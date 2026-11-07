Novosti Čak 13 Ruđerovih znanstvenika među najcitiranijima na svijetu: Njihova istraživanja mijenjaju svijet

Čak 13 Ruđerovih znanstvenika među najcitiranijima na svijetu: Njihova istraživanja mijenjaju svijet

Bruno De Zan
Bruno De Zan

07. studeni 2026.

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Čak 13 Ruđerovih znanstvenika među najcitiranijima na svijetu: Njihova istraživanja mijenjaju svijet

Lara Mikac i Vjekoslav Tomaić | Foto: Privatna arhiva, Institut Ruđer Bošković

Čak 13 znanstvenika Instituta Ruđer Bošković uvršteno je na Stanfordov popis najcitiranijih. Bave se raznim temama i mijenjaju znanost.

Istraživači sa Sveučilišta u Stanfordu objavili su ažuriranu bazu najcitiranijih znanstvenika svijeta. Dvije su liste. Na listi za cjelokupnu karijeru nalazi se 149 hrvatskih znanstvenika, dok ih je na godišnjoj listi za 2025. ukupno 110.

Institut Ruđer Bošković najveći je multidisciplinarni istraživački centar u Hrvatskoj, a na Stanfordovom popisu za prošlu godinu je čak 13 njegovih znanstvenika

'To je istodobno poticaj i odgovornost'

Ana Čipak Gašparović, docentica sa Zavoda za molekularnu medicinu, kaže nam da uvrštavanje na Stanfordovu listu za nju predstavlja čast i potvrdu da istraživanja hrvatskih znanstvenika prepoznaje i šira znanstvena zajednica.

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