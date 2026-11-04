Vlada odbila uložiti novac u prehranu srednjoškolaca, zatim napali stranku: 'Bolje 0 eura nego pola milijuna'

Na raspravi o rebalansu proračuna za 2026. godinu Vlada je odbila prijedlog stranke Drito da se 500.000 eura osigura za subvencioniranje prehrane srednjoškolaca. Podsjetimo, zastupnik Nino Raspudić u Saboru je istaknuo da za razliku od učenika osnovnih škola, srednjoškolci nemaju riješeno pitanje prehrane, te su većinom osuđeni na pekare, o čemu smo nedavno razgovarali i s učenicima.

Pitali smo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) kako argumentiraju odbijanje ovog amandmana, a njihov odgovor u suštini je da je osiguravanje prehrane svim srednjoškolcima višestruko skuplje od pola milijuna eura.

Iz Ministarstva su istaknuli da srednje škole nemaju jednake uvjete za organiziranje prehrane učenika, odnosno da se razlikuju po dostupnosti prostora i opreme koji bi služili za pripremu ili prihvat, čuvanje i podjelu hrane, kao i blagovaonica. U njihovu odgovoru navedeno je da bi uvođenje sustavne i subvencionirane prehrane za srednjoškolce stoga trebalo zadovoljiti niz prostornih, tehničkih, kadrovskih i financijskih preduvjeta.