Tek svaki dvanaesti učenik sve lektire pročita u cijelosti: Ova nastavnica zna kako da ipak iskažu interes

Na početku svake nastavne godine Sanja Šepac Dužević, nastavnica hrvatskog jezika u Upravnoj školi Zagreb, učenike pita što su čitali i koliko su knjiga pročitali tijekom ljeta. Njihovi su odgovori, priča nam, uglavnom poražavajući, a svode se na to da je svega 10 do 15 posto učenika srednje strukovne škole pročitalo jedan do tri (uglavnom) romana, i to ljubavnog ili kriminalističkog žanra. Ima i svijetlih primjera, dodaje, onih koji vole čitati, no takvih je malo.

U travnju je među učenicima završnih razreda ove škole provela i istraživanje o čitalačkim navikama. Anonimni anketni upitnik ispunilo je 99 učenica i učenika. Izdvojit ćemo nekoliko ključnih rezultata, a na kraju članka možete pronaći dokument s više detalja.

Čitalačke navike mladih

Kod učenika postoji izražena nevoljkost prema čitanju cjelovitih lektirnih djela. Svega 8,1 posto učenika lektiru uvijek pročita u cijelosti, 14,1 posto to ne učini nikada, dok je 47,5 posto pročita samo ponekad. Kako se onda pripreme za sat na kojem će se ona obraditi? Čitanjem sažetaka na internetu (38,4 posto), gledanjem videosadržaja (24,2 posto), slušanjem tuđih prepričavanja (8,1 posto) i korištenjem AI alata (izravno za lektiru, 7,1 posto). Izvornu će knjigu otvoriti 22,2 posto učenika.

A zašto ne čitaju? Odbijaju ih 'dosadne knjige' (29,3 posto), školske obveze (21,2 posto), utjecaj mobitela i društvenih mreža (16,2 posto) i tek onda - nedostatak vremena (15,2 posto).

Kad je u pitanju umjetna inteligencija, samo 5,1 posto učenika navodi da AI za školske zadatke i obradu teksta ne koristi nikada. Ostali ga, kad je riječ o lektiri, koriste za objašnjenje djela (50,5 posto), analizu likova (20,2 posto), sažetke (13,1 posto), traženje citata (9,1 posto) i pisanje eseja (7,1 posto).

Kako probuditi želju za čitanjem lektira kod učenika?

Šepac Dužević kaže da bi interes učenika za lektirom trebalo pobuditi nagovorom na čitanje, no kako to postići? Motivacija je, ističe, vrlo bitna.

- Zgodno je ponuditi pitanje, a tek tada lektiru. Na primjer, trebamo li govoriti istinu, je li ljubav opravdanje za izdaju, kamo nas vodi ovisnost o društvenim mrežama i slično. Učenicima možemo ponuditi nekoliko naslova koji se bave sličnim temama, objašnjava.

Nadalje, učenici vole kad se književna djela povežu s filmovima ili serijama.

- Primjerice, pročitamo Kiklopa Ranka Marinkovića, a zatim pogledamo istoimeni film Antuna Vrdoljaka. Tada slijede projektni zadatci o filmskim adaptacijama književnih djela. Znali smo pogledati prvu epizodu serije redatelja Joakima Marušića U registraturi kao uvod u čitanje istoimenog romana Ante Kovačića. Učenicima je zanimljiv lik Ivice Kičmanovića, žele pratiti njegovo sazrijevanje, ljubavni život i dogodovštine u gradu, pojašnjava Šepac Dužević.

Zanimljivo je učenicima ponuditi i suvremene pisce.

- Odlični su sati na kojima se uključimo u program Pisci na mreži, urednika i voditelja Mirele Barbaroše Šikić i Miroslava Mićanovića ili slušanje radiodokumentarnih emisija na Hrvatskome radiju. Učenici vole susrete uživo sa suvremenim hrvatskim piscima, tada rado pročitaju neko suvremeno hrvatsko djelo, navodi nastavnica.

Primjeri zanimljivih zadataka

Ponudite li im zadatke koji su im bliski i zanimljivi, dodaje, također će iskazati interes. Primjerice, da budu promotori knjiga izradom podcasta s preporukom za lektiru ili da naprave plakat, Instagram, videonajavu. Također, učenici vole audioknjige. Primjer dobre prakse je slušanje Crnog mačka Edgara Allana Poea. Nakon slušanja zvučnog zapisa, razgovaraju o djelu. Zvučne knjige, smatra, dobar su početak za samostalno čitanje. Razni su i kreativni zadatci koji se mogu zadati učenicima vezano uz književna djela, na primjer da izrade društvenu igru, strip, kviz, lektiru u pet slika, kocku pitalicu, scenu za predstavu, kratak film o knjizi, reklamni letak i slično.

- Među uspješnijim satima obrade književnog djela za cjelovito čitanje bili su sati suđenja Raskoljnikovu iz romana Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, pisanje oproštajnog pisma Tolstojeve Ane Karenjine, izrada forenzičkog nalaza o Emmi Bovary Gustava Flauberta i slično, dodaje Šepac Dužević.

Svoje prijedloge za unapređenje nastave lektire dali su i učenici u anketnom upitniku. Kao prvo, uvođenje modernijih i zanimljivijih djela bliskih iskustvima mladih. Kao drugo, mogućnost samostalnog izbora knjiga i manje usmjerenosti na ocjenjivanje. I na kraju, interaktivniji rad - kvizovi, debate, grupni rad, radionice i gledanje filmskih adaptacija.

Šepac Dužević dodaje da učenike treba odgajati, senzibilizirati za knjige. Smatra da bi čitanje lektire trebalo bi biti užitak, a ne težak zadatak.

- Kako bi mladi ljudi shvatili da se književna djela odnose i na njihove živote, ne bi ih trebalo 'prisiljavati' da zavole književnost, nego da postepeno stječu čitateljsko iskustvo, od najranijeg djetinjstva. Možda je to ispravniji put do mladog čitatelja koji će shvatiti da je čitanje radost i privilegij, zaključuje nastavnica.

Izvještaj i rezultate istraživanja o čitalačkim navikama učenika završnih razreda Upravne škole Zagreb iz travnja 2026. možete pronaći u dokumentu u nastavku.