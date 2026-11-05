Studenti zadovoljni novom mjerom, ali ima skeptičnih: 'Samo nam daju prava da ne odemo iz države'

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05. studeni 2026.
Hrvatski studentski zbor pozdravio je model kojim će se tisuću sati studentskog rada pisati kao 6 mjeseci staža. Međutim neki studenti su oprezni.
Uskoro će se studentski rad priznavati za mirovinski staž. Prema modelu koji je ovog utorka predstavio ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić, za svakih tisuću sati studentskog rada priznavalo bi se šest mjeseci dodatnog mirovinskog staža, uz mogućnost ostvarivanja najviše 24 mjeseca dodatnog staža.
Tu je odluku pozdravio Hrvatski studentski zbor, krovno tijelo koje okuplja predstavnike studenata svih javnih visokih učilišta u Hrvatskoj. Predsjednik Zbora Mato Šundrica odgovorio nam je da podržava takav model jer je za njih od početka razgovora bilo ključno da studenti ništa dodatno ne plaćaju i da se doprinosi ne povećavaju.
- Predloženi model to poštuje, zato smo ga podržali. Studentski rad tako konačno postaje vidljiv u mirovinskom sustavu. Model još nije konačan. HSZ će aktivno sudjelovati u njegovoj daljnjoj razradi i o svakom koraku obavještavati studente. Borit ćemo se i za to da se osmisli neki retroaktivni model, poručio je Šundrica.
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Još nije definirano bi li se zakon retroaktivno odnosio na studente koji su u prošlosti obavljali studentske poslove, no to inače nije uobičajena praksa pri donošenju zakona. Model koji je Ružić predstavio studentima zasad je samo prijedlog, a konačna verzija bit će poznata tek nakon izrade zakona i provedbe javnog savjetovanja.
O predloženom modelu oglasio se, među ostalima, i Blok umirovljenici zajedno (BUZ). Smatraju da nije dovoljno samo priznati studentski rad u mirovinski staž, pogotovo uz predloženo ograničenje, već bi se i redovito studiranje trebalo uračunavati u staž.
- Naš prijedlog nije od jučer. Još smo 2023. godine, a potom ponovno 2024., javno u više navrata tražili da se godine redovitog studiranja priznaju u staž prema nekom od modela koji već postoje u nizu europskih država. Zašto bi netko tko je tri, četiri ili pet godina redovito studirao i stekao visoko obrazovanje zbog toga trebao biti 'kažnjen' kraćim mirovinskim stažem i posljedično manjom mirovinom u budućnosti, prilikom umirovljenja? Studiranje nije nerad, kao što to očito misle u Vladi, niti se naš prijedlog odnosi na 'studiranje' na nekim egzotičnim sveučilištima u susjednoj državi. To je stvarno ulaganje u vlastito znanje, ali i u društvo koje će sutra koristiti znanje liječnika, inženjera, profesora, pravnika, ekonomista i drugih visokoobrazovanih ljudi, napisali su, između ostalog, iz BUZ-a.
O tome što misle o prijedlogu ovog rješenja pitali smo i studente na svojim društvenim mrežama. Većina je jednostavno odgovorila da je zadovoljna takvim prijedlogom. Međutim, neki su iskazali i skepsu te se zapitali kako bi to funkcioniralo. Naime, sav dodatni trošak pokrivala bi država, pa je logično postaviti pitanje odakle će se osigurati ta sredstva, je li takva zamisao uopće održiva i kakve će biti njezine ekonomske posljedice.
Podsjetimo, na svaki studentski ugovor poslodavac plaća 18 posto provizije. Od toga studentski centri izdvajaju pet posto kao doprinos za mirovinsko osiguranje u prvi stup. Isto pet posto u mirovinsko odvaja se za svaki učenički ugovor. To znači da se studentima trenutačno mirovinski staž ne upisuje, ali već sad uplaćuju doprinose u mirovinsko.
Dvoje studenata odgovorilo nam je da smatraju kako bi se predloženo rješenje trebalo odnositi i na studente koji su ranije završili studij.
- Lijepo mi je i drago, no teško vjerujem da će to funkcionirati. Student će se, uz posao i fakultet, bez obzira na njihovu težinu, namučiti da dođe do 1.000 sati. Budući da već neko vrijeme poslodavci plaćaju naknadu za mirovinsko osiguranje na naše plaće, mogli su nam od tada početi računati staž. Mislim da bi se zbog toga rješenje trebalo primjenjivati retroaktivno. Lijep je početak, ali daleko je kraj. Mislim da studentima samo daju prava i rješenja kako ne bi otišli iz države, a da se, kad student diplomira, ulazi u veće probleme kojima se jedva tko bavi, komentirala je studentica Karmin.
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