Učenici već sedmu godinu bez škole: Grad napravio propust težak više od 66 tisuća eura, radovi se odgađaju

Djeca iz Donjeg Dragonošca, naselja u zagrebačkoj četvrti Brezovica, nastavu već sedam godina pohađaju u zgradi vatrogasnog društva. Prije godinu dana izdana je građevinska dozvola za novu školu, no natječaj za javnu nabavu sada je poništen.

Naime, javnom nabavom u rujnu je za izvođača radova odabrana ponuda zajednice gospodarskih subjekata Projektgradnja plus d.o.o. i Lozinger gradnja d.o.o. Zagreb. Međutim, javna nabava poništena je nakon žalbe jednog od ponuditelja, tvrtke Tehnika d. d. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) ustanovila je da je naručitelj Grad Zagreb nezakonito odbio ponudu tvrtke Tehnika d. d. Stoga postupak javne nabave mora biti ponovljen, a Grad mora pokriti troškove pravnog postupka u iznosu od 66.360 eura.

U detaljnom obrazloženju DKOM je naveo zašto je zaključio da je Grad Zagreb nezakonito eliminirao jeftiniju ponudu tvrtke Tehnika d. d. Naime, riječ je o samo jednoj pogrešno ispunjenoj ćeliji u Excelovoj tablici. U jednoj ćeliji predloženog troškovnika nedostajao je dio tehničkog opisa, a ostala je oznaka 'f1141'. Grad je zbog tog propusta automatski označio ponudu kao nevažeću.

Izabrana je 690.000 eura skuplja opcija

DKOM je, međutim, ocijenio da je Grad prije odbacivanja ponude trebao zatražiti pojašnjenje, s obzirom na to da je troškovnik imao 22 radna lista te da je tijekom natječaja mijenjan šest puta.

Usporedbe radi, ponuda Tehnike d. d. iznosila je 10,48 milijuna eura bez PDV-a, dok je odabrana ponuda iznosila 11,17 milijuna eura, odnosno 690.000 eura više.

Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Djeca i dalje pohađaju nastavu u vatrogasnom domu

Nakon objave pravnog rješenja oglasio se kolektiv roditelja djece Donjeg Dragonošca. Naglašavaju da nije riječ samo o odgađanju početka radova, već i o 66.360 eura javnog novca koji je utrošen na pravni postupak umjesto na potrebe škola i djece.

- I dok se postupci vraćaju na početne korake, a odgovornost za nastalu situaciju ostaje nejasna, naša djeca i dalje svakodnevno pohađaju nastavu u prostorijama vatrogasnog doma, u uvjetima koji nisu primjereni redovitom osnovnoškolskom obrazovanju. Ovdje više nije riječ samo o javnoj nabavi, rokovima i administrativnim postupcima. Riječ je o djeci, njihovu obrazovanju, sigurnosti, dostojanstvu i pravu na primjerene uvjete školovanja, pišu nam roditelji.

'Tražimo da Grad pripremi iskreno objašnjenje djeci'

Oni smatraju da dugotrajno održavanje nastave u takvim uvjetima otvara ozbiljno pitanje ustavnog prava djece na obrazovanje. Grad Zagreb najavljivao je da će radovi započeti do kraja rujna ove godine, a početkom studenoga još ni izvođač nije izabran, zbog čega roditelji traže od Grada da objasni kako osigurava djeci pravo na obrazovanje, tko je odgovoran za propuste u postupku javne nabave, na temelju kojih informacija su određeni rokovi te koji su konkretni daljnji koraci i rokovi. Uz odgovore na pitanja, roditelji žele da se predstavnici gradske vlasti obrate i djeci.

- Posebno tražimo da Grad Zagreb pripremi jednostavno, iskreno i djeci razumljivo objašnjenje zašto njihova nova škola još uvijek nije u izgradnji i zašto i dalje moraju pohađati nastavu u vatrogasnom domu. Djeca nisu odgovorna za administrativne propuste, žalbene postupke ni odluke odraslih. Ipak, upravo ona svakodnevno snose posljedice. Smatramo da zaslužuju barem iskren odgovor, prilagođen njihovoj dobi, umjesto novih obećanja koja se ne ostvaruju, zatražili su roditelji.

Roditelji najavili mogućnost 'najvećeg i najodlučnijeg' mirnog prosvjeda do sad

Upozorili su i da će, ako u najkraćem roku ne dobiju konkretne odgovore, jasan plan i vjerodostojne rokove za početak radova, ozbiljno razmotriti organizaciju 'najvećeg i najodlučnijeg' mirnog prosvjeda roditelja i mještana do sada.

- Naš cilj nije sukob, nego osiguravanje dostojanstvenih uvjeta obrazovanja za našu djecu. Nećemo prihvatiti da djeca i dalje budu ta koja plaćaju cijenu administrativnih propusta, neispunjenih obećanja i izostanka pravovremenog djelovanja odgovornih institucija. Djeca Donjeg Dragonošca ne mogu čekati unedogled. Vrijeme je za konkretne odgovore i konkretna djela, zaključili su roditelji.