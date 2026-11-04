O ručku u jednoj školi pričalo se i kod kuće: Učenike je na jelovniku dočekalo iznenađenje

Rasprave oko toga kako bi trebao izgledati školski obrok, naročito onaj koji osnovnoškolcima sufinancira država, nisu rijetkost. U Osnovnoj školi Đure Prejca u Desiniću u Krapinsko-zagorskoj županiji pohvalili su se malim osvježenjem u svom jelovniku. Umjesto uobičajenih jela, učenike je za ručak dočekalo nešto drugačije i nesvakidašnje – tortilje.

- Danas su naše vrijedne kuharice pripremile ukusne tortilje i tako unijele dašak novosti, raznolikosti i veselja u školski dan. Ovaj mali kulinarski novitet razveselio je naše učenike i izmamio brojne osmijehe!, napisali su iz škole na svojoj Facebook stranici.

Kuharicama su zahvalili na trudu, kreativnosti i pažnji, pohvalivši ih za trud koji svakodnevno ulažu u pripremu obroka. Da su učenici bili oduševljeni novim jelom, može se zaključiti i iz jednog komentara ispod objave.

- Sve pohvale kuharicama, cijeli dan slušamo doma priču o tortiljama, jedan je od komentara.