze se kućice u kojima možete prigristi nešto slatko ili slano. Zašto čekati početak adventa kad fritule i debrecinke možete jesti već na Interliberu?

8. Upoznajte čitateljsku zajednicu

Za sve ljubitelje book clubova, u subotu 14. studenoga, od 12 do 13 sati na galeriji paviljona 5 održava se 'Meet and greet: čitateljski klubovi', okupljanje čitateljske publike iz cijele Hrvatske. Odlična je prilika za upoznati istomišljenike, razmijeniti preporuke i možda pronaći klub kojem biste se željeli pridružiti.

9. Ostavite vrijeme za ono što niste planirali

Nekad se najbolje stvari ne nalaze na popisu. U subotu se na štandu Hrvatskog katoličkog sveučilišta u paviljonu 6 održavaju interaktivne radionice, rukovanje i upravljanje robopsom i humanoidnim robotom. U petak i subotu u 11 sati u paviljonu 7 u programu 'Čitam i kuham' razgovara se o knjizi uz ukusnu hranu. Zato je dobro proći sve paviljone jer nikad ne znate što vas može iznenaditi na licu mjesta.

10. Povedite i najmlađe, ali i sebe rasteretite

Svakoga dana od 16 do 19 sati na galeriji paviljona 5 program 'Pričam ti priču - bajka u našim rukama' donosi pripovijedanje, čitanje, predstave i radionice za djecu i roditelje. Ako, kao i ja, volite nakupovati knjiga koje vam s vremenom postanu doslovno teret, besplatno su dostupne garderoba i Knjižider za pohranu knjiga kupljenih na sajmu, u paviljonima 5 (galerija) i 7. Ulaz na Interliber je slobodan.

Uz to, pamtim vrijeme kad bi se Interliber i premijera novog nastavka Harryja Pottera poklopila, pa bih nakon kupovine s mamom produžila u kino. To pamtim kao najljepšu rođendansku tradiciju koja traje i danas. Interliber se i ove godine održava na moj rođendan, od 10. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, a cjelovit program možete pronaći na stranicama Velesajma.

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