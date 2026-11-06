Učenici ne prestaju biti gladni kad upišu srednju: Ova županija odlučila je nešto poduzeti

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14:54 17 h 05.11.2026
06. studeni 2026.
Varaždinska županija ima projekt sufinanciranja prehrane srednjoškolaca kroz koji financijski pomaže najugroženijima.
Brojnim srednjoškolcima jedina je opcija prehrane pekara. No što kada ni za nju nemaju novca? Već godinama se iz državnog proračuna financiraju obroci učenicima osnovnih škola. Međutim, to isto pravo više nemaju kada prijeđu u srednju školu, o čemu smo opsežno izvještavali. Da mnogi srednjoškolci tijekom školskog dana ne pojedu ništa, upozoravale su profesorice koje su se izborile za besplatne školske obroke u osnovnim školama.
Međutim, postoje županije koje barem djelomično nastoje ublažiti taj problem. Varaždinska županija ima projekt sufinanciranja prehrane srednjoškolaca kroz koji financijski pomaže najugroženijima. U razdoblju od 2018. do 2026. godine kroz projekt su sufinancirali prehranu 662 srednjoškolca i to prvo sa 7 kuna, odnosno kasnije 1,33 eura po danu provedenom u školi.
- Obuhvaćeni su učenici čiji roditelji/staratelji za njih dobivaju dječji doplatak iz prve cenzusne kategorije, odnosno imaju najniža primanja po članu obitelji. Učenici u riziku od siromaštva u Varaždinskoj županiji godinama su imali osiguranu besplatnu prehranu u osnovnim školama, a kad su nastavljali srednjoškolsko obrazovanje ostali su bez financijske potpore za prehranu iako su socijalne obiteljske okolnosti ostale iste. Upravo zbog toga je školske godine 2018./2019. Županija pokrenula ovaj projekt koji se od tada kontinuirano provodi, odgovara nam Vesna Margetić-Slatki, savjetnica za odnose s javnošću Varaždinske županije.
Budući da je javni poziv za tekuću školsku godinu nedavno okončan, podatke o broju prijava, dodaje, još nemaju. Situacija se, podsjetimo, mijenja i u Zagrebu. Naime, nedavno je Grad Zagreb prihvatio amandman stranke Drito za ovogodišnji proračun kojim su se obvezali na izradu plana prehrane u srednjim školama. Cilj im je pronaći održiv model koji će omogućiti dostupnu i kvalitetnu prehranu srednjoškolcima, kazali su za srednja.hr.
Ista stranka je, podsjetimo, predložila da država kroz rebalans proračuna osigura 500.000 eura za subvencioniranje prehrane srednjoškolaca. To je, međutim, Vlada odbila, a koji su argumenti pročitajte ovdje.
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