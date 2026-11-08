Učenici bi da se obveza redara ukine: 'Profesori nemaju razumijevanja'

Brišu ploču, prijavljuju koga nema u razredu, donose opremu iz kabineta. Kako je primjerice navedeno u kućnom redu Tehničke škole Karlovac, u razredu se tjedno određuju dva redara. Određuje ih razrednika prema abecednom redu.

- Dužnosti redara: dolaze prije početka nastave, pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju domara, dežurnog nastavnika, predmetnog nastavnika ili ravnatelja. Pripremaju učionicu za nastavu, brišu školsku ploču i prema potrebi donose nastavna sredstva i pomagala. Ako nastavnik nakon 10 minuta ne dođe na sat, redar će o tome izvijestiti pedagoga, satničara ili ravnatelja. Prijavljuju nastavnicima početkom svakoga nastavnog sata nenazočne učenike. Brinu o redu i disciplini za vrijeme odmora. Izvješćuju nastavnika o nađenim predmetima, a nađene predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnose dežurnoj spremačici nakon završetka nastave. Posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuju dežurnog nastavnika, domara ili ravnatelja, piše u kućnom redu karlovačke škole.

'Ovisi pod kojim predmetom si redar'

No, takva zaduženja učenicima nisu baš omiljena. Na našem Instagramu učenike smo pitali kako je biti redar u školi. Uglavnom su nam pisali 'užas'. Jedan od učenika istaknuo je: 'Zašto učenici moraju brisati ploču koju 90 posto vremena koristi samo profesor'.

- Ovisi pod kojim predmetom si redar jer se nekad puno piše pa redar mora baš taj tjedan kad se puno piše puno brisati. Kao redar trebala sam brisati ploču, dijeliti papire i govoriti tko nije na nastavi. Redari smo bili u paru, ali drugi par nije bio redovito u školi, govori nam Katarina o svom iskustvu.

Neugodnih iskustava kao redarica nije imala. No, veli da se profesori ponekad žale što ploča uopće nije obrisana. S komentarima da ploča nije dovoljno čista nije se susretala.

'Profesori nemaju razumijevanja i naljute se'

Petra pak smatra da je redar nepotrebna uloga. Stavlja dodatnu obavezu učeniku koji ih i bez toga ima previše, ističe.

- Moram nabrajati tko nije prisutan i brisati ploču. Bude situacija kada pod malim odmorom odem na WC i ne stignem obrisati ploču. Profesori nemaju razumijevanja i naljute se, izdvaja Petra.

Dodaje da se nastavnici na rad redara jako puno žale.

- Ometaju mi rad na nastavi kada se moram puno puta ustajati i prekidati ono što pišem kako bi njima obrisala ploču, zaključuje Petra.