Tisuće učenika stiže na Interliber: Provjerili smo je li Zagrepčanima opravdan izostanak iz škole

Što se događa ove godine na Interliberu? Saznajte tko je glavni gost na sajmu
Pripremamo popise knjiga za ovogodišnji Interliber jer od 10. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu očekuje se više od 120.000 posjetitelja.
09:10 1 d 04.11.2026
05. studeni 2026.
Ravnateljica zagrebačke IV. gimnazije ističe da učenici i izvan školskih obveza pokazuju velik interes za knjigu i kulturne sadržaje.
Svi oni knjiški naslovi koje smo mjesecima zapisivali u bilješke mobitela čekajući studeni sada će napokon dospjeti na naše police. Stiže Interliber, a u potragu za novim omiljenim knjigama moći ćete od utorka 10. studenoga do nedjelje 15. studenoga 2026. godine na adresi Zagrebačkog Velesajma.
I ove će ga godine posjetiti tisuće učenika iz svih krajeva Hrvatske. Već na početku školske godine svi dobro znaju - jedan dan u studenome školske klupe zamijenit će sjedala autobusa koji vozi direktno do zagrebačkog Interlibera.
Neke škole na svojim su službenim stranicama već objavile sve detalje ovog tradicionalnog posjeta. Tako će se Srednja škola Koprivnica prema Interliberu uputiti 12. studenoga, a Srednja strukovna škola u Makarskoj 13. studenoga. Učenici Ugostiteljsko-turističke škole Osijek pak stižu 14. studenoga. Naravno, učenicima koji na Interliber putuju na radni dan, u organizaciji škole, to je dio nastave, odnosno ne bilježe im se izostanci iz škole.
S druge strane, zagrebački srednjoškolci ne moraju 'potegnuti' daleko da bi stigli na Interliber, no s njihovim školama provjerili smo opravdavaju li im izostanke za odlazak ili ga pak sami organiziraju. Ravnateljica XVI. gimnazije Jadranka Tukša kaže da posjete organiziraju u sklopu određenih sati nastave, nastavnih i izvannastavnih aktivnosti ili školskih projekata, a učenici uvijek odlaze u pratnji svojih nastavnika.
- Učenici ne izostaju cijeli dan iz škole zbog odlaska na Interliber. Odlazak se planira tako da što manje utječe na redovito odvijanje nastave, najčešće prije početka ili nakon završetka nastave, odnosno tijekom prvih ili posljednjih sati u danu. U XVI. gimnaziji potičemo ovakve aktivnosti jer smatramo da je razvijanje čitateljskih navika i ljubavi prema knjizi iznimno važno za cjelovit razvoj i obrazovanje mladog čovjeka. Čitanje obogaćuje rječnik, razvija kritičko mišljenje, maštu i sposobnost razumijevanja svijeta koji nas okružuje. Posjet Interliberu stoga nije samo kulturni izlazak, nego i prilika da učenici otkriju nove autore, knjige i teme te razvijaju interes za čitanje koji će ih pratiti i nakon završetka školovanja, poručila je Tukša.
IV. gimnazija ove godine ne organizira skupni odlazak. Ravnateljica Sonja Kamčev Bačani navodi da učenici sajam posjećuju samostalno i prema vlastitom interesu, najčešće u suprotnoj smjeni ili tijekom vikenda, kako ne bi propuštali redovnu nastavu.
- Budući da učenici sajam posjećuju u svoje slobodno vrijeme, odnosno u terminima kada nemaju nastavu, škola nema potrebu opravdavati izostanke s nastave u svrhu odlaska na Interliber. Iznimno nas veseli što naši učenici i izvan školskih obveza pokazuju velik interes za knjigu i kulturne sadržaje, ističe Kamčev Bačani.
Što se događa ove godine na Interliberu? Saznajte tko je glavni gost na sajmu
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Da učenici uglavnom sami odlaze na Interliber rekao nam je i Tihomir Engelsfeld, ravnatelj V. gimnazije. Na posjet u vlastitoj organizaciji učenike potiču i iz Gimnazije Lucijana Vranjanina.
- Gimnazija Lucijana Vranjanina ne opravdava izostanke zbog odlaska na Interliber, iako učenike potičemo da ga posjete u vlastitoj organizaciji. S obzirom na to da nastavu organiziramo u dvije smjene, smatramo da je učenicima to svakako moguće. Iznimka je organizirani odlazak učenika na Interliber u sklopu kviza koji se tamo održava, kaže ravnatelj Tomislav Babić.
Ravnateljica II. gimnazije Maja Horvat naglašava da njihovi učenici tijekom održavanja sajma nastavu pohađaju u jutarnjoj smjeni pa ga mogu posjetiti svakim danom nakon nastave, kao i tijekom vikenda.
- Učenicima II. gimnazije ne opravdava se izostanak s nastave zbog individualnog odlaska na Interliber. S obzirom na to da se naša škola nalazi u Zagrebu, Interliber je našim učenicima lako dostupan. Smatramo da je važno poticati učenike na posjećivanje kulturnih manifestacija poput Interlibera, ali i da za to postoji dovoljno mogućnosti bez izostajanja s nastave, dodaje Horvat.
Mira Ognjan, v. d. ravnateljice Prve ekonomske škole, objašnjava da je ovu ulogu preuzela prije tek 15-ak dana pa pitanje odlaska učenika na Interliber još uvijek nije stiglo na dnevni red. Ipak, smatra da bi bilo dobro razmotriti mogućnost organiziranog posjeta Interliberu u okviru terenske nastave Hrvatskoga jezika, u dogovoru s nastavnicima. Što se tiče samostalnog odlaska učenika, jedan dan izostanka ne opravdava se automatski samo zbog posjeta Interliberu.
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